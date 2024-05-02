酸菜魚在台灣越來越紅，不過以往都是以超大份量為主打，需要多人用餐才能吃得完，現在陸續有餐廳以「個人套餐」讓一個人也能享用到一樣的美食，這間「赤初小酸菜魚」就是專門販個人酸菜魚的餐廳，口味除了有多種可選擇外，連肉量都可以依照自己的食量做選擇，加上內用白飯跟飲料都是無限量供應，絕對可以吃的開心又滿足，想吃其他肉品可以點餐時將魚肉更換成牛肉或豬肉，讓同樣的湯頭有更多樣化的搭配組合。

餐廳資訊

赤初小酸菜魚 名稱 : 赤初小酸菜魚(松江南京店)

電話 : 僅限現場排隊

地址 : 台北市松山區南京東路二段32號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

官方網站 : 赤初小酸菜魚｜個人式果香酸菜魚第一品牌

粉絲專頁 : 赤初小酸菜魚

從捷運松江南京站1號出口步行約5分鐘即可抵達，店面的招牌是全藍色的非常顯眼

餐廳環境

餐廳的座位滿多的，現場是採用自主排隊的模式，大家會站在門口排隊，看到有人吃飽離開就接著入座

牆上有餐廳的招牌標語，下面那句還非常幽默

座位的空間十分寬敞，中間的走道也有預留下來不用擔心會推擠到其他顧客

用餐的方式是入座後掃描QR-Code點餐，點完後拿著手機到門口的機台結帳

也可以直接到機台點餐付款，不過記得一定要先有位子後再點餐，因為廚房是依照收單的順序製作，避免影響到其他顧客的權益

點完餐後依照指示拿機檯旁邊的取餐機掃描，等餐點完成後取餐機就會震動即可到最裡面的廚房取餐口取餐

這次坐的座位剛好是在廚房旁邊，可以看到全部餐點的製作過程

廚房的另一側就是醬料跟自助區，內用飲料跟白飯都是吃到飽

白飯還是提供紅藜麥飯，吃起來的味道會多一股紅藜麥的香氣

菜單

餐點的種類是以湯底來區分，肉量還能依照自己的食量做選擇，食量小的可以選擇「小鳥胃套餐」，食量大的則可以選擇「四倍肉套餐」，實際盤子會依照選擇的量而有高低之分

餐點介紹

這次一共兩點份套餐，分別是「金湯酸菜魚(小鳥胃)」跟「檸檬青花椒魚(雙倍肉)」

從上面看碗的大小是一樣的，但從側邊看就能明顯感受到不同肉量碗的高度差，如果點四倍肉量份量就會更驚人

第一份是「金湯酸菜魚(小鳥胃)」，雖然是小鳥味的量但用超大的碗盤裝份量還是不少

酸菜魚裡面的配料非常豐富，湯匙隨便一撈滿滿都是料

主角魚肉吃起來紮實軟嫩，完全不用擔心會有魚腥味反倒是滿滿的鮮甜味，吸飽酸菜湯汁吃起來十分過癮

除了酸菜、金針菇外還有寬冬粉，配上內用吃到飽的紅藜麥飯飽足感十足啊~

第二份是「檸檬青花椒魚(雙倍肉)」菜單上是滿滿一圈檸檬實際上只有兩片，可能要點四倍肉量檸檬也才會加量吧?哈哈

不過雖然只有兩片檸檬，但把這兩片放到湯裡面泡一陣子後就能明顯感受到更多的酸味跟檸檬香氣，如果是滿滿一圈檸檬可能整碗都是檸檬味了XD

豬血吃起來紮實帶有濃郁的檸檬香跟酸味，是一樣非常對味的配料

魚肉吃起來的味道跟「金湯酸菜魚」稍微不同，會多一個花椒香跟檸檬香

湯頭因為有多了檸檬跟花椒喝起來滿清爽的，麻香味跟酸味真的越喝越順口

把白飯搭配配料再淋上些許湯汁吃起來十分涮嘴，酸菜魚的魅力真的會讓人忍不住多扒幾口飯

雙倍肉量的魚肉跟小鳥胃比有明顯多很多，如果食量是真的比較大再選「四倍肉量」不然很容易會吃不完

結語

吃過一次就能知道酸菜魚的魅力，過多的酸會讓人卻步，但適量的酸則能提高味口，這間「赤初小酸菜魚」的酸度條味剛剛好，配上白飯真的讓人食慾大開，不過記得白飯不要吃太快因為酸菜魚本身的配菜非常多，不要讓白飯把胃都佔滿。主要的幾個口胃本身多少都有辣度，如果不想吃辣還有「番茄酸菜魚」可以選，口味相對就清爽很多，還有真的喜歡酸菜的人這裡連酸菜都可以加量，從主餐肉品到配菜都可以依照個人需求做加點，讓大家可以吃得開心吃得滿意。