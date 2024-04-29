三重豆花推薦【滿溢本舖豆花】一間吃了會讓人感到＊滿意＊的豆花，不僅豆花是那種古早味很傳統的豆花，超滑嫩、超豆香，還有仙草冰、剉冰、雪花冰，配料非常多款可選，而且不論是糖水、配料、豆花..等，都是店家經過數十年嚴選把關，堅持自家熬煮，讓吃冰品也能吃得很健康，超特別推薦「宇冶金時圓仔冰」來自日本的宇冶抹茶清香一絕，配上紅豆、抹茶凍及白玉湯圓，超級好吃～

【滿溢本舖豆花】在中南部已算是小有名氣，如今連北部也開了，真是太開心，這間已超過五十年歷史的豆花冰品店，最早起源於高雄熱河，一路發展到台中，而且現在起家店還開著唷！希望有機會南下一窺高雄創始店的樣子，肯定更有味道。



【滿溢本舖豆花】可說是台灣的百大品牌，目前已傳承第三代，為了讓傳統豆花更貼近現代年輕人，第三代接班人除了守住品牌的匠藝精神，更注入帶有符合現代文青風的創新極緻，讓豆花及冰品有了更新穎的創意。



座落在三重的【滿溢本舖豆花】就位在熱鬧的正義南路上，跟台北橋跟忠孝橋都很近，從台北市過來也很快，外觀看起來小小間的好可愛，很像在澎湖、小琉球那種海洋風的小冰舖。

【滿溢本舖豆花】三重正義店

地址：新北市三重區正義南路60-2號

電話：(02) 2977 9898

時間：周一至周日 13:00~21:30

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084912146314

ＩＧ：https://www.instagram.com/maihonpo01/

只收現金、不接受訂位、歡迎外帶

白色系的店面搭配似海似空的天空藍～～感覺就相當的清爽，也似乎預告著夏天要來了～



乾淨整潔的工作檯～裏頭相當寬敞，清新中又帶點典雅，牆上也掛著不同品項的招牌～



內用的空間並不多，大約最多可以坐到十人，要吃冰內用可要耐心等候或是外帶唷～



豆腐椅子耶！！這實在太有創意了～做的有夠像，做起來也很舒服～哈哈～



【滿溢本舖豆花】主要販售的品項有豆花、仙草、薏仁、刨冰、飲品，刨冰，也有分是剉冰或是雪花冰～都可以隨意選料，自由搭配



不時會有期間限定，檸檬愛玉、檸檬豆花，還有南洋風的仙草冰，不過話說【滿溢本舖豆花】三重正義店的時間好像相對較晚，過中午才會開始營業，也可能因為三重這時段比較開始有人潮吧～



店內有低消唷，只要有點上一碗就可以啦～基本消費吹冷氣吃冰～ＯＫ的～



【滿溢本舖豆花】菜單分享，每種豆花或冰品、仙草等都可以點１～３種的配料，要重複也可以，總共有19 種配料可以搭配，真的好難選啊！！



乾乾淨淨的配料台～且這些配料都是【滿溢豆花】精心製作，不用香精或是化學添加物，堅持食材配料的原味。



非常推薦的日本宇治金時抹茶剉冰，製作過程中剉冰滿滿，加上點糖水（不喜歡吃太甜的話可以跟店家說唷）放上兩大匙滿滿的紅豆，還有抹茶凍及白玉湯圓，這一碗的配料搭得非常剛好又巧妙，特別一提，【滿溢本舖豆花】的紅豆是嚴選大寮區的紅豆，吃起來濃厚，綿密中有帶顆粒感，配上抹茶剛好中和了紅豆甜味，且有一絲茶香的尾韻～非常搭～



上頭在擺上一球抹茶冰淇淋，暑意全消～～～



仙草的部分選了粉條、愛玉及白玉粉圓，粉條非常推薦～口感好好～白玉粉圓更是由純糯米製作，軟Ｑ中又有嚼感，也不會黏牙～



喜歡吃愛玉及仙草的這樣搭配超推薦～～微糖就非常解膩涼爽～



接下來是雪花冰，利用整塊的煉乳冰製成～～雪白色的綿綿冰好細好綿密～



突然很想來上一首～～～雪ㄟ一片一片一片一片～～好大碗～一片片的好美！從以前就很喜歡綿綿冰～但這樣直接以煉乳製成，不須額外在加糖的，比較少吃到，配上了冰品熱門主角，粉圓、芋園跟布丁，以防布丁墜落，所以另外用小盤子裝在一旁～



