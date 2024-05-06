台中北屯小酌好去處，四月份新開幕的ECT-bistro，鄰近好市多/捷運北屯總站，主推各式新鮮水果調酒，老闆娘每日自熬鳳梨糖漿添加，調酒順口好喝，還有炸物、滷味，現場空間寬敞，有吧台及半開放包廂座位，超佛不收服務費，還能免費歡唱

喝酒不開喝，未成年請勿飲酒

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台中北屯新開幕酒吧 ECT-bistro 在哪？

台中北屯喜愛小酌的朋朋有福了，四月份新開幕的ECT-bistro，座落於台中北屯區敦富五街，鄰近總站夜市、好市多及北屯總站捷運站，絕佳地理位置，讓北屯區夜晚添份歡樂，千萬記得喝酒不開車，未成年請勿飲酒啊

ECT bistro ＦＢ

地址：台中市北屯區敦富五街77號

電話：04-2436 0114

時間：19:00–03:00

ECT-bistro 環境

推開ECT-bistro沈穩黑色大門，發現內用空間相當寬敞，有吧台區、半開放包廂座位，全店以神秘紫藍色調搭配暖黃光線，為入夜生活增添幾份色彩

來酒吧時我最愛吧台座位，能在搖滾區欣賞調酒師精湛調酒手法，也能直接與調酒師互動

還有半開放包廂式座位，有隱私感的專屬空間，很適合三五好友相聚

也有開放式沙發區

閣樓座位很適合大群朋友包場，也有設置螢幕，能直接坐在座位歡唱，沙發區每人低消500元，吧台低消300元，一律不收服務費

ECT-bistro 免費歡唱

來ECT-bistro消費都享有免費歡唱，像是超大型KTV包廂，歌曲也很新，只要將歌名告知現場人員即可，採每桌輪流機制，一次能歡唱兩首

ECT-bistro 調酒

喜愛跑吧的我，看到是女生調酒師都覺得超帥的！

ECT-bistro不僅是老闆娘站主吧，特別是調酒都以新鮮水果為基底，尤其是添加自熬鳳梨糖漿的酒款，風味都讓人再三回味，也很適合想嚐鮮調酒的朋友們，酒感不重順口好喝

喝酒不開喝，未成年請勿飲酒

今日特調 300元

以蘭姆酒為基底，加入費時自熬的鳳梨糖漿，新鮮檸檬汁、葡萄柚汁，入喉鳳梨清香伴隨著酸甜，酒感輕盈，嘴中滿是水果芬芳

新加坡司令 400元

邁向初夏很適合來杯Tiki 系調酒，以多款熱帶系水果入內的新加坡司令就很適合！以琴酒基底，搭配櫻桃酒，紅石榴汁、檸檬汁、鳳梨汁調製，鮮紅的色澤，有著芬芳的鳳梨香氣，入喉是清爽酸甜感，我個人很喜歡

喝酒不開喝，未成年請勿飲酒

天使之吻

以可可香甜酒搭配鮮奶油的甜口組合，上方放在紅櫻桃更添可愛，馥郁的巧克力香氣，風味濃醇，滿是討喜甜味，幾乎沒什麼酒感，很適合平常不擅喝酒的水水們

無酒精特調

來ECT-bistro也能選擇無酒精特調，風味一樣迷人，這杯以紅石榴為基底，搭上檸檬酸甜，風味清香爽口，根本是新加坡司令的無酒精版

無酒精特調

以葡萄柚汁為基底調配的無酒精，酸爽輕盈，搭配炸物滷味很解膩

滷味拼盤

小酌之餘當然想來點熟食搭配，ECT-bistro 供應的各式滷味表現非凡，從豬頭皮、滷花生、海帶、豆乾、百頁都很涮嘴

滷製入味的大黑干及海帶，鹹香涮嘴

Ｑ軟的豬頭皮，處理得恰到好處，絲毫無豬腥味，滿是醬香，花生軟Ｑ滷透，真的會不禁一口接一口

豆乾與百頁，彈牙入味，沾點自製辣椒醬，香辣順口

炸物拼盤

小酌時來點炸物真的超對味！炸物拼盤一律現點現炸，上桌時香氣四溢，可要小心燙口，內含雞米花、魷魚、雞塊、脆薯、棒棒腿，份量相當澎湃

新鮮彈牙的魷魚，越咀嚼越鮮甜

外層酥脆，肉質鮮嫩的棒棒腿，帶骨啃起來特別帶勁

香酥的炸雞塊

外酥內綿密的脆薯是我的最愛

台中新開幕酒吧 ECT-bistro以新鮮水果調酒為主推，款款調酒順口好喝，不擅酒精的朋友，也有無酒精特條可選擇，熟食表現也很具水準，親切的服務人員及寬敞的品飲空間，不收服務費還能免費歡唱，真的很值得下班休假時光，前往小酌一番，推薦給喜歡小酌的你們

喝酒不開喝，未成年請勿飲酒

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主！

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