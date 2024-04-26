台中早午餐推薦來去旅食早午餐，自在享用簡單的早午餐輕食，感覺非常愜意。輕食早午餐有香料腿排以及煙燻鮭魚，可以搭配奶油山型麵包或是優格，這時候就可以來杯咖啡或是豆漿，非常美好。

來去旅食早午餐

地址： 406台中市北屯區熱河路三段16號

時間：週一公休，週二～五7:30-15:00，週六日7:30-15:30

電話： 04 2247 8648

店家外觀

店內環境

菜單

香料腿排輕食早午餐 搭配奶油山型麵包

煙燻鮭魚輕食早午餐 搭配優格

蕈菇濃湯+小圓麵包

冰咖啡

冰豆漿

香煎香料雞起司薄餅

（點選品項即可跳到此品項介紹唷）

▼店家外觀

▼店家外觀

來去旅食早午餐位在台中北屯區，是簡單又優雅的店家。還要補充一下，來去旅食早午餐離北屯民俗公園走路約5分鐘距離，離文心崇德捷運走路約15分鐘，開車前來的話，附近有民俗公園地下停車場及週邊路邊停車格，再走過來，也大概5分鐘～很方便～

▼店內環境

▼店內環境

店內位置乾淨整潔，不論是要一個人來吃，或是四位一起用餐都很可以喔！

▼菜單

▼菜單

▼香料腿排 輕食早午餐

▼香料腿排 輕食早午餐

這款是香料腿排的輕食早午餐搭配奶油山型麵包，整盤的早午餐看起來很豐富。不僅有雞腿排，還有蛋、沙拉和奶油山型麵包，一旁還有橙香優格醬作為搭配。

香料腿排就是雞腿排，直接咬下去，感覺扎實多汁，挺好吃的，不但不甘柴，還覺得這款雞腿排料理到很對味，吃起來超級爽口，非常喜歡！

香料腿排就是雞腿排，直接咬下去，感覺扎實多汁，挺好吃的，不但不甘柴，還覺得這款雞腿排料理到很對味，吃起來超級爽口，非常喜歡！

▼煙燻鮭魚 輕食早午餐

▼煙燻鮭魚 輕食早午餐

再來看到煙燻鮭魚的輕食早午餐也是非常吸引人，這盤是搭配優格，很適合在輕盈夏日享用，感覺優雅可口呢。

煙燻鮭魚吃起來軟軟綿綿的，經過煙燻的鮭魚感覺吃起來很細緻，不用特地挑刺，就直接輕鬆享用美味，感覺超棒的。

可以看到優格上面有鋪滿了堅果、 脆片和蔓越莓乾，搭配優格吃，感覺就是很可口的點心，越吃越好吃，輕盈簡單有風味。

▼蕈菇濃湯+小圓麵包

▼蕈菇濃湯+小圓麵包

這款蕈菇濃湯的杯子外型實在太可愛了，很加分。一喝蕈菇濃湯就覺得湯頭十分濃郁，而且熱熱的喝起來很舒服，裡面還有一些菇類，十分營養，是款可愛的濃湯。

蕈菇濃湯搭配小圓麵包非常有西式感，麵包圓潤可愛，吃起來香酥可口，感覺很不賴。

▼冰咖啡

▼冰咖啡

選擇輕食早午餐可以選擇一杯飲料，這次選擇冰咖啡，入口就是濃郁的咖啡香，喝起來十分喜歡。

▼冰豆漿

▼冰豆漿

這款是不加糖的冰豆漿，更可以喝出豆漿的香濃美味，喝起來十分順口。

▼香煎香料雞起司薄餅

▼香煎香料雞起司薄餅

這款是香煎香料雞起司薄餅，外皮的薄餅吃起來香香酥酥的，搭配中間的香料雞，吃起來很可口，感覺很適合和朋友一起享用呢！

來去旅食早午餐

地址： 406台中市北屯區熱河路三段16號

時間：週一公休，週二～五7:30-15:00，週六日7:30-15:30

電話： 04 2247 8648