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【台中美食】來去旅食早午餐，自在享用早午餐輕食

2024-04-26 21:54:00 優遊步調 人氣：105
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優遊步調

發表篇數：64篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來去旅食journey brunch
place台中市北屯區熱河路三段16號16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (1).jpg

 

 

台中早午餐推薦來去旅食早午餐，自在享用簡單的早午餐輕食，感覺非常愜意。輕食早午餐有香料腿排以及煙燻鮭魚，可以搭配奶油山型麵包或是優格，這時候就可以來杯咖啡或是豆漿，非常美好。

 

 

來去旅食早午餐

地址： 406台中市北屯區熱河路三段16

時間：週一公休，週二～五7:30-15:00，週六日7:30-15:30

電話： 04 2247 8648

 

 

店家外觀

店內環境

菜單

香料腿排輕食早午餐 搭配奶油山型麵包

煙燻鮭魚輕食早午餐 搭配優格

蕈菇濃湯+小圓麵包

冰咖啡

冰豆漿

香煎香料雞起司薄餅

（點選品項即可跳到此品項介紹唷）

 

 

 

 

 

 

店家外觀

店家外觀              

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (2).jpg

 

來去旅食早午餐位在台中北屯區，是簡單又優雅的店家。還要補充一下，來去旅食早午餐離北屯民俗公園走路約5分鐘距離，離文心崇德捷運走路約15分鐘，開車前來的話，附近有民俗公園地下停車場及週邊路邊停車格，再走過來，也大概5分鐘～很方便～

 

 

店內環境

店內環境

 

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來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (5).jpg

 

 

 

店內位置乾淨整潔，不論是要一個人來吃，或是四位一起用餐都很可以喔！

 

 

 

菜單

菜單

來去旅食早午餐菜單 (2).jpg

來去旅食早午餐菜單 (1).jpg

 

 

 

▼香料腿排 輕食早午餐

▼香料腿排 輕食早午餐

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (6).jpg

 

這款是香料腿排輕食早午餐搭配奶油山型麵包，整盤的早午餐看起來很豐富。不僅有雞腿排，還有蛋、沙拉和奶油山型麵包，一旁還有橙香優格醬作為搭配。

 

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香料腿排就是雞腿排，直接咬下去，感覺扎實多汁，挺好吃的，不但不甘柴，還覺得這款雞腿排料理到很對味，吃起來超級爽口，非常喜歡！

 

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來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (11).jpg

 

香料腿排就是雞腿排，直接咬下去，感覺扎實多汁，挺好吃的，不但不甘柴，還覺得這款雞腿排料理到很對味，吃起來超級爽口，非常喜歡！

 

 

 

▼煙燻鮭魚 輕食早午餐

▼煙燻鮭魚 輕食早午餐

 

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (12).jpg

 

再來看到煙燻鮭魚輕食早午餐也是非常吸引人，這盤是搭配優格，很適合在輕盈夏日享用，感覺優雅可口呢。

 

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煙燻鮭魚吃起來軟軟綿綿的，經過煙燻的鮭魚感覺吃起來很細緻，不用特地挑刺，就直接輕鬆享用美味，感覺超棒的。

 

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可以看到優格上面有鋪滿了堅果、 脆片和蔓越莓乾，搭配優格吃，感覺就是很可口的點心，越吃越好吃，輕盈簡單有風味。

 

 

蕈菇濃湯+小圓麵包

蕈菇濃湯+小圓麵包

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (16).jpg

 

這款蕈菇濃湯的杯子外型實在太可愛了，很加分。一喝蕈菇濃湯就覺得湯頭十分濃郁，而且熱熱的喝起來很舒服，裡面還有一些菇類，十分營養，是款可愛的濃湯。

 

 

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (17).jpg

 

 

蕈菇濃湯搭配小圓麵包非常有西式感，麵包圓潤可愛，吃起來香酥可口，感覺很不賴。

 

 

 

 

▼冰咖啡

▼冰咖啡

 

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選擇輕食早午餐可以選擇一杯飲料，這次選擇冰咖啡，入口就是濃郁的咖啡香，喝起來十分喜歡。

 

 

 

▼冰豆漿

▼冰豆漿

 

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來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (21).jpg

 

這款是不加糖的冰豆漿，更可以喝出豆漿的香濃美味，喝起來十分順口。

 

 

▼香煎香料雞起司薄餅

▼香煎香料雞起司薄餅

 

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這款是香煎香料雞起司薄餅，外皮的薄餅吃起來香香酥酥的，搭配中間的香料雞，吃起來很可口，感覺很適合和朋友一起享用呢

 

來去旅食早午餐，優遊步調Yo Yo Tempo，image001 (25).jpg

 

 

來去旅食早午餐

地址： 406台中市北屯區熱河路三段16

時間：週一公休，週二～五7:30-15:00，週六日7:30-15:30

電話： 04 2247 8648

 


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