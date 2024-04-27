已逾二百餘年的岡山籃籗會，每年固定舉辦三次傳統市集活動，113年度首場籃籗會將於4月30日、5月1日舉辦

趁此將這一次籃筐會最新活動資訊簡單做整理，也順便將去年文章內容做分享，有興趣的朋友可以參考。

關於岡山籃籗會

籃籗會是傳統趕集活動的延伸，趕集是古老社會裡的一種商業貿易行為，也是鄉下人生活中最重要的活動之一。河洛人稱類似趕集的活動為：市仔，牛墟或籮仔筐會，牛墟或籮仔筐會是因為趕集所販賣的物品多為牛隻或竹製竹籮、竹筐為主。

台灣籃籗會現只剩岡山地區才有，在岡山叫「籃籗會」，乃緣於它當時交易是以竹類竹藝品為主，隨著時代的變遷，籃籗會名稱雖然沒變，但在買賣的內容卻有了許多的變化。現在的籃籗會五金百貨、衣物用品還有地方特色小吃、花卉植栽等五花八門，類似隨處可見的「夜市仔」，不過仍有少數舊式產品的攤位，如：竹器品、牛犁、漁網及山草藥等，即使購買的顧客少、交易量不多，可是每次趕集之日，卻仍參與盛會延續這項傳統習俗。

活動時間

岡山的籃籗會至今已逾二百餘年，每年固定三次（每次連續兩日），舉行時間分別：

▪︎農曆三月二十三日(媽祖生日)

▪︎農曆八月十四日(中秋節前夕)

▪︎農曆九月十五日(義民爺生日)

每逢這三個節日，盛況空前，不僅岡山地區十多個鄉鎮參與盛會，還有遠從台東、屏東、台南、嘉義、雲林前來共襄盛舉的民眾，非常熱鬧。（資料來源 高雄岡山區公所 ）

活動日期：

2024年4月30日（18：00–24：00止）

2024年5月01日（18：00–24：00止）請要前往的民眾多注意時間上是否有更動（高雄岡山區公所👉 粉絲團 ）

※活動第二天部分攤販午後才陸續營業，建議 15：00後參訪為佳

免費接駁車地點：

1.高捷南岡山站公車轉運站北側人行道

2.岡山火車站公車轉運(中山南路)旁人行道

3.岡山區公所對面人行道

4.活動會場入口處(服務台)旁

5.慈濟岡山志業園區入口

接駁車時間：

113年4月30日(星期二) 17:00 22:00

113年5月01日(星期三) 10:00 22:00

(每30分鐘一班，另視實際搭乘人數、路況彈性調整)

主辦單位：高雄市岡山區公所

活動地點：高雄市岡山區河華路與巨輪路



檢視較大的地圖

112年岡山籃籗會

岡山籃籗會有的人稱籃筐會、籮筐會，直至2012年擇定代表「裝魚的竹編魚簍」的籗字，將其定名為 「岡山籃籗會」 。（籗字注音念ㄎㄨㄛˋ或ㄓㄨㄛˊ皆可）

這兩年、三年每次舉辦籃籗會的日子，鵝子他們一定不會錯過，我總心想阿不就是夜市嗎？幹嘛大老遠去人擠人。嘴上是這麼說，心裡還是癢癢的想去瞧瞧， 112年第三場 籃籗會 活動終於決定主動跟上。

逛完才發現入口處忘了拍，站在遠遠的對街匆匆拍下這模糊的入口處。

▍服務台&醫務站

主要分三個區域，分別為百貨、傳統、花卉區

▲阿嬤最愛的天然絲瓜布，天然無漂白

▼看到各種尺寸的藤條，下意識忍不住把屁股夾緊（小時候被打慘了我😥）

各種生活用品、傳統器具，有好多我都沒看過、也不知用途的家私。

打鐵師傅手持鐵鎚猛力敲打，鏘鏘鏘的敲擊聲清脆響亮，隨著時代進步，打鐵業漸漸的沒落，感謝有這些鐵匠師傅的堅持，才能讓這傳統技藝傳承下去。

各式傳統的竹編製品，斗笠、竹簍、竹筐、竹籃等，實用又美觀，吸引不少民眾來挖寶。

台灣 LV包，姊買的起！打包帶走

前面的妹阿，水喔！

看到這阻塞的人潮，沒有錯啦！姐的主場美食區到了，來來來～開吃

法國道地吉拿棒有白砂糖、肉桂、草莓、、抹茶、芝麻、花生、咖啡、紅茶、巧克力、起司等超多口味可以選擇

一輩子一定要吃一次的美食烤麵筋！！你這輩子吃過了沒？扣達還沒用過的快來享用嘿。

調料有日式照燒醬、雲南香辣、芝麻、孜然、海苔、咖哩等等各式醬料，愛怎麼塗、想怎麼撒，自己動手免客氣。

烤麵筋是大陸街邊小吃，其實就是烤麵腸，加上各式調料趁熱吃還不錯。

看這在煎檯上煎到滋滋作響、油香四濺的五花肉泡菜捲，那香氣正在呼喚著：快來吃我！快來吃我！

豬五花肉捲 肉香多汁，裡面包的是鱈魚漿，搭配酸爽的泡菜跟辛辣生洋蔥，口口爽脆很涮嘴。

喝個涼的🥤，再戰！

呃…刈包不是我的菜 pass

碳火烤全豬，一次四隻超大豬仔上架齊烤的陣仗夠吸睛，看這日漸消瘦、骨瘦如柴的身軀，就知道……生意不錯。

想必都在燒臘店看過整塊的脆皮豬，但這體態豐盈、身軀完整的港式脆皮烤豬看過沒，哇嗚～

鄉親啊！來自台南花園夜市、大東夜市的正宗泰奶，咱們自家人當然要來捧場。

奶香濃郁、絲滑順口真是〝泰幸福〞了。

鴨肉油飯 油飯口味還不錯，但鴨肉太少、肉太乾，不過出外人呷止飢還是ok的啦。

韓雞墊起司蛋中蛋在瑞豐夜市設有攤位，老闆人很客氣，感覺讓客人久等顯得有點歹勢😆。

可能是生意太好的關係，我買了四顆但熟度、口感都不太一至。起司沒有拉絲效果，吃起來香氣不足、沒有什麼味道。

不管是夜市、廟會還是市集，看的一定要吃的煎鳥蛋、熱狗和炸雞塊，簡單好吃不踩雷。

三人來摸幾把試試運氣，恩恩‥半條線都連不到，槓龜啦！俗話說小賭怡情，我呿…😮‍💨

敲敲樂，敲開來裡面都有一隻小～小玩具，敲完拿給老闆，可以換粉紅兔耳髮箍或會發光的星星魔法棒二選一

姐好歹也算是資深老少女，自然是魔法棒給它拿起來，通通有～跟著我念：屁屁噗噗，啦啊啦啊啦！變身💫💫

幹話語錄貼紙，選幾張來貼我的歐兜賣小噗噗，蝦趴啦！

中間那個LED燈光畫 ，現在還正躺在鵝子房裡某處的盒子裡‥我就問買來不用，是要等漲價的逆😒

這次晚上8、9點才過來逛，吃喝玩樂花了不少時間，還來不及逛花卉盆栽區，就看到店家都在收攤了。

收工打道回府吧，最後來杯我最愛的芒果冰沙，結束！回家囉🛵💨

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百年傳承『岡山籃籗會』有興趣的朋友4／30日、5／1日不妨安排一下行程來逛逛吧！

以上分享～

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