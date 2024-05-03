2024-05-03

又到了報好康的時候，今天要替大家介紹一間這間台中的肉部長 韓式平價烤肉鍋物​，以超厲害的火烤兩吃韓式燒肉加上吃到飽自助吧吸引了許多饕客，最近更推出了一系列的買一送一，199加購送龍蝦等好康活動，而且最強的是只要$250元起就能享用它，現在話不多說就讓女王帶大家來吃這間2024台中燒肉推薦吧~

⏏文章摘要

肉部長韓式平價烤肉鍋物​在哪裡?

店家名稱： 肉部長韓式平價烤肉鍋物(高工旗艦店)

地址：台中市南區高工路355號

營業時間：11:30–21:00

電話：04-22605252

肉部長韓式平價烤肉鍋物在台中地區共有兩家分店(高工店、一中店)，今天女王到訪的是非常熱鬧的肉部長台中高工店，位於轉角的地標非常醒目，大家看到這招牌應該就能辨認出它，店家門口也掛著優惠以及特色餐點介紹，如果住附近的朋友也可以直接去探訪喔~

肉部長-優惠資訊

在介紹文章前女王先提供給大家 肉部長 的優惠資訊：

即日起母親節活動至5月12日止，凡點雙人套餐，就可以199元加購1隻龍蝦(需提前預約) 肉部長2.0自助吧升級活動，全系列店內肉盤買1送1。

※肉部長保有最終修改變更活動解釋及取消本活動之權利，以上活動需以官方資訊為主。



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肉部長高工店環境介紹

肉部長高工店 用餐空間非常寬廣約，整體座位約可容納50-80人，聚餐團體用餐基本上都不是問題，加上肉部長2.0自助吧升級活動 ，店內所有的自助吧小菜、火鍋料、白飯、飲料甜點全都免費享用，因此每到用餐時間店內基本上也是人潮滿滿，所以看完文章對肉部長有興趣的話一定記得先訂位，要不用餐時間到現場等可能就要等待一陣子囉~

眼尖的人一定有看到肉部長就連韓式小菜也包含在蔬食自助吧內，吃完後自己去續餐完全無負擔，不過也順便提醒大家一下，雖然是無限量供應但也建議大家吃多少盛多少，不要過度浪費喔!



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肉部長菜單價格

肉部長的餐點以韓式燒肉結和火鍋組成，超美味的火烤兩吃韓式美食，店內最出名的優惠是平日以$250元/人，就可以享用無限自助吧韓式火鍋，CP值相當高! 但如果你是團體用餐，女王還是建議你點店家最招牌的燒肉肉品，畢竟搭配買一送一活動整個價格也不會太貴，下面女王也會替大家介紹店內的高CP值雙人套餐，就讓我們繼續看看吧~

★ 查看：肉部長菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

超值雙人套餐(五色烤肉&部長鍋物)

五色烤肉

這次女王點的是肉部長 超值雙人鍋物的雙人套餐，肉容就是可以吃到豐盛肉品以及火鍋的套餐組合，其中肉品最引人注目的就是肉部長以，獨家秘製醬料醃漬五色烤肉，無論是直接吃還是包菜吃都是頂級的饗宴，而且店內最好玩的就是自己動手DIY韓式烤肉，不管你是要烤蔬食、海鮮、炒泡麵，店家自己DIY製作出這個豐盛的餐點內容吧!

大家可以看看這擁有美麗油花的豬五花，經過幾分鐘的燒烤後流出了美味的醬烤肉汁，大家除了可以單獨品嚐也可以配搭配白飯一同享用，看這美麗的成色你是不是也流口水啦~



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部長鍋物

再來要介紹的就是雙人套餐的部長鍋物，這個鍋物共會附上兩道主食自選肉品(下圖是牛肉)以及海鮮拼盤(大蝦、干貝、鯛魚、透抽)，女王個人的吃法是把鍋物拿去煮蔬菜以及泡麵，其他肉品配菜就直接放鐵盤燒烤，因為剛剛燒烤過那油脂豐富的豬肉，那肉汁精華可不能隨便浪費，繼續烤下去就對啦!

獨家特調韓式烤肉醬

對了! 如果你是有點烤肉盤的人，店家還會附上獨門特調的韓式烤肉醬汁，這罐超獨到的醬汁擁有微鹹香甜的口感，個人覺得有點像是壽喜燒醬的升級版，反正不管你是想吃烤肉、烤海鮮、還是炒泡麵、拌飯，只要加上它那獨家的韓式風味烤物就誕生啦! 這超美味的滋味絕對會讓你一試上癮的喔~

差點忘了介紹自助吧區的一些特別小物，比如可以夾烤肉的免費麵包，還有著數種不同的獨家調料，大家也可以自己舀取來品嚐看看喔!



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套餐副食介紹

最後這個雙人套餐還有附上韓式蒸蛋以及一碗海苔飯，大家除了可以單獨品嚐也可以把它放入鍋內拌炒，反正來這用餐非常自由想怎麼吃就自己DIY吧~

2024台中燒肉推薦

介紹到這，今天的美食饗宴也介紹完啦! 身為台中人的你快趁著一系列優惠，來吃一波肉部長，這特別的韓式烤肉 吃到飽，絕對值回票價喔! 最後就把這間高CP值的2023台中燒肉推薦給大家，快和你的好友、家人一同來品嚐吧~

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肉部長韓式平價烤肉鍋物​店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB粉專：肉部長

肉部長韓式平價烤肉鍋物(高工旗艦店)

地址：台中市南區高工路355號

營業時間：11:30–21:00

電話：04-22605252

肉部長韓式平價烤肉鍋物(一中店)

地址：台中市北區三民路三段96號二樓

營業時間：

11:30–14:00, 17:00–20:30(平日)

11:00–20:30(假日)

電話：04-2222-1119