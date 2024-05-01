五鮮級鍋物專賣｜肉肉控最愛的百元平價鍋物，最低$168元就能吃，加碼白飯、飲料、醬料無限享用!

小資族吃火鍋的好選擇來啦~以高CP質聞名的【五鮮級鍋物專賣】，主打想吃什麼自己選的特色，每鍋最低$168元就能吃到，內用供應白飯、飲料、冰沙和醬料無限享用，不管是海鮮或肉品的價位都不會太貴，還有肉肉控們會愛的重量級肉盤，讓大家用百元價就能夠飽到天靈蓋!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【五鮮級鍋物專賣】在全台各地都有分店，這次來到位於雲林西螺的西螺西興南店，鄰近知名的西螺福興宮，同時也是寵物友善的餐廳，開車可停放店門口專屬的停車位。

▼【五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​】用餐環境寬敞明亮，以木質調搭配黑白色系為主，打造出時髦又新潮的氛圍，座位有兩~六人的選擇，無論自己來或朋友聚會都很適合!

▼【五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​】貼心設有兒童遊戲室，讓小朋友可以開心跑跑跳跳！

▼【五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​】內用符合低消即可享用自助吧，包含白飯、飲料、冰沙和醬料吃到飽，醬料選擇有青蔥、鰹魚醬油、咖哩粉、白芝麻、蘿蔔泥、柑桔醬等，讓大家自由打造喜歡的風味。

▼【五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​】還有飲料創意喝法教學，喝起來更加有趣不無聊。

▼【五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​】提供四款不同風味湯底可自由續加。

菜單

採「單點式」點餐。可自由搭配肉品、海鮮、漿類、鍋料、蔬菜、滷味及主食，可以選湯(或海陸鍋)後不選肉，或只選湯、肉不選菜，只要符合低消 50 元(任一湯底/蔬菜鍋/鍋料鍋)，即可享用店內自助吧吃到飽。

可兩人共鍋，每人低消 50 元，12歲以下免低消。

不收服務費，無用餐時間限制。

餐點介紹

泰式冬蔭功湯純湯底 💰70元 薑薑麻油湯（好料鍋）💰139元 多維番茄湯（蔬菜鍋）💰139元

▼湯頭共有十一款不同風味可選擇，分為純湯底、蔬菜鍋及好料鍋，湯品也都是店家堅持自己熬煮，上桌時已將配料放置於鍋內，裡頭吃得到許多新鮮蔬菜和火鍋料～

全修胸腹霜降牛17盎司💰897元 國產霜降豬5盎司💰99元

▼肉肉控會愛的超大份量肉盤系列，現在新推出拼盤組合，多項肉品組合讓大家吃得過癮，全修胸腹霜降牛嚴選 Choice 等級，肉質軟嫩口感多汁，不用額外沾醬就很好吃；國產霜降豬也是毫不遜色，肉片很完整大塊，咬起來很好咀嚼入口！

特製五鮮雞 17盎司 💰207元

▼預算有限的小資族想吃肉肉，推薦特製五鮮豬或特製五鮮雞，只要兩百初元就可以大吃一波，享受肉肉吃到飽的快感！

龍蝦爺爺💰666元

▼讓海鮮控心動的龍蝦爺爺，選用整尾新鮮的大隻龍蝦，還有鮮味滿滿的迷人蝦膏，不用千元大鈔就能吃到超划算！

龍膽石斑海鮮拼盤💰309元

▼同樣CP值很高的龍膽石斑海鮮拼盤，包含白蝦3隻、扇貝1塊、蛤蠣3顆、干貝1個、魷魚4片、龍膽石斑3盎司、帆立貝1個、松蟹味棒2個，總共八款海味一次滿足～

用餐心得

只要百元價就能享有星級滋味，已經回訪數次的【五鮮級鍋物專賣 】，想吃什麼自己選自由配，不只避免浪費更能省荷包，用最高的CP值吃好吃飽，內用還有白飯、冰沙、飲料、醬料吃到飽，以這個價位來說真的超划算!

店家資訊

五鮮級鍋物專賣 西螺西興南店​​

粉絲團 : 五鮮級鍋物專賣FB

官網 : https://www.5starlimitpot.com.tw/

電話 : 05-587-1050

地址：雲林縣西螺鎮西興南路100號

營業時間： 11:00-2:00(凌晨)

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