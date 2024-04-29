月底吃土日美食推薦!挑戰最高CP值便當!160元超浮誇炸全雞飯/雞皮酥脆;內部雞肉趁熱吃有肉汁【鵝有雞燴鶯桃店】半隻燒鴨便當/1份真的剁半隻鴨只賣150元, 便當含4種配菜滷肉飯。有便當外送服務(鵝有雞燴菜單)

最近無意間發現! 放小紫享食口代單已久超多美食節目專訪報導過的桃園龍潭爆紅炸全雞便當在八德與新北鶯歌交界(大湳交流道附近)鶯桃路開分店啦!

住在新北鶯歌/桃園龜山、八德、桃園朋友若來【鵝有雞燴鶯桃店】購買路程不遠喔!

鵝有雞燴鶯桃店

電話: 02-2679-4578 (星期日公休)

營業時間: 11:00~14:00;17:00~20:00

地址: 新北市鶯歌區鶯桃路579號

粉專: 鵝有雞燴鶯桃店

小叮嚀: 午餐時段最後點餐13:30 晚餐時段最後點餐19:30

店門口可停機車。開車鶯桃路不好停車!外帶(建議您)提前預約訂餐再到店自取快閃!

原文網址 挑戰最高CP值160元超浮誇炸全雞飯/雞皮酥脆;內部雞肉趁熱吃有肉汁【鵝有雞燴鶯桃店】半隻燒鴨便當1份真的剁半隻鴨只賣150元(鵝有雞燴菜單)便當有外送服務

主餐類(肉食)份量真的很多

常有婆婆媽媽專程來單買炸全雞/半隻燒鴨/甘蔗雞切盤/比臉大雞排/香滷腿庫切盤回家當午晚餐配菜!so除了內用飯食或外帶買便當! 這兒多道肉類主食品項『均可』單點購買唷!

內用環境~極簡風格!

便當類均含4道菜的滷肉飯! 不附湯(湯需另外單點)

鵝有雞燴鶯桃店便當類MENU 2024-4月拍攝，避免未來菜單內容或價格調整(僅供參考)請以現場菜單為準

單點主食與湯品菜單

內用這天老闆說:剛開幕不久! 還在觀察附近客群享食習慣及喜好

湯品類! 沒有天天販售喔! 像今天就... 沒賣湯

這家鵝有雞燴肉量這麼多，吃飯時『會想』喝點湯湯水水配飯菜吃! 希望未來能加賣飲品(放台飲料機)讓客人加購

(下圖)店門口貼的脆皮德國豬腳飯(便當)

主食(豬腳)份量看起來也好大份才賣130元!

在這萬物皆漲的"食"代。外食族一到月底經濟拮据(吃土日)來『鵝有雞燴』買飯食便當很可以捏!

外帶半隻燒鴨飯 $150元 燒鴨炸過再灑椒鹽粉! 皮香肉嫩! 肉量真的超級多! 女生吃會很飽!

您可以加點一份滷肉飯便當 2人一起(配)啃食1份燒鴨便當的現剁鴨肉

便當配菜有半顆滷蛋、滷筍絲、滷油豆腐、炒青菜+淋一大匙招牌手切滷肉燥

PS:菜色以店家當日配餐為準(僅供參考)

鵝有雞燴鶯桃店 哪個首主餐最划算？當然要推推~炸全雞便當!

對了！鵝有雞燴鶯桃店有便當外送服務喔!

蠻多龜山工業區工廠訂購!

附近居民或公司行號路程 3公里內~1次訂5個便當(店家會自送) 超過3公里~訂幾個便當才有外送？請電洽詢問(02-2379-4578)

最近老闆已申請加入熊貓foodpanda 外送平台，應該在5月初就能在熊貓訂餐！

剛開幕不久!

預訂當天外送便當『call in訂餐時間』早上9:30~10:00最適宜

(中式快餐便當店~人力有限)避免(當日)太多工廠訂購、耽誤便當外送到府之時間。大量訂餐~建議至少提前一天預訂!以利店家安排外送路線之行程；才不會因爆單而無法接您的訂單!

