【新竹食記】新漁人碼頭海鮮餐廳

新漁人碼頭海鮮餐廳隱藏在東大路南寮漁港附近的巷弄內，這間餐廳前身是南寮漁港最老牌的萬昌造船廠，現今雖然以維修船隻為主沒有再造船，但這謝家的傳奇造船故事還是為後人所津津樂道，餐廳內提供各式新鮮海產，來到這可欣賞參觀旁邊壯觀的造船廠。

▲餐廳門口空地有提供戶外停車場。

▲萬昌造船廠就在餐廳隔壁，很可惜的是造訪當天沒有開放參觀，只能隔著窗戶一窺內部樣貌。

▲餐廳外觀為白色鐵皮屋，看起來很有歷史感，門口左右兩旁擺放了龍舟供遊客拍照。

▲門口遊戲區提供溜滑梯蹺蹺板等遊客設施，很適合帶小朋友來"放個電"。

▲進門右側有各式活體海產，想吃什麼怎麼料理可以直接跟店員說。

▲右側有圖文菜餐，像我這種對海鮮不懂又不會點的人就適合這種餐廳配好的菜。

▲餐廳用餐空間開闊寬敞，前方有個舞台感覺也很適合當節慶婚宴的用餐場地。

▲餐廳周圍牆面上貼了許多關於造船廠的小故事，有興趣可以看看了解一下南寮漁港與謝家造船廠的歷史。

▲蟹黃豆腐煲 250元：配料有金針菇、四季豆和魚板絲，豆腐使用雞蛋豆腐口感軟嫩，鹹蛋黃製作的醬汁很夠味，淋在白飯上一起吃超香。

▲絲瓜蛤蠣 180元：絲瓜的甜配上蛤蠣的鮮，只能說兩者搭在一起就是絕配，其他配料有蝦米、薑絲和枸杞，蛤蠣是小顆的但份量頗多。

▲炒麵 100元：炒麵有肉絲、高麗菜、紅蘿蔔絲和洋蔥等配料，整體份量算多口味偏清淡。

▲炒飯 100元：這道菜為標準的肉絲炒飯，炒飯有鑊氣非常香，白飯炒得粒粒分明蛋液都有沾著飯，跟著高麗菜一起炒完全沒有濕黏感，師父的炒功了得阿！

▲魚湯 310元：我們選的是臭肚仔魚，魚肉肉質鮮美無腥味，但魚刺較細吃時要很小心，湯頭放了簡單的薑絲調味。

雞蛋糕短評：藏在巷弄中的海鮮餐廳，餐廳有停車場，旁邊有個大型造船廠，店員親切和善，海鮮新鮮有中上水準。



用餐環境★★★

餐點★★★☆

服務★★★★

CP值★★★☆



【新漁人碼頭海鮮餐廳美食資訊】

地址：新竹市北區東大路四段236巷30號

電話：035368022

官網：https://www.syrmttw.com/

營業時間：11:00–14:00、16:30–21:00 (平日)

11:00–21:00 (六日)

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：可linepay

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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