很久沒有逛星巴克門市了.....

這幾年星巴克一直在拓展新的門市,有一些不錯的特色門市或是舊建築門市,都很值得前來參觀.

今天因為行程的關係,就挑選的一間在苗栗頭份中央路,有著"苗栗最美門市"之稱的苗栗頭份中央門市.

只是我蠻好奇的,都已經在網路上或是各大平面媒體上有這樣的稱謂,怎麼會沒有標示在星巴克的官網裡呢???

當我在查閱這間門市的資料時,有個關鍵字一直出現,就是:金紙.

所以,我就先查了金紙的相關資料....

苗栗竹南的中港地區，是台灣手工製造金銀紙的重鎮，1970-1980年代的全盛時期，家家戶戶以此為業，因大街小巷晾曬金銀紙的景象，又有「金色中港」一稱。金銀紙產業的興盛，因具地方產業、經濟史價值，故列為苗栗大事件之一。

竹南中港，最早是道卡斯族的聚落，清代為台灣西岸重要商港。福建地區漳泉移民渡海來台，帶來信仰文化和金銀紙製造技術。日治時期皇民化運動打壓台灣傳統民俗政策，金紙業發展備受影響。1960年代海外市場拓展和1970年大家樂簽賭風行，中港成為台灣金銀紙主要的生產和集散地，計有三百多家製造工廠，四分之一的中港人以此為業。早期金銀紙製作原料為獅潭山區的竹造粗紙，經裁切、黏貼、塗油、反覆晾曬、板模蓋印、藺草草繩綑綁等繁複作業程序，金銀紙製作完成，其中以境內產業鏈串連和具民間風俗之板模藝術，獨具特色。1980年代後因產業外移、機械化製造和環保意識興起後金銀紙產業逐漸沒落，目前僅存5家手工金銀紙製造業者。

以上資料摘錄自國家文化記憶庫

然後再補上平面媒體的公關資料

「頭份中央門市」靈感來源則來自於竹苗生活圈的中港溪，過去因金紙產業而興的中港，榮景時金色陽光映照在一疊疊黃金紙上，黃澄澄的街道促使金色中港的美譽不逕而走，因此門市外觀以金棕色耀眼色系呼應；門市內，則發想自頭份當地的活動地點「中港溪大河戀自行車道」，以門市入口當作自行車道的起點，走入門市，彎曲的牆面及圓弧的吧檯，彷彿就像是中港溪蜿蜒的溪流，帶領顧客走向門市的各個角落；天花設計以亮色木皮作為天花板面材及隔柵金屬造型環繞整個吧檯，藉由不同光線層次及明亮變化，讓顧客彷彿置身於陽光和煦、波光粼粼的空間感受。

以上資料摘錄自VOGUE TAIWAN

其實當我第一眼看到中央門市時,這個金棕色色調和整個建築物外觀,真的蠻吸睛的.

但是對一個外地來參觀的人客,怎麼都不會去想到和這裡的產業有關.

我相信如果沒有星巴克自己提供的資料,大概連在地人都不會想到這個設計的理念.

這個金棕色只會讓我想到,星巴克自家的Starbucks Reserve,雖然這裡不是.....

大面積的落地窗,會讓室內的採光更好.

一進門多了一個類似玄關的設計,在我目前參觀過的門市,好像是第一次看到.

進門後右手邊,擺滿了各式的星巴克杯.

我收集的杯子已經夠多了,除非有特殊到非買不可,不然都是看看就好.

哇.......

完全沒想到裡面的採光這麼棒,除了門口的落地窗之外,左側也有大面積且挑高的落地窗.

這樣的地板也很特別,我好像也是第一次看到.

商品展示區.

滿滿的各式麵包和蛋糕.

似曾相似的櫃檯設計,但是怎麼都不會想到和自行車道的關聯,但是整體的感覺是很不錯的.

圓弧的設計,讓整個空間看起來不會太剛硬,多了點柔順感.

桌椅的配置不會太密集,桌面的高度也很合適.

有些門市的桌面高度,真的就不符合人體工學.

走道的寬度也很寬裕,不會顯得太狹窄.

星巴克的圖騰.

星巴克最早的商標是棕色的，是1971年創立時，由西雅圖年輕設計師從一個取材於希臘神話中賽蓮的挪威木雕圖案上發想出來的。商標上可見乳房和雙重魚尾巴的女海妖，看起來嫵媚迷人、充滿冒險精神，就像咖啡一樣具有誘惑力。

目前，位在美國西雅圖派克市場的「第一家」星巴克門市仍保有其1971年創立的原始商標。

後來，星巴克在1987年被星巴克董事長舒茲所創立的每日咖啡合併，所以換了新的商標，第二版的商標，沿用了原本的美人魚圖案，但做了少許的修改，沒有了赤裸乳房，並把商標顏色改成代表每日咖啡的綠色，融合了原始星巴克與每日咖啡特色的商標就誕生了。

1992年，配合股票上市，星巴克再次更改logo，針對顏色和女海妖進行微調。

而星巴克最近一次變更商標，是在2011年，拿掉了公司名稱和原有的咖啡字樣，剩下美人魚，曾經一度激怒死忠顧客。星巴克的官方說法是，「我們的最新進化版本把女海妖由框住她的外環中解放出來，賦予她真誠歡迎他人的星巴克式面容。」

這款新版的綠色商標，純粹只留下代表星巴克的女海妖，目的是要拓展版圖，建立涉足咖啡店以外事業的其他新品牌，包括茶、酒等。

以上資料摘錄自Yahoo新聞

這裡是我唯一覺得蠻可惜的,相信只是短暫還未整理而已.

整間門市有兩處吧檯位是我個人比較喜歡的座位,一個就是在櫃檯邊,另一個就是櫃檯對面弧形的吧檯.

櫃檯邊的吧檯座位,可以看到整間門市人潮的流動,以及吧檯內辛苦的工作人員,還有窗外的來去的車潮和路人.

落地窗旁的弧形吧檯位,雖然正前方的視野不好.

但是坐在這裡,因為落地窗挑高的關係,抬頭的視野會比較寬廣.

縱使前面有一大片鐵皮,暫時不會影響到坐在這裡的心情.

以上,就是苗栗最美的星巴克門市.

中央路上有兩間星巴克,如果只是想買杯咖啡,兩間門市都可以去.

想坐下來喝杯咖啡,中央門市就是不二的選擇.