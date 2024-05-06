2024-05-06

女王最近搬新家正在找尋新家電時，竟然發現台中北屯開幕了一家超厲害的「小蔡電器」這一排超氣派的台中旗艦店內，除了展示了超多款的大小家電，而且超沙的價格更是家電愛好者必逛的秘境! 現在就讓女王帶大家來逛逛這家，台中人必逛的家電特賣會狂歡現場吧！

小蔡電器台中北屯店在哪裡?

地址：台中市北屯區南興東路18號

營業時間：12:00-19:00

電話：04-2437-1010

小蔡電器台中門市位於北屯區的南興東路上，大家只要找到這一整排的賣家電的建築物，就能輕鬆的找到「小蔡電器」台中店門市，這裡除了交通方便外附近的路邊也有非常多停車位。因此想要約家人跟朋友，全家一起來逛逛非常適合的喔!

小蔡電器北屯店環境介紹

女王一到「小蔡電器」台中北屯店內，店內就已經聚集了超多來買家電的顧客，所以你如果你是鎖定好商品要來探價的人，記得早上前往順便在進門前先抽好詢價號碼牌，才不會久候喔!

小蔡電器好康資訊(全館家電第4件8折)

當然在開逛之前女王也要先來報一下店內的一些好康資訊：

第一爽 #價格直接85折 (直擊百貨周年慶) 第二爽 #門市8折 (十大品牌任選) 第三爽 #開箱補貼 (開箱文就送錢) 第四爽 #滿額送筆電 (全套直接賺) 第五爽 #住戶團購 (廣告再補貼)

第一爽，直擊百貨公司85折優惠價：

如果你有2-3件以上全套家電需求，(電視+冰箱+洗衣機+冷氣+掃地機+吸塵器+除濕機+清淨機+烘碗機+排油煙機+熱水器+瓦斯爐+洗碗機+音響)，只要任選四件，門市購買可以用線上私訊價再下殺喔!

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第二爽，四大品牌第四件8折優惠：

※第四件如果是一台3萬的電視，多拿7-11商品卡6000元的。

※第四件如果是一台5萬的冰箱，多拿7-11商品卡1萬元。

※第四件如果是一台4萬洗衣機，多拿7-11商品卡8000元。

※第四件如果是一台2萬的冷氣，多拿7-11商品卡4000元。

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第三爽，臉書分享開箱文再送：

※對開冰箱給3000元、※洗衣機給2000元、※免曬衣機給3000元、※電子衣櫥給3000元、※冷氣每台給2000元、※滾筒洗衣給2000元、※洗碗機多給3000元、※miniQLED電視給3000元、※音響SoundBar給2000元、※空氣清淨機給2000元、※吸塵器給2000元、※熱水器給2000元、※淨水器給2000元。

初期搶市占，超猛優惠，大家別錯過喔!

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第四爽，LG滿額送：

※滿9萬送LG清淨機10900元(冷氣)。

※滿13萬送7-11商品卡6000元。

※滿25萬送LG筆電39900元(每期活動略有不同)。

使用銀角零卡付款每12萬再加碼2000元(可重疊)。

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第五爽，幫忙廣告，購買補助1%：

※廣告活動到LINE住戶群組記事本。

假設這次全套買20萬，就送您7-11商品卡2000元。

讓您幫助更多住戶，買到最划算的家電啦。

※價格&優惠皆有時效性，請以官方資訊為主!

小蔡電器小家電專區

在小蔡電器小家電專區，集結了各大知名電器品牌商品，空氣清淨機、音響，LG、SHARP、國際、奇美、聲寶等等數十款清淨商品等你挑! 對了~如果現場沒看到你想要的商品，直接詢問店員也能更快拿到報價喔!

小蔡電器-冰箱專區

小蔡電器的台中店內也展示了許多大家電，還有女王最想買的LG 敲敲門冰箱，女王自己也當場試用了一下真的是厲害到不行~哈哈! 反正大家來這逛逛可以輕鬆的動手自己來試試，也不用擔心被強迫推銷，因為店員基本上是不會貼身訪問，除非你有需求店員才會快速的來幫助你喔~

對了!在冰箱專區，旁還有一處空調專區，全部的機器都可以開下去試吹，雖然現場展示不多但有任何想詢問品牌，直接詢問店員或許你也會拿到超沙優惠喔! 除了可以拿到優惠資訊外，更能享有店內提供的超優質完善的服務與保固喔! 有裝冷氣需求的人快來這汰舊換新吧!

※價格&優惠皆有時效性，請以官方資訊為主!

小蔡電器北屯店-洗衣機專區

小蔡電器北屯店有也展示了數十餘款的洗機，不管是直立式洗衣機、滾筒洗衣等等多樣化的選擇大家都可以輕鬆挑選，當然! 如果你有任何問你也可以請教身旁的專業的服務人員，他們也會給最好的建議以及諮詢喔!

小蔡電器北屯店-電視專區

小蔡電器台中北屯店 還有一個重點區域，那就是電視專區，Samsung、LG、TCL 多種品牌電視應有盡有，大家可以在這裡慢慢找尋最適合自己的電視品牌喔! 對了~順便提醒一下，小蔡電器那就只要購買大家電類型，打卡就能分享就能在送7-11的商品卡，只能說這些優惠真的太狂，神為台中人沒來逛一波就太對不起自己啦!

小蔡電器北屯店-廚房專區

小蔡電器台中北屯店 除了有大家常見的大小家電，最厲害的還有廚房家電與熱水器，而且款式非常多到成立了一個專區，所以如果你最近想換置新的廚房電磁爐、瓦斯爐等等家用家電用品!來這買一套就對啦~

小蔡電器台中北屯店 內還隱藏了許多神秘的區域、比如說熱水器、淨水飲水機、廚下試淨水機等多種的家電商品，如果有到訪的人一定要細逛才不會漏撿便宜喔!

2024台中電器行推薦｜台中買家電必逛

看到這的你，應該也能看的出來為何小蔡電器的人氣會如此火熱，它除了擁有齊全的各種家電，店內的滿額送跟買多送越多的優惠，讓許多剛買成家或想裝修家裡的人省下超多COCO，而且來這購物最佳密技就是揪滿親朋好友一起集資，第4件家電8折優惠真的是買到賺到拉! 這間2024台中電器行推薦給大家，大家快點趁著週末和家人、朋友一起來逛逛這場，專屬於台中人的家電購物盛會，幫家裡除舊佈新一翻吧!

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小蔡電器店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

小蔡電器-台中店

電話：04-24371010

地址：台中市北屯區南興東路18號

營業時間：12:00-19:00

官網： 小蔡電器

臉書粉絲頁： 小蔡電器

Line@： 小蔡電器

小蔡電器-新竹店

電話：0906-979600

地址：新竹縣湖口鄉中山一街17號

營業時間：12:00~19:00（週五六公休）

小蔡電器-台北店

電話：0908-017990

地址：新北市三峽區大學路162號

營業時間：12:00~19:00（週日一公休）