大家分別點了喜歡的一同分享，有仙草、豆花、抹茶剉冰、雪花冰，配料也選了大眾款的～



最喜歡的其中一碗「日本宇治金時抹茶剉冰」味道真的很讚～有讓人在日本吃到的抹茶感覺～



上頭還有淋上抹茶醬～讓抹茶味更加濃郁～



抹茶冰淇淋也非常好吃，不甜～很清香～



搭上了一點剉冰，口中的冰淇淋變得有點層次感～



咕溜～咕溜的茶凍，抹茶口味的茶凍好特別，吃起來帶有彈性，而且還是店家自己做的！



紅豆是軟中帶顆粒～又細又綿，而且不會很死甜，



配上冰涼涼的剉冰及抹茶～尾韻的茶香味好喜歡ˇ～



還有～這白玉湯圓，是難得˙吃到會驚訝的湯圓，不黏不軟爛～反而很Ｑ很有嚼勁的口感～本身有一點糯米的味道，必點的配料！



光是一款抹茶冰就有多重的味道及口感，非常推薦！！



【滿溢本舖豆花】三代傳承的手工豆花，這可是精心研磨烹煮，再以急速冷凍降溫的方式製成，完全不加防腐劑，加上糖水或是獨家的糖膏，就非常的好吃，吃起來有糖香卻甜而不膩



據了解，【滿溢本舖豆花】是使用四～五種的蕃薯粉，根據每一種蕃薯的特性及產季採收，風乾後研磨成粉，並以黃金比例還搭配，以傳統手工製作，讓豆花可以產生Q彈、滑嫩的口感，這想必是老一輩對農產品有所深度了解的智慧才做得到，而這樣的豆花製作出來非常滑嫩，豆香味十足，好順口～



來上一點店家特製的糖膏～～增添了糖的香氣，當然加愈多就會愈甜～愛吃甜食的女孩們應該會很喜歡～



配料中有人見人愛的珍珠、芋園及很特別的寒天晶球



寒天晶球吃起來其實沒什麼味道，但口感啵～啵～啵的很可愛～光吃起來就會覺得挺開心的～



仙草冰～也是本人非常推薦的品項，這可以吃出那種古法熬煮的黑糖香味，很純粹，有點柴燒感，微微甜就很冰潤～



超喜歡的粉條，ＱＱ咕溜溜的～搭配著糖水冰～清涼無比，也很有飽足感



再次點了超愛的白玉粉圓，Ｑ彈口感令人十分回味～



仙草滑嫩還有甘甘的味道～吃得出來是很純的仙草本人～



不規則滑嫩的賣像，令人感受到傳統古早味的風格。



愛玉也是冰品中受人喜愛，不可缺少的角色，自帶些微甜味的晶透愛玉，滑潤又降火氣，仙草配愛玉非常適合夏天降火的冰品



超級雪白的綿綿冰，搭配上粉圓、芋圓及布丁~天啊！好久沒有吃布丁了，這一碗好有童年感～



綿密如雪的綿綿冰本身自帶煉乳的奶香甜味，沾上一口略絲略稠綿密的感覺，入口即化～



【滿溢本舖豆花】的芋圓非常推薦，口感Ｑ彈之外還有芋頭及地瓜的香氣在其中，吃得出是真材實料





最愛的粉圓，口感嚼勁適中，不會太軟爛或是太硬，這樣的珍珠吃起來最剛好～



搭上布丁來一口雪花布丁，布丁滑溜的味道增添了雪花冰的甜味及有料感，就像在布丁上在淋上一層煉乳般的涼爽感～還蠻適合小朋友的



炎熱的夏天，冰品幾乎是以秒殺般的稀哩嘩啦吞完～～～超級解暑



非常足以代表台灣在地小吃原創品牌的老店【滿溢本舖豆花】一路從南部延伸到北部，超過五十年的歷史至今仍受台灣人的擁戴，除了那秉持初衷的堅持，傳承第三代的接棒，也打進了屬於現代社會的潮流，此外，不時也能感受到那屬於傳統冰菓店的樣貌。

來到三重想吃冰、吃點下午茶、豆花、冷飲【滿溢本舖豆花】是很不錯的選擇唷

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【滿溢本舖豆花】三重正義店 三重豆花／三重冰品

地址：新北市三重區正義南路60-2號

電話：(02) 2977 9898

時間：周一至周日 13:00~21:30

臉書：https://www.facebook.com/profile.php?id=100084912146314

ＩＧ：https://www.instagram.com/maihonpo01/

只收現金、不接受訂位、歡迎外帶



其他分店資訊

高雄復興店：高雄市前鎮區復興三路104-1號

巨蛋富國店：高雄市左營區富國路371號

澎湖馬公店：澎湖縣馬公市文學路281號



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