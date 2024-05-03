購買通路：大瓶裝 900ML 義美門市、全聯、大潤發、愛買、家樂福…等都買得到喔！

小瓶裝 200ML 義美門市、全家便利商店領先上市！

全聯無乳糖鮮乳 好選擇

到全聯補貨的時候，意外發現義美推出了無乳糖全脂鮮乳，價格也不貴，馬上決定一起把他帶回家

想來試試看是否能改善家人不易消化乳糖的困擾，也想嘗試他的味道！

義美無乳糖全脂鮮乳的特色

義美無乳糖全脂鮮乳使用的是台灣100%優質生乳，並不是冷凍奶或是濃縮還原奶，

最好的分辨方式就是看上面標示的地方，原料寫的是生乳而不是牛乳

裡面有豐富的鈣質，讓平常不太能喝鮮奶的家人，終於有簡單攝取鈣質的方法～

100大卡中鈣含量173毫克，真的是不能喝鮮乳奶又需要補鈣的人的救星！

而且沒有添加香料和防腐劑，不管大小朋友都可以喝的安心~

相較於一般鮮乳的保存期限長度，義美無乳糖全脂鮮乳因為使用的是延長保存期限殺菌法，

保存期限可以到30天呢，再也不用擔心一次買很多瓶會來不及喝完！

如果是平常上班上課想當早餐，也可以到全家或義美門市帶走小瓶裝的，非常方便~

不易消化乳糖者也能享受各種無乳糖鮮乳製成的飲料與甜點

像我這個愛喝奶茶的人，平常下午茶點心，就會搭配紅茶一起調配成鮮奶茶喝。

義美無乳糖全脂鮮乳雖然他本身是無糖的，但是因為他的去乳糖技術製程，

乳糖被分解成了葡萄糖和半乳糖，所以喝起來有自然微甜的感覺，不容易消化乳糖的族群也可以安心飲用~

想做個健康的早午餐小點心，也可以搭配一些麥片、堅果和果乾，再加點水果和優格冰淇淋一起享用~

倒入義美無乳糖全脂鮮乳，美美的小點心就完成了

吃起來有飽足感又香甜無比~

喜歡做甜點的朋友也可以把義美無乳糖全脂鮮乳拿來做甜點喔~

這次我們來做個 Dutch Baby 吧

Dutch Baby 的配方，網路上的食譜好像都略有不同，大家找到自己喜歡的去搭配就可以了。

我這次使用的配方食譜是這款。

以一顆雞蛋為對應，需要搭配中筋麵粉35公克和無乳糖鮮乳60毫升，糖和鹽少許，

全部進去一起攪拌均勻就行了。

麵粉需要過篩。

這是一道非常簡單的甜點，家裡沒有專業工具也可以做的喔~

在烤盤上放點奶油跟烤箱一起預熱。

奶油化開之後，使用刷子把奶油均勻塗抹在烤盤上。

倒入調好的配方，200度烤10分鐘就可以等吃，看到 Dutch Baby 澎起來很好玩

看到有網友分享，時間到之後，先別開門，讓 Dutch Baby 在裡面多放置3分鐘，

這樣做可以讓他不要縮水的太多。

出爐的 Dutch Baby 顏色是不是非常美

而且他本人也超香的啦~

大家可以依照自己的口味放置不同的配料，想吃甜的或鹹的都可以~

搭配不同的烤盤也可以做出不同形狀的 Dutch Baby，很有意思呢

使用義美無乳糖全脂鮮乳做出來的甜點，能品嘗到他獨有的甜味和香氣，更香甜好吃，

從沒想過使用不同的鮮奶做出來的甜點味道也能變得不一樣呢。

義美無乳糖全脂鮮乳一週實證

家人實際喝了有一週左右，這次飲用下來，

家人們的確比較沒有出現不容易消化乳糖的狀況，也不會肚子不舒服。

不但可以喝鮮奶了，也可以開心吃含有鮮奶的料理和甜點。

正在找尋無乳糖鮮乳、也有不易消化乳糖困擾的朋友們可以參考看看喔~