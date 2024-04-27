新北萬里野柳美食推薦「鮮滿樓海鮮料理」位於野柳地質公園、野柳女王頭、野柳海洋世界和野柳漁港附近，擁有自家漁船補撈的新鮮食材，菜單價格公開透明，水族箱清楚標示每種海鮮品項和價格。此外，店家還推出了800元起的無菜單料理，精心準備一頓豐盛的海鮮大餐。雙層樓的用餐空間非常適合團體聚餐。

鮮滿樓海鮮料理怎麼去？

鮮滿樓海鮮料理位在野柳地質公園的斜對面，開車前來可以停在野柳地質公園內的停車場，步行前往餐廳相當方便。我們當天是帶小朋友來野柳地質公園遊玩，就選擇了鮮滿樓海鮮料理餐廳用餐。

以前到海鮮餐廳總是最怕價格不透明，總覺得進去用餐好像會被坑。但是去了鮮滿樓海鮮料理，他們的水族箱前方都清楚標示了每種海鮮的品項和價格，感覺好安心啊！

當天用餐正好碰上補貨的新鮮海鮮，聽店家說他們有自己的漁船，是自家漁船補撈的食材喔！

來到萬里絕對不能錯過的就是萬里蟹！其實不只是每年的9至12月才能品嚐到，店家告訴我，平常也可以享受到這美味，只是產量較少，價格也會稍高一些。我看到一隻蟹腹滿滿的蟹膏，真是讓人垂涎欲滴啊！

另外，他們還有現流魚，主要是依當日供應情況而定。我們當天有紅鯛、黑毛、龍占等，每一隻的價格都清楚標示。

鮮滿樓海鮮料理用餐環境

鮮滿樓海鮮料理擁有雙層樓的用餐空間，共設有約14桌，以8至12人的圓桌為主。

用餐環境整潔舒適，空間寬敞並不會感到擁擠，很適合團體包場。

另外，也有包廂區，可以容納約20人。對於家庭或朋友聚餐而言，若想享有私密的用餐環境，而不受外界干擾，包廂區絕對是個不錯的選擇。但需要注意的是，包廂區的最低消費是6000元。

飲料櫃裡擺放了大苑子的果汁、茶、啤酒等飲品，需要的話可以自行從冰箱取用。

鮮滿樓海鮮料理菜單

鮮滿樓海鮮料理提供$800、$1500和$2000三種價位的無菜單料理，需預約並至少6人以上方可享用。此外，還有一些需提前預約的招牌菜色，如龍蝦三明治、金華干貝雞湯、九孔枸杞湯、魷魚螺肉蒜湯、砂鍋魚頭和古早味佛跳牆等。在水族箱內的龍蝦、螃蟹、軟絲、時魚、鮑魚和大蝦料理方面，提供多種不同烹調方式，如清蒸、糖醋、清烤、蒜蓉等。此外，還有手卷、冷盤、刺身、川燙、熱炒、清蒸、三杯、炸物、主食和湯品等多樣化的選擇。

我非常推薦4人、6人和10人的合菜，完全無需擔心點餐的煩惱。

我們當天點了4280元的6人合菜，裡面有龍蝦和石斑魚。店員會直接在水族箱現撈，把新鮮的海鮮放進桶子裡，然後立刻送到廚房進行料理。

餐點

4280元的6人合菜一上桌，色香俱全，讓每個人都蠢蠢欲動！有綜合刺身、和風海鮮沙拉、塔香海瓜子、碧綠三鮮、蒜蒸龍蝦板條、避風塘小捲、石斑魚二吃和季節時蔬。看起來真是美味無比啊！

鮮滿樓海鮮料理的白飯是免費供應的。 綜合刺身

當天的綜合刺身有澎湖海鱺、鮭魚和旗魚，每片都切得很厚實。澎湖海鱺有著Q脆的口感，鮭魚則是軟滑帶有豐富的油脂，而旗魚肥嫩適中，彈牙十足。此外，還附上兩款小菜，分別是小魚乾和海帶絲，而小菜會隨機更換。 和風海鮮沙拉

和風海鮮沙拉上桌時擺盤真漂亮！除了新鮮的生菜、水果和玉子燒，還有九孔、中卷和蝦子，淋上和風醬汁，真是開胃又美味。

塔香海瓜子

塔香海瓜子是我每次到海鮮餐廳必點！它的鹹香滋味搭配著濃郁的蒜香和塔香，每一口都充滿著令人難以抗拒的美味。尤其當淋上湯汁後，再搭配一口白飯，簡直是絕配啊！

碧綠三鮮

碧綠三鮮的海鮮包括花膠、帆立貝和中卷。其中，花膠是這道菜的特色之一，一開始我們還以為是海參！花膠的口感Q彈，充滿膠原蛋白，對女孩子皮膚好處多多。帆立貝入口柔軟、有彈性，中卷則是鮮嫩多汁。

蒜蒸龍蝦板條

龍蝦是鮮滿樓海鮮料理的招牌菜之一，單點一隻就要1680元，但若是點合菜就可以一飽口福！龍蝦以蒜蓉料理，搭配QQ的板條一起品嚐，整桌的人都一致大推！而且龍蝦肉質細嫩鮮甜，蒜蓉香氣更是令人回味無窮。

避風塘小捲

避風塘小捲口感香脆多汁，外皮酥脆，內裡鮮嫩。搭配芋頭絲、鱈魚香絲和蒜酥，吃起來鹹香涮嘴。

清蒸石斑魚

石斑魚有清蒸、鹽烤、薑絲和味噌四種選擇。我們選擇將魚身清蒸，而將魚頭煮成味噌湯。石斑魚是現撈的，非常新鮮，因此清蒸的魚肉嫩滑。

石斑魚味噌湯

石斑魚味噌湯喝起來充滿魚的鮮甜和味噌的香濃，清甜又順口，深受大人和小孩喜愛。

季節時蔬

季節時蔬會隨著季節更換，而今天我們享用的是炒水蓮。水蓮炒得清脆爽口，這道菜很快就被掃空。

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