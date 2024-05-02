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2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、霜淇淋無料吃到飽。

2024-05-02 07:51:00 揚子陵 人氣：96
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：490篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：和民手作廚房｜家樂福重新店
place新北市三重區重新路五段654號
作者本次評價：
3.10
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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和民手作廚房，就在三重家樂福重新店，利用五一假期來自肥一下，整體裝潢走日式輕風格，座位之間不會太壅擠，用餐環境明亮，入座之後，再以餐桌上QR Code點選美食。

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

🍜和民手作廚房家樂福重新店

📧地址：241新北市三重區重新路五段654

營業時間：

每天  11:0022:00

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

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香炸雞排咖哩定食，雞排肉夠厚夠大，咖哩醬也不錯，有點偏甜口感，附加醃漬物+小菜有5種，再來一碗茶碗蒸，整體上會飽。

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

雙鰻魚重定食，一次到位雙享受，可以吃到星饅｜蒲燒鰻，肉質細嫩不錯，吃起來口感超棒！

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

日本和牛重定食外觀看起來不怎麼樣的和牛套餐，但是吃在嘴裡卻是天差地別的口感。

和牛炙燒料理加上獨特醬汁，軟嫩的和牛幾乎快入口即化，在搭配他們家的米飯，好吃之外牛肉又香！推薦！

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

他們家的海老天婦羅也不錯吃，記得在套餐內加選，原價199元，便可以加購價149元享用，真的物超所值。

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

他們家越光米味噌湯都可以無料享用，飯後的霜淇淋也是有三種口味可以選擇（無料）。

唯一的小缺點是飲料需要加購點選（+49元），有點不太親民。

 

▼小益ㄟ傑作，手法有待加強！

2024和民手作廚房｜家樂福重新店，點定食越光米飯、味噌湯、

 

整體上和民手作廚房還不錯吃，他們家還有一系列的壽喜燒鍋定食，下次再來嘗鮮看看。

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揚子陵

揚子陵的受、想、行、識，亦復如是世界！




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