內用餐具自取 架子上有牙籤、胡椒鹽、辣椒粉、辣椒醬及啃食『炸全雞』用的手扒雞手套

辣椒醬是鶯桃店員工自炒 (喜歡的話) 好像可以訂購？

炸全雞飯(便當) $160元/份

物價漲漲漲! 現在在北部外食買便當一個百元起跳比比皆是!

花160元就有一整隻炸雞+4配菜滷肉飯! 真的很划算!

這肉量~我一個人根本吃不完!

剛剛點餐前一旁內用男客人貼心叮嚀+提醒! 炸全雞肉量真的很有飽足感! 他(男生)就吃的有點兒撐!

開吃前! 別忘了戴手扒雞手套! 先手扒炸全雞(雞腿與雞翅)啃食

用餐尖峰時段

店家1次會多炸幾隻全雞以供客人現點現出餐!

如果您想要吃手扒炸全雞像(下圖)小紫拔炸雞~腿肉時流出肉汁的口感! 點餐時可以(告知)您要吃現炸的『炸全雞』 現炸全雞 需視您購買時(現場客人or訂購外送便當數量)多寡至少等待15~20分鐘

您一定會好奇! 這隻雞到底多大隻？

說大(不大) 說小(也不小)喔!

實際重量老闆也不太清楚! 店內肉品都是鵝有雞燴龍潭總店醃漬配送(這家鶯桃店)是加盟店、宜蘭也有分店可購買

炸全雞先醃再炸 出餐時(不會灑椒鹽粉) 吃重口味者~再自己到餐具區拿胡椒鹽灑佐

吮指炸雞翅 皮酥香～

我吃炸物餐食喜歡帶一點點胡椒香涮嘴味蕾

這兒(椒鹽粉較重口味) 請酌量灑佐

帶著手套直接啃食炸雞腿～超爽der

現炸的全雞～外皮酥脆、內部腿肉很啾Ｃ

配菜除了炒青菜還有一塊滷油豆腐和滷筍絲及半顆滷蛋

筍絲不會有油膩感! 也沒有藥水味

碗了白飯有淋一匙肥瘦相間滷肉

滷肉切長條狀滷製,不是絞肉滷的滷肉、吃起來帶著膠質感! 滷汁香(拌飯)好吃!屬鹹中帶甜的滷肉醬汁

我不想沾手! 所以先戴手套手撕一些雞胸肉配飯!

雞胸不會柴! 灑胡椒鹽較夠味

雖然這是小小隻的『炸全雞』但以一般中式快餐便當店的售價來說: 一分賣160元真的很便宜!

小紫一個人一隻雞吃不完!

非常適合親子家庭點食外帶炸全雞便當回家共享!

【鵝有雞燴鶯桃店】店址雖然在新北市(鶯歌區)

但~這裡 不是鶯歌陶瓷老街或鶯歌火車站附近的『鶯歌區』喔!

店舖是靠近(八德/大湳交流道)桃園與鶯歌交界處的鶯歌『鶯桃路上』店旁邊較明顯地標『麥婦產科診所』

隔壁是鬼匠拉麵鶯桃店

【鵝有雞燴鶯桃店】馬路對面是蝦皮店到店/鶯歌鳳鳴-智取店

若您從桃園火車站後站的桃鶯路繼續往鶯歌方向騎(同一條馬路)在桃園區稱(桃鶯路)到了新北市轄區立馬轉換成(鶯桃路) 還沒到轉八德交流道的(福德一路)就會先抵達右手邊【鵝有雞燴鶯桃店】

若您是從八德交流道往鶯歌方向來買! 則是在福德一路(左轉)鶯桃路行駛約180m就會看到左手邊的【鵝有雞燴鶯桃店】

想品嚐肉量十足炸全雞便當! 終於不用大老遠的衝到桃園龍潭總店啦!

【鵝有雞燴鶯桃店】離桃園區、龜山、八德與鶯歌都很近唷

公司行號大量訂購午餐便當、晚餐便當(記得提前一天預訂)

散客3公里內買5個就有外送!

距離更遠~買幾個便當有外送？請電洽詢喔

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每個人對鵝有雞燴餐食口味喜好不盡相同；4/19食記心得僅供參考； 營業時間、餐食實際內容成份售價、優惠資訊請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫食記分享文嗎？幫 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤；您的支持是我繼續寫文分享的動力；一起趴趴走找尋下一站美食景點go