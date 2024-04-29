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新屋石滬故事館-館內介紹

原先的新屋石滬故事館是警察宿舍，但隨著政府解嚴撤防後就無人使用，最後在2018年整修活化，於2020年完成並轉型為新屋石滬故事館兼遊客中心。

而新屋石滬故事館的一樓主要展示了石滬模型且記錄著新屋石滬發展的軌跡，讓來訪的遊客們可以了解不少有關新屋石滬的知識及常識，目前新屋有著目前台灣本島保存最完整的百年石滬群，而其中又以蚵間9號石滬為最大座，全長可有362公尺。另外，一樓有提供免費使用的洗手間。

而新屋石滬故事館的二樓設計為耍廢教室，擺放了不少DIY手作的材料、作品等，另外一側則是擺放著檢測儀器等。

新屋石滬故事館的三樓，則是Ann和榜哥都很推的區域，在露臺上可以看海、吹海風、聆聽浪花拍打聲，退潮時也能看到一旁的石滬喔！

新屋石滬故事館-周邊景點

不少人都是選擇在永安綠色隧道租借自行車之後再來訪新屋石滬故事館，而這周邊的景點當然也還有永安漁港、永安海螺文化體驗園區、卡托米利庭園咖啡、莫內咖啡等。

新屋石滬故事館-整體評價

免費參觀的新屋石滬故事館，是個很值得全家大小來走訪的景點，來到這可了解到不少有關石滬的由來、歷史、用途等，也能在三樓看海，並且在退潮時也能看到石滬。找時間快快來新屋永安遊玩吧！

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