孫東寶台式牛排教父，主打平價牛排，是台灣相當資深的牛排館，創立於1976年，沒想到和我同年吔，笑））

孫東寶於今年3月有4家門市升級為Plus店型，

包含孫東寶plus館大溪康莊店、孫東寶plus館竹南延平店、孫東寶plus館小港崇文店、孫東寶plus館潮州延平店等，

孫東寶plus館提供全新吃到飽模式，有現烤Pizza、咖哩牛肉飯、台式滷肉飯、炸物、小菜、多種冷熱飲、霜淇淋無限吃到飽！

只要250元而且還免服務費，加價20元起就有超過20種以上排餐料理供選擇，

想必會吸引一波小資族來朝聖，如果想吃澎派一點，也可以點雙拚排餐來個海陸通吃呀！

孫東寶plus館大溪康莊店位於桃園大溪的康莊路上，距離大溪老街還蠻近的，

吃飽可以去大溪老街走走，消化一下，挺不錯的！

開車前往可以停路邊停車格，或是停大溪國民小學停車場、大溪公所前停車場、我家停車場（假日）。

【孫東寶plus館】

潮州延平店 ▎ 屏東縣潮州鎮延平路204號

竹南延平店 ▎ 苗栗縣竹南鎮延平路117號

小港崇文店 ▎ 高雄市小港區崇文路15號

大溪康莊店 ▎ 桃園市大溪區康莊路85號

門市最新消息 http://www.xn--98som070a.tw/plus_news.html

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我們已經特地避開中午用餐時段，沒想到都下午2點了，門口排隊人潮還不少吔！

孫東寶plus館大溪康莊店原本是一代店，近期為升級為Plus店型，

在排隊前先看一下用餐需知，

像是有小朋友前往用餐，店內又都是鐵板料理，請大人務必要看好，注意安全唷！

孫東寶plus館大溪康莊店店內多為4-6人座位，約可容量50-60人～

動線還不算太擁擠，櫃台旁是現烤披薩區，每次供應3-4種口味的披薩！

右後方的位置是自助吧區～

現在加入孫東寶會員，累積點數還有好康活動唷！

由官網首頁 :arrow: 加入會員

孫東寶主打100%原肉，絕不重組，讓顧客可以吃得很放心～

想必自家生產的牛肉乾，品質絕對也是很優質！

孫東寶是從攤販到連鎖店面老字號牛排，算是台式牛排的始祖了！

1976年，孫東寶先生創業賣牛排，推出價格親民的餐點，讓台灣民眾能品嚐到美味又平價的牛排。

於2017年時孫東寶牛排以全新的風貌與台灣的民眾再次見面，也讓許多人重恰了美好回憶～

今年2024年再新增孫東寶Plus店型，有感升級，勢必要來體驗一下！

孫東寶plus館大溪康莊店，因為是Plus店，菜單可能和其他分店會有所不同，

所以依店內實際菜單為主，

排餐價位從270元至500元不等，

最低價位主廚排餐270元有牛排、雞排、豬排等，

其他有沙朗牛排、帶骨牛小排、紐約客牛排、大丁骨牛排、板腱牛排、丁骨牛排、菲力牛排，

不吃牛的朋友，也有松阪豬、鮭魚排、大比目魚排、魷魚排、挪威鯖魚排可選擇，

想吃澎派一點，就來個海陸雙拼！

凡點排餐皆可以店內自助吧無限吃到飽，

若不點排餐，自助沙拉吧是250元，

111公分～130公分為180元，110公分以下免費，

以上均不加收服務費，用餐時間為90分鐘。

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