台中水湳中央公園周遭有不少美食，繼上次介紹過的 九號碼頭經貿店 和 JAI宅水湳店 後,今天再來介紹一家位在大鵬路新開的孃家川菜館，以酸菜魚，水煮牛和冒菜等打出名號的孃家川菜館，創始店娘家川菜館開在昌平路，目前開在大鵬路的是他們的第二個據點，其實只有「娘」和「孃」的一字之差，因為美麗的老闆娘是來自四川成都，所以很自然地在台中開起了家鄉味，讓喜歡吃酸菜魚的台灣朋友也能品嘗到正宗的四川風味

孃家川菜館在哪裡？

從地圖上就看得出來，位在西屯大鵬路的孃家川菜館距離中央公園頗近，其實就在中國醫藥大學水湳校區對面，走過來不用5分鐘；附近還有一個史上最強的遊客中心-中央公園特色飛航館，免門票即可入內參觀，吃完飯還可以順便去走走

孃家川菜館停車

附近有許多收費停車場🅿️，開車來也不怕沒地方停，平均收費才$20~30/小時，比市中心便宜多了

孃家川菜館的招牌是醒目的橘色，遠遠就能看見，屋簷下還貼著4/10開始試營業的紅布條

騎樓上除了大幅的戲曲娃娃彩繪，還有好幾個歡慶開幕的祝賀盆栽，看起來就是一片喜氣洋洋

透明的落地玻璃門上還有跑馬燈，輪流寫著店內的人氣料理，比如酸菜魚，水煮魚等；即使過路客也能很清楚地得知他們的招牌菜

孃家川菜館的內部是長型的，分成左右二邊，左邊的座位都是四人座，右邊靠牆則是長型的沙發座，目測約可容納30人左右，不過也很多人外帶，看得出來生意不錯

這裡就是點餐和結帳的櫃檯，跟外面一樣擺滿了開幕誌慶的祝賀盆栽，不論開運竹，發財樹還是蘭花，都能討一個好彩頭

店裡的大幅彩繪牆面也相當吸睛，跟外面的彩繪一樣，剛好有一氣呵成之感！問了老闆才知道是以川劇的變臉為主題，才能畫出這種有漫畫風的美少女；據說店內裝潢都是老闆娘一手打造，會做菜又會設計，這也太有才華了吧？

除了吸引人的美女圖，牆上還有許多關於四川菜的說明，包括麻辣香鍋，宜賓燃麵，冒菜和冰粉等，都是台灣難得一見的菜餚，看了牆上說明無形中也增長了不少知識呢！

另一邊的牆上就是店內招牌菜的燈箱，算一算也將近30道菜餚，全都是最受客人歡迎的人氣料理，如果不知道要吃甚麼，倒是不妨照著牆上的這些照片來點餐，雖不中亦不遠矣

這個櫥櫃上擺的是電鍋和調味料，底下則是各種餐具，不過白飯並非吃到飽，一碗$15，有需要可以告訴店員，切莫自己跑來盛飯嘿！

店內的前方還有冷藏櫃和飲水機，飲用水歡迎自取，但飲料就必須另外付錢了，冰箱內包括可樂，茶飲和各種水果醋

這罐酸酸甜甜的蘋果醋$120(小)，$150(大)，喝起來不會太酸還挺解膩的，Youtube有名的柏格醫生Dr.Berg就蠻推薦喝蘋果醋的好處，有機會應該買來喝才對

孃家川菜館菜單

孃家川菜館提供的菜色還不少，包括招牌水煮類，特色香鍋－冒菜類，小炒類，涼菜類和飯麵主菜類等，價格也十分多元，不論是呼朋引伴來聚餐，或是自己單獨來用餐，都能有不同選擇

孃家川菜館美食介紹

酸辣土豆絲

酸辣土豆絲$180，吃起來微酸微辣，也是四川傳統的小菜之一，從沒想過醃製入味的馬鈴薯也能呈現這種風貌，相當適合拿來開胃小菜

酸菜魚

孃家川菜館的招牌菜之一，就是這個酸菜魚$420(小)，適合1-2人食用，$590(大)，適合3-4人食用，可以依人數多寡來點菜

我們點的這是大份的，看得出來份量不少，而且用料挺實在的，除了採用新鮮的魚片，還有大量酸菜和蒟蒻，再加入紅辣椒，綠香菜去調味，最後再灑點白芝麻增添香味，喝起來的湯頭真是一級棒！

麻辣綜合小菜

麻辣綜合小菜$180，這盤用小黃瓜，川木耳和蓮藕為主角的綜合小菜，特色就是又麻又辣，蓮藕和小黃瓜的爽脆讓麻辣滋味更上一層樓，吃起來後勁十足，令人難忘啊！

麻婆豆腐

很適合拌飯吃的麻婆豆腐$220，加入白飯中可能不知不覺又多扒了好幾口白飯，因為吃起來實在太涮嘴了

水煮牛肉

水煮牛肉$490，這道菜也是我相當喜歡的一道，不但牛肉夠嫩，份量給得也很大方，湯頭更是濃郁

水煮牛肉的特寫來一張，看得出來除了牛肉，還加入多種辛香料調味，吃起來相當可口，一點都不輸招牌酸菜魚，推薦來此必點喔！

麻辣牛肉米線

如果想吃點主食的話，那推薦吃這個麻辣牛肉米線$220，除了牛肉外，還加入酸豆調味，重點是它們的米線口感Ｑ彈，太令人驚艷了！

拍張麻辣米線的特寫給大家看，加入大量花生和酸豆調味的米線，吃起來的酸辣滋味簡直太銷魂了，難怪很多人一吃就上癮！

四川冰粉

這個透明果凍狀的東西是四川冰粉$60，在台灣真是難得一見！光視覺效果就很清涼，吃起來更是暑氣全消，冰粉加點黑糖和白芝麻調味，品嘗起來更有淡淡的黑糖香，夏天來點這個就對了！尤其在吃過一輪重口味的菜色之後，剛好能用四川冰粉畫下完美句點

這一桌道地的正宗四川菜色，包括酸菜魚，水煮牛肉，麻辣綜合小菜，麻婆豆腐，酸辣土豆絲和麻辣牛肉米線，雖然吃起來又麻又辣，卻讓人吃得意猶未盡，辣得夠道地也夠過癮，難怪他們有很多回頭客👍

目前只要來孃家川菜館臉書粉絲頁打卡按讚分享，或是Google map給五星好評，就送一碗四川冰粉，這麼過癮的美食，確實值得推薦給大家喔！

孃家川菜館 地址：台中市西屯區大鵬路166號 電話：04-2295-5116 營業時間：11:00~14:30 17:00~20:30(周二公休)