平時還常去士林夜市走走逛逛吃小吃，每次從基河路夜市入口進去，總會看到一家人潮總是很多的胡椒餅「丞祖胡椒餅」，除了傳統豬肉蔥口味外，還有牛肉、起士牛、泡菜豬，胡椒餅上芝麻灑滿滿，買到剛剛出爐熱騰騰的胡椒餅，咬起來大噴汁，起司口味大牽絲，吃起來實在很過癮。一直以為丞祖胡椒餅的創始店就是士林夜市裡這家，查了一下原來總店是在新竹，兩家在士林夜市，而且還是傳承四代80年的老店，雖說是老店，不過店家現在還有推出冷凍宅配，在家也可以自己烤胡椒餅來吃！

丞祖胡椒餅大南店店家資訊

丞祖胡椒餅大南店位置

丞祖胡椒餅大南店就在基河路夜市入口附近，位於大南路與小西街的交叉口，左手邊看到人潮不斷的攤位就是了。

這次大約傍晚五點多來夜市，現包現烤胡椒餅非常忙碌，店內人手不少，越晚人潮越多，晚上走回停車場的時候看到胡椒餅攤位整個被包圍，實在是人氣很旺的一攤，還有不少客人、公司行號會訂他們家的胡椒餅當下午茶來吃喔！

現場還看到工作人員現包胡椒餅，起士口味胡椒餅包入滿滿起士，看了實在很過癮。

丞祖胡椒餅菜單

胡椒餅口味有豬肉、牛肉、泡菜豬、起司豬、起司牛，口味種類多，傳統胡椒餅通常只有豬肉一種口味，丞祖胡椒餅很創新的推出五種口味，士林夜市這國外遊客很多，很多國外不吃豬肉的遊客也有牛肉可以選擇。

店內的胡椒餅熱騰騰出爐，是使用木炭窯烤胡椒餅，吃起來香氣更豐富。

丞祖胡椒餅品項

豬肉/ 泡菜豬肉

丞祖胡椒餅的最大特色就是餅皮鋪上滿滿的芝麻以及咬開會誇張的爆汁。

熱騰騰拿到手就先吃了經典的豬肉口味，吃的時候還被阿姨提醒，穿白色衣服要小心，胡椒餅湯汁很多喔，好在阿姨有提醒，胡椒餅裡的湯汁多到真的要用嘴巴去接，很奇妙的餅皮並不會因為這樣而有濕濕軟軟的口感，也不會烤的太乾硬，反倒是咬起來帶著Q勁，豬肉蔥的內餡口味偏重，除了胡椒味還有滿滿水嫩蔥香！

泡菜加上豬肉怎麼會不對味，泡菜跟豬肉的比例拿捏得很好，不會整顆都是泡菜味，蔥花也是塞滿滿，而且還是吃得出肉餡胡椒香，還有泡菜微微的辣度跟酸度，吃起來實在是很爽口。

牛肉/ 起司牛肉

第一次吃牛肉口味胡椒餅，湯汁也是多到不行，咬開滿滿蔥花，牛肉跟豬肉的香氣以及肉餡的口感稍微有點不同，就看個人喜好愛吃牛還豬嚕！

起士牛肉不是開玩笑的塞入滿滿起士，熱熱吃真的會牽絲，拉的可以比照片還長，真的是走浮誇系路線的胡椒餅，起士牛肉多了起士鹹香濃郁的氣味，綜合了胡椒的辣度，起士口味吃起來胡椒辣度比較低一些。

豬牛口味比較偏傳統胡椒餅的口味，泡菜與起士比較創新，而且他們家的隔天用氣炸鍋或烤箱回烤，外皮依舊酥酥脆脆像現烤的一樣不會韌到不行。大家可以在丞祖胡椒餅直營店買到他們家的胡椒餅，新竹總店則是在北門街上，外觀看起來就很有老店的年代感。

丞祖胡椒餅 新竹店營業資訊

地址：新竹市北區北門街81號 地圖

營業時間：11:30~20:00（賣完提早打烊）

電話：03-524-1668

冷凍宅配

平常在家嘴饞想吃胡椒餅，丞祖胡椒餅也可以冷凍宅配到家，選擇困難的可以訂胡椒全餐，一盒內五種口味通通有。

每一顆都是單顆真空包裝，保留胡椒餅的原汁原味，外盒有加熱方式可以參考，最多只要十五分鐘就可以吃到酥脆爆汁的胡椒餅。

口感跟味道真的就跟在店裡吃到的一樣真的不誇張！

店裡也有冷凍包不過要事先預訂比較保險，想要訂他們家胡椒餅當下午點心的，店家也有配合美食平台外送，喜歡吃胡椒餅的推薦可以試試傳承四代的「丞祖胡椒餅」！