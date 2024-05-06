一品活蝦從臺北東區地下街捷運站 11 號出口擺攤起家，發展到多家餐飲集團的規模，老闆為了堅持販售品質好、現撈現煮的活蝦，每天得要忍痛丟棄許多品質不佳的蝦，這份初心延續到新品牌「澎湃旅人」，老闆親自挑選海鮮進貨，產地直送，初期在師大店以海鮮超市、代客料理服務顧客（師大店目前已經停止代客料理服務），接著在慶城街一號開設餐廳，把漁港最新鮮的活體海鮮在城市呈現，但是用餐環境更舒適，沒有漁港環境充斥的擁擠感、濕黏感、魚腥味，頂級的帝王蟹三吃、龍蝦刺身，在市區就能吃到。

【店家資訊】

澎湃旅人

地址：台北市松山區慶城街1號4樓（捷運南京復興站7號出口步行1分鐘）

電話：02-2546-9199

營業時間：11:30~14:00、17:30~22:00

訂位連結：https://reurl.cc/r6683b

粉絲團：https://www.facebook.com/pptraveler

▼澎湃旅人慶城店位置在四樓南京復興 7 號出口的慶城街一號四樓，同集團的一品活蝦則開在一樓。

▼用餐區設四~六人桌，另設幾桌半開放式的獨立桌，受理包場，包場有提供音響與無線麥克風租借，也可帶自己的音響來放音樂。桌席滿或包場滿即不對外接客，建議用餐前先去電詢問店家。

▼澎湃旅人的活體海鮮都是從水族箱撈出來現點現煮，為了讓各式海鮮都能維持最佳狀態，要有好且乾淨的水質。在種類上會有一般餐廳不容易見到的海鮮，也有野生魚類、野生海域撈捕的鱈場蟹，價格都有標示，現場秤重計價，能接受再下單，有時還會開放客人以搶標的方式購買，省去你跑去漁港面臨坐地起價的風險，不用花時間跟店家諜對諜打心理戰。

▼在料理上桌之前，老闆特地讓我們拍攝活跳跳、重達 3.9 公斤的日本帝王蟹活體。非產季時，日本帝王蟹特別珍貴，店家得用搶的才有辦法進貨，所以非產季想用帝王蟹祭祭五臟廟時，要向店家確認，價格會依照重量大小而有所浮動。

▼也是等等會出現在餐桌，來自澳洲的「天鵝龍蝦」，在臺灣稱為「水姑娘龍蝦」，活動力強。老闆說，越兇的龍蝦，代表肉質越美味，據說比波士頓龍蝦含肉量更高，連頭跟龍鬚都有肉，是少數可生吃的龍蝦，能做成刺身。看這龍蝦的活力，更希望料理快快上桌，馬上吃到這極為新鮮的料理。

▼菜單有多款活體現撈海鮮，也有招牌大菜、冷前菜、經典活蝦料理、家常菜、炸/烤物，一品活蝦的活蝦料理也能在澎湃旅人吃到。預算有限無法點道道是海鮮，便可自由搭配海鮮以外的菜色來平衡預算，另有推出雙人與 3-4 人套餐。部分菜色會收取烹調費。







▼小菜涼拌海蜇皮 Q 彈爽脆，帶有一點辣度。

魚羊鮮+龍虎石斑魚

▼澎湃魚羊鮮會是端上來一鍋羊肉，與牛番茄、玉米、菜心、大白菜、蛤蜊、龍虎石斑魚搭配，品質都很好。

▼湯底用大量蔬果熬煮八小時，過濾雜質後再加入羊肉持續熬煮，熬出香而不羶的清湯，湯底沒有加入中藥材，讓不愛中藥味的人可以放心吃，亦無季節限制。由於不吃羊肉，就交給同行朋友啃食了，朋友對這帶皮的羊肉評價都很高。

▼依序把不同的食材分階段放到鍋內，能讓羊肉的油脂與食材甜味結合。把不同屬性的食材分批下，吃得差不多時，再下另一批，就不會煮得過老過爛，在食材口感最好的狀態下入口。 龍虎石斑魚帶有彈性的的肉質，豐厚魚皮富有膠質；蛤蜊甜嫩，下鍋後讓整鍋湯好滋補。

