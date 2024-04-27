果珍濃

台東有名的水果珍奶「果珍濃」，這是一家位於台東市區的手作飲品店，只販售一種飲品，當天如果賣完就會打烊。

真材實料，用火龍果調配的冰沙加入水果珍珠，顏色還有漸層，看了就想多喝幾口。

使用紅色火龍果、木鱉果、鳳梨與台東初鹿鮮奶，以及果珍濃自製的天然水果珍珠，整杯飲品都是滿滿的真材實料。

飲品

▷ 果珍濃水果珍奶 60元

採用新鮮紅龍果、木虌果和鳳梨製成的冰沙，下方有些許的牛奶與珍珠，不添加任何人工色素和防腐劑，讓人喝得放心又健康。



喝起來淡淡自然的果香，不會太甜，嘗的到原食材的味道，非常好喝。

📝感想～

一杯飲料80元，有點小貴，但真材實料，喝得出天然的味道，如果喜歡很甜的螞蟻人，會覺得沒味道。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🥩 果珍濃台東水果珍奶 📌 台東縣台東市大同路212巷4號 ⏰ 11:00–19:30 、假日10:00–19:30（週三公休） ☎️ 0917 371 527

#台東美食#推薦飲料#天然水果#火龍果#水果珍奶#果珍濃#果珍濃台東水果珍奶#台東飲料推薦#天然飲料