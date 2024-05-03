在板橋捷運府中站出來有許多火鍋店，不管是用料彭湃的高級火鍋還是個人的小火鍋都有，這間「花路時尚平價迷你火鍋」是當地非常有名的個人小火鍋店，每到用餐時間一定座無虛席，如果天氣比較涼或是冬天的時候更是一位難求，內用除了個人火鍋外還有無限量供應的各種泡麵麵食，加上多種口味的湯底可以挑選，絕對可以讓每一位客人都吃飽才離開。

餐廳資訊

花路時尚平價迷你火鍋 名稱 : 花路時尚平價迷你火鍋

電話 : (02)8953-5962

地址 : 新北市板橋區四川路一段62號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週二 11:30-15:00、17:00-22:00

營業時間 : 週三公休

營業時間 : 週四~週五 11:30-15:00、17:00-22:00

營業時間 : 週六~週日 11:30-22:00

粉絲專頁 : 花路時尚平價迷你火鍋

從捷運府中站1號出口步行約8分鐘就可抵達，店面的位置從外面看不算大間

餐廳環境

店內的空間是狹長型的，不過右側都有保留行走的通道，使用自助吧的時候不會影響到其他用餐的顧客

這間店最大的特色就是多款麵食無限量供應，只要吃的下通通都不用額外付費

除了常見的王子麵、蒸煮麵等，還有刀削麵跟韓國泡麵可以選

旁邊就是飲料機，不只有煎茶可以去油膩外，還有泰式奶茶喝起來更過癮

顏色是橘紅色喝起來滿甜的，如果沒有很喜歡甜飲料的人建議喝煎茶就可以

麵食區的旁邊是高湯底，如果湯頭不夠可以自由添加

接著是醬料區幾乎所有的調味料都有，其中辣椒更是有兩種一般的辣椒跟泡椒，吃起來的辣度一個比一個辣

醬料區的左邊是白飯也是吃到飽，再往左邊走是另一區的飲料區，口味都是不同的

靠牆壁是冰淇淋六種口味都有定時換新，讓大家隨時都有冰淇淋可以享用

菜單

點餐的方式是先點選「湯底」，再選擇「主餐」，如果想要額外吃其他的配料還有「單點」區可以選，主餐的部分肉類跟海鮮都有選擇非常多樣

餐點介紹

當天用餐時老闆娘請每桌用餐的客人吃特製泡菜，吃起來微辣微辣的味道既開胃又解膩

第一鍋湯底是「豚骨蔬菜」，因為加入大量的蔬菜讓豚骨的味道不會有油膩感，喝起來反倒十分清爽

肉品搭配的是「梅花豬肉」，油花分布滿均勻的顏色也是粉嫩的樣子

第二鍋湯底是「昆布海鮮」湯頭的顏色更加清淡，喝起來會有淡淡的昆布甜味

肉品是選擇期間限定的組合「小資自由搭 享三拼」，可以選擇一份肉類跟兩種海鮮，分別是「培根牛」、「蛤蜊10個」和「鯛魚四片」，不過以小火鍋的量比預期中的還要多

麵食的部分拿了一包韓國泡麵，整個泡麵的大小快跟鍋子一樣大

梅花豬肉吃起來軟嫩沾一點自己調配的醬汁更有味道

培根牛吃起來肉香味濃郁，肉品的部分處理的都滿好的不會有肉腥味，搭配清爽的湯底煮起來也比較不會有油膩感

鯛魚片吃起來非常嫩，直接吃就能感受到魚肉的鮮甜味，不過撈的時候要特別注意一旦太用力就會變成鯛魚塊了XD

火鍋中最佳的配料一定有豆皮一份，沾點醬料吃起來多汁又夠味

蛤蜊雖然沒有大到跟外殼一樣，不過肉質飽滿多汁一口吃下還會爆汁，剛煮好要小心不要被燙到

豆腐吃起來軟嫩紮實，直接吃原味更能感受到原本的豆香味

先吃一部份的配料後才有辦法把泡麵整包放進去，這個大小遠遠比王子麵大上不少

麵條煮久比較不會軟爛反倒還能維持Q彈的口感，一包吃下去真的飽足感十足

雖然吃飽但還是要品嚐點甜點來當個Ending，既然冰淇淋有六種口味那就每一種各挖一點，吃起來甜而不膩的口感非常過癮

結語

吃過的個人火鍋店也有滿多間的，這間「花路時尚平價迷你火鍋」是我第一次吃到有這麼多麵食可以自由選擇的店，除了麵食外還有年糕可以選，要不是真的太飽也會煮來品嚐看看，湯底的部分是選擇最基本的種類搭配不同的肉品海鮮，即便是小火鍋店但食材用料很實在，讓用餐的顧客可以好好享用每一種料理，搭配多種飲料以及冰淇淋來轉換口味，讓人很難不吃飽就離開，看到每一位顧客都是心滿意足的吃飽就是這間店最大的目標。