▼當湯底已經有鮮味竄出後，把蔬果類全部放進湯鍋煮一段時間後的湯底更有甜味，而且把食材全部煮完後，湯底仍然維持爽口不混濁的狀態。

龍蝦刺身大滿貫（龍蝦刺身+綜合生魚片）

▼同行人數多時，一定要點龍蝦刺身大滿貫。這一整盆量多到連成年人端起來都有點吃力。店內有專業日料師傅掌廚，所以這刀功、擺盤都有一定水準。

▼龍蝦刺身大滿貫內容有：龍蝦刺身、鮭魚肚、油白旗、鬼頭刀、海鱺魚、竹莢魚、日本青甘肚、帝王蟹腳刺身、鮪魚、干貝、日本青甘、炙燒比目魚鰭邊、星鰻（穴子）一次能吃到多種魚類的膠質、不同的油脂感。我最喜歡甜度高且綿密的干貝，第一口當然要吃下它。油白旗產季較短，油脂豐厚，記得不要錯過。

▼龍蝦刺身用鮭魚卵點綴，質感升級，肉質紮實。

▼不敢吃太多生食的人，可挑炙燒比目魚鰭邊、星鰻來品嚐，很喜歡炙燒比目魚鰭邊，炙燒後的焦香迷人，顏色雪白，不用刻意咀嚼，那種油潤焦香的感覺，就化在嘴裡。星鰻醬汁甜甜的，肉質軟滑。

▼帝王蟹腳這一段是比較接近帝王蟹身體的部位，活動力強，所以肉質肥厚飽滿。

▼不敢吃太多生食的人，把帝王蟹放進火鍋就變成更豪華的帝王蟹火鍋，但是記得不要煮太老。

帝王蟹三吃(火鍋+烤+粥)

▼帝王蟹的肉量真的很多，把部分蟹腳用來製作刺身，其他的用來做三吃。當天以火鍋、烤、帝王蟹粥的形式料理上桌。三種烹調方式能吃到不同風味層次，共同點是用最能展現新鮮帝王蟹的特色來料理，不過度調味。

▼烤好的帝王蟹肉質會收縮，甜度也會增加，肉質柔軟鮮甜不鬆散，聞起來有淡淡的火烤香氣。

▼把蟹膏用來煮粥，濃醇細緻的蟹膏與綿密濃稠的米飯結合，搭配蔥花、海苔絲提味。

▼帝王蟹粥的米飯吸收蟹膏的精華，讓鮮味更突出。吃到第一口有如蟹肉的甜味，之後轉變成帶點麻油的香味，加入蛋液更營養。

▼無論是烤好的、下火鍋的帝王蟹，店家都完善的拆解處理，不太需要使用工具，就能把蟹肉取出，享受蟹肉自帶的鮮鹹味。

▼用番茄、白菜、海帶作為湯底的火鍋湯頭，其食材的酸甜味，更能引出帝王蟹深層的鮮味。

澎湃牛豬雙寶（台塑牛小排/岩鹽照燒松阪豬）

▼台塑牛小排以多種中式佐料醃浸兩天，再以慢火燒烤一個多小時，全熟且入味之下，肉質保持細緻柔軟且有脂香還帶有嚼勁。

松阪豬有適當的油花，瘦但是不柴，在燒烤時用照燒醬調味，上桌前輕撒岩鹽，Q 彈香脆不膩口。

▼台塑牛小排有豐富的膠質與彈脆的牛筋，肉汁豐富。

鳳爪泰國蝦

▼將烏骨雞黑鳳爪長時間滷製成，再加入肉質 Q 彈的泰國蝦拌炒，鳳爪厚實有彈性的外皮吸飽滷汁，膠質滿滿。

▼拌炒過的泰國蝦，蝦身肥厚結實，在料理時已經去了殼並且除去腸泥，稍微把蝦頭與蝦身分離，就可以入口了。

菠菜皮蛋

▼菠菜加入店家手工自製的「剁椒皮蛋」拌炒，皮蛋濃郁的氣味與剁椒的鮮辣，把都是嫩莖嫩葉的菠菜加入不同的口感，小辣但不麻口，皮蛋鮮嫩又開胃，喜歡剁椒皮蛋可洽詢店家購買，在家隨時享用。

馬祖生蠔

▼馬祖海域多岩礁、海水純淨少有污染，所以出產的生蠔特別滑嫩美味，細緻的蒜蓉醬有自然辛香，也能幫助去腥。

2018 年首次造訪一品活蝦，還記得當年造訪的餐廳竟然有高規格的遊戲室，到如今的澎湃旅人慶城店，一樣有精心打造的用餐空間，可知老闆始終迎合市場需求不斷升級，在澎湃大器的海鮮料理中走出臺菜精緻路線，不用等辦桌，隨時能吃到高檔的活體海鮮。

2024/5/13 前消費滿1,000元+秀出從(哪一篇)文章看到，就送你六顆馬祖生蠔。

【店家資訊】

澎湃旅人

地址：台北市松山區慶城街1號4樓（捷運南京復興站7號出口步行1分鐘）

電話：02-2546-9199

營業時間：11:30~14:00、17:30~22:00

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