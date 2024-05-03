從小一起玩到大的叔叔表示一定要帶我們去吃一間很好吃的平價海鮮料理

而且還是一定要來卯澳漁村這邊吃。

這還是我第一次來卯澳漁村

不僅可以品嚐到好吃的海鮮料理

還可以欣賞到附近的潮間帶景色以及漫步在福連國小周邊



這裡與一般的漁村有所不同

漁港帶來的平靜和治癒感讓人流連忘返

不像一般觀光景點人擠人的吵雜

值得一提的是

卯澳漁村的獨特之處在於

你可以眺望蔚藍大海

同時享用新鮮的海鮮美食

絕對是一個難忘的用餐體驗

歡迎追蹤按讚

卯澳船長平價小吃-資訊

地址：新北市貢寮區福興街13號之1

電話：02-2499-1220 / 0935-131-458

網站：（FB）

營業時間：週一到週日上午10:00 - 下午7:00

週二公休

卯澳船長平價小吃-介紹

我們這天要來嚐鮮的餐廳就是這間"船長評價小吃"

招牌還是挺明顯得，附近有免費的停車區，不過空間不大

而且因為沒有畫格子所以許多車子停車的間格頗大導致可能會有點難找車位

店面挺吸睛的，矮房的建築，外頭還有海洋世界的彩繪壁畫





窗口可以看到一些特色菜的照片跟價位

都有明碼標價不用擔心被薛一波

門口的水箱可以看到活龍蝦還有各種魚跟海膽

店內的座位還挺多的，大多的座位都是這種木製的桌椅

我們這天來挺幸運的，用餐人數不多，所以不太需要等待

卯澳船長平價小吃-菜單

聽說這個白板上面的菜單是常常在更新的

卯澳船長平價小吃-料理

▲ 藤壺 $250

這是老闆推薦的，也是我第一次吃藤壺

依照老闆的說法他的味到很像螃蟹+龍蝦的味道

就想說點來吃看看

我本來以為他會像炒螺肉那樣，把肉挖出來炒蔥薑蒜之類的

他一上桌我就先傻眼一下這是要怎麼吃呢?

挑了一顆小顆的嚐鮮看看

老闆的教學是說把他左右撥開

然後中間有一個三角的拉起來

大概就是長這樣

就是吃底下那塊肉，上頭的三角是不能吃的

吃起來的口感有點難形容

水水鹹鹹的蟹肉味，口感不像龍蝦那樣的紮實

沒吃過的人可以嚐鮮看看

不過我個人吃不太習慣

▲ 煎鮑魚 $100/顆

這是我們跟老闆要求要做乾煎的鮑魚

一顆100的個頭還挺大的，而且非常新鮮

乾煎的方式可以吃到鮑魚最原始的鮮甜

就算不加胡椒也很好吃

口感非常Q彈，就算是乾煎的方式也保留惹鮑魚的多汁

非常推薦來的朋友可以點一顆來吃吃

▲ 燙鮮蝦 $300

這一盤蝦都挺大隻的

殼非常好剝，不會黏在蝦肉上，這說明這是非常新鮮的

而且就算不沾醬也很鮮甜彈牙

▲ 白鯧米粉 $200

這是有完整一隻的白鯧魚在裡面的唷

我覺得白鯧米粉的湯頭比較濃郁

還有芹菜做提味

▲ 海鮮麵 $150

這碗湯頭比較沒有白鯧魚的濃郁

但喝起來也是很鮮美

料給得很多，還有一顆鮑魚在裡頭

▲ 老闆招待石花凍

這是老闆特別招待的石花凍

特別做了介紹他們的石花凍跟外面的不一樣

是半糖讓我喝看看就知道不一樣在哪

到出來果然不一樣

特別的濃稠不會水水的

而且真的是半糖，不過我覺得比較像微糖

不會太甜，非常的消暑解膩，我特別推薦

吃完飯後店員推薦可以到附近去走走

這天的天氣雖然有太陽但是雲層還是很厚

這裡的消波塊特別可愛

是彎彎的像香蕉一樣

特別喜歡這種海面

格外的平靜

一路走到底可以到這邊踩踩水

看到超多螃蟹在跑

居然還有海星

就是手機無法下水拍照可惜了

感覺在這邊怎麼拍都很美

而且特別悠哉，整個生活步調都放慢了

總言

這一次嚐鮮真的是讓我大開眼界

海鮮都非常新鮮，老闆也很熱情的在做介紹

海鮮麵超大碗的整個CP值超高

價格方面我都還挺親民的

而且一定要吃乾煎得鮑魚

後來得知他們的涼拌魚皮也很好吃

看到其他桌還有點炒海菜根軟絲看起來也都很可口

我就默默決定下次二訪時一定要點這兩道菜試試

總之這間店我給的平價還是很高的

愛吃海鮮的朋友一定不要錯過

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