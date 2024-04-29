中壢美食推薦這家咱們小聚食堂，中壢終於有中式餐酒館啦，咱們小聚食堂是近期討論度很高的新餐廳，將你我所熟悉的懷舊料理精緻化，不僅口味更細膩，份量及價格更是令人滿意，重點這裡還有很有噱頭的各式調酒，而且現在新開幕期間還有75折優惠唷，現在不吃更待何時！

咱們小聚食堂｜交通方式＆停車資訊

新開幕的咱們小聚食堂就在中壢威尼期影城，對面就銀河廣場停車場，交通相當的便利，不過如果要喝酒還是不要開車唷，店外觀走的是時尚年輕的風格，頗有夜店的感覺

咱們小聚食堂｜用餐環境

用餐區域十分寬敞舒適，座位配置也可以根據用餐人數作調整，無論是２個人、４個人、甚至數十個都可以滿足用餐需求，然後裝潢設計就是很夜店風的感覺，用炫麗的霓虹燈光裝飾，而且這裡的音樂都釋放80-90年代的老歌呢

咱們小聚食堂｜菜單

咱們小聚食堂多半是以我們熟悉的台式熱炒為主，加上主廚的創意，不管下飯配酒都超合適的熱炒料理，菜色也很多樣化，加上多種特色調酒、飲料，基本上可以滿足所有人的需求（點我看完整菜單）

咱們小聚食堂｜必點菜色介紹

咱們小聚食堂主要以一些台式小吃、台灣經典料理為主，價位也都很親民，以這樣用餐環境來說，真的是很便宜ㄟ，活動期間還打75折，太扯了。對了，這裡的酒類選項真的很多，尤其是調酒，目測應該有十多種，女孩們應該可以喝嗨！

招牌牛三寶拼盤，人氣第一名的料理，幾乎每一桌都有點，因為CP值真的很高，這還是小份的才198元，裡面有滷牛肉、牛筋、牛肚，滷的都很入味而且還有本身的彈性，有吃辣的朋友一定要淋上特製的辣油，香中帶辣，超涮嘴的！

招牌大腸包小腸，有夠台的，連大腸包小腸都有，但不是整根的，是切片的，然後有大蒜、酸菜等配料可以自己組合搭配，香腸有很夠味，米腸軟糯好吃

蔥爆台灣鹹豬肉，大火爆炒的手路菜，火候拿捏的很棒，切成厚片的鹹豬肉吃起來外層有點焦脆感，肉質鹹香多汁，加上大火爆炒的蔥段甜香，下酒菜必點！

香辣皮皮挫，必點！這個超厲害！有趣又可愛的名字，裡面是切碎的皮蛋、肉末，再加上主廚獨門香辣醬料及辛香料爆炒，一上桌香辣香氣四溢，入口鹹香夠味，皮蛋Ｑ肉末鹹香，可以叫碗白飯來配，配飯搭酒兩相宜

老皮嫩肉，川菜中的人氣菜式，吸飽湯汁外觀粗老的雞蛋豆腐，再加上軟綿凝脂般的內在，外酥內嫩的口感，這個不會辣，但可是深深擄獲大小朋友的心呢

辣炒魷魚，辣炒魷魚真的很推薦點，噴香的辣味令人食指大動，魷魚吃起來也很嫩口，咀嚼時還有鮮甜的肉汁跟辣感，相當過癮！

歡樂炸雞三拼，建議三到四個人以上來再點，不然肯定打包，有三種口味的炸雞，有韓式、泰式跟美乃滋口味的，紅色韓式炸雞可以搭配醃蘿蔔片一起吃，泰式炸雞麵衣比較深，可以沾中間酸甜的泰式醬料，顏色最淺的應該是日式炸雞，搭美乃滋，重點炸雞都是無骨的，一口一個超好吃啊

蝦仁肉燥飯，這裡也有正餐可以吃，首推這個蝦仁肉燥飯，肉燥有加牛肉吃起來額外油香開胃，加上肥嫩的兩種口味蝦仁，拌著吃分開吃都很讚！

剝皮辣椒雞湯，可以喝到剝皮辣椒的香氣跟鹹度，還有回甘的口感，湯底喝起來的味道相當有深度層次呢！雞腿肉吸收了剝皮辣椒的香氣，肉質吃起來相當有彈性，且帶有剝皮辣椒甜辣風味，湯好喝肉也好吃！

古早味蕃茄切盤，還記得許多年前曾經在高雄旗津吃過，那鹹甜滋味至今難忘，回到北部幾乎沒看過店家在賣這一味，番茄沾滿醬汁，番茄本身帶著較酸且紮實的酸香氣搭配鹹鹹甜甜的醬汁，吃起來酸Ｖ甘香

歡聚的酒：颶風蘭姆，重點來了！咱們小聚食堂酒類真的爆強！人多可以點這個2000cc類似雞尾酒柱的調酒，口味也很多種，颶風蘭姆是芒果口味的調酒，酒味不濃，比較接近芒果汁的感覺

綠色蚱蜢，綠色蚱蜢酒精濃度低、口感接受度高，裡面有加了薄荷利口酒還有奶酒，甜香甜香很適合女生喝

用餐就送一份吃不到鱈魚招待，它就是炸鱈魚香絲，起鍋之後再拌入蒜頭、青蔥及辣椒拌炒，酥香可口超下酒的，然後還可以跟店員玩骰子比點數大小，贏了就再送一份招待

咱們小聚食堂真的算是未演先轟動，畢竟桃園中壢好像沒有台式餐酒館，自然咱們小聚食堂就成為指標性的餐廳，加上口味精緻氣氛又好，酒類種類又很多，真的是很適合約會聚餐的好地方唷！

咱們小聚食堂

地址：桃園市中壢區九和一街6號

電話：03-4265778

星期一～星期四

午餐11:30 – 15:00（14:00最後供餐）

晚餐 17:30 -22:30（21:00最後供餐）

星期五

午餐 11:30 – 15:00（14:00最後供餐）

晚餐 17:30 – 23:30（22:00最後供餐）

星期六

午餐11:30 –16:00（15:00最後供餐）

晚餐 17:30 –23:30（22:00最後供餐）

星期日

午餐11:30 –16:00（15:00最後供餐）

晚餐 17:30-22:30（21:00最後供餐）

咱們小聚食堂FB

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