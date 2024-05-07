位於漢普頓酒店2樓的【柒號洋樓】，是飯店2023年全新打造的上海菜餐廳，
配合「媽咪愛團購網」一泊二食方案，這次住宿有搭配【柒號洋樓】的晚餐，
餐廳環境高雅簡潔，還設有包廂，適合親友聚餐、尾牙春酒及年節宴客。
【柒號洋樓】位在漢普頓酒店2樓，需從1樓搭專用電梯上樓。
一走進餐廳空間，彷彿來到民國初年的「上海老洋樓」，
有4人方桌及多人圓桌座位，綠色皮質沙發區配上玫瑰金框架、佐鳥籠造型吊燈，
古典中帶有現代時尚風情，另設有5個小包廂可供多人聚餐及宴客使用較有隱密性，
搭配復古高雅的玫瑰古銅金圓弧拱門，整個很有老上海的懷舊樣貌。
單點menu，以上海菜為主，有冷盤、海鮮料理、肉類料理、煲湯料理、
蔬菜、豆腐、飯/麵、甜品等，也有包廂經典桌菜菜色參考。
完整菜單請點→menu
這是我們這次配合媽咪愛團購一泊二食2024的專屬菜單，
四人合菜飯店標價5,600元+10%。
這邊要說一下：其實原本買2023團購券時的方案是搭配洛可可餐廳自助式buffet，
結果只吃了一次官方就說洛可可餐廳設備升級，換成柒號洋樓的方案....
票券快到期了，洛可可餐廳還沒升級完但早餐照常開放，無奈之下也只能接受。
入座附上一壺熱茶，我們選了香片，有小火加熱，溫醇順口解油膩。
【洋樓江南四喜拚】
四道小菜結合的洋樓江南四喜拚，有醃漬蕃茄、蜜芋頭、烤麩、蒜香蝦油雞。
去年2023年來的時候菜單是洋樓江南三喜拚，每份都還算大盤，
今年2024來縮水成四小碟，份量也縮小了一半以上，
我們最喜歡蒜香蝦油雞冷盤，雞肉Ｑ嫩，嚐來蒜香味十足。
【香蒜咖哩大草蝦】
一份有有四大尾大草蝦，蝦子已事先劃殼去掉腸泥，
佐咖哩及蒜酥調味，鹹香夠味，蝦子鮮嫩Q彈，吃完令人吮指回味！
【蒜香蝦油雞】NT260
也是以小鐵鍋送上桌，有三大尾大蝦及透抽，
蝦子已事先劃殼去掉腸泥。
【翡翠上海菜飯／砂鍋東坡肉】
柒號洋樓的招牌菜，翡翠上海菜飯配上砂鍋東坡肉。
秘製砂鍋東坡肉用砂鍋盛裝，底下有小火爐保溫，一份有四份，肥肉居多，油脂豐富，
鹹香入味，吃完嘴巴有滿滿膠質，整個好下飯！
上海菜飯是道地青江菜飯加松子下去烹煮，米飯熟度適中帶有Ｑ度，
一口軟Ｑ東坡肉，一口上海菜飯好對味。
主廚特製的XO辣椒醬，香辣夠勁，嗜辣的人可以跟餐廳要上一碟來加味！
甜豆川耳百合果】
甜豆加入川耳、百合、腰果及白果等配料拌炒，色澤油亮，吃來清脆爽口。
【樹籽海鱸片】
軟嫩的海鱸魚片簡單加入樹籽烹煮增添鹹香滋味，鱸魚片嚐來非常鮮美，
肉質細緻，一盤份量也不少。
【香菇竹笙土雞盅】
每人一盅的香菇竹笙土雞盅細燉入味，湯頭清澈甘甜，
雞腿肉大塊，燉到軟嫩易入口，加上竹笙、香菇、黃金蟲草等食材提味，
整盅呈現食材原始的鮮香味濃。
【左宗棠雞】NT480
因為我們有５個人，所以另外單點了一道左宗棠雞，以特調醬汁醃漬入味後，
再加入乾辣椒大火快炒，紅紅色澤鮮艷油亮，看了就是道很下飯的料理，
所以另外點了白飯(一碗40元)來配。外皮料理的略帶酥香，雞肉吃來Q彈軟嫩不乾柴，
裹覆香辣微甜的特調醬汁，色香味濃，很適合配飯的美味餐點。
【桂花酒釀湯圓／冰心綠豆糕】
也是合菜內的甜點，甜湯是桂花酒釀湯圓，白Ｑ湯圓佐桂花甜酒釀再打入蛋花，
湯圓是香濃的芝麻口味，配上酒釀蛋花好香甜，一顆吃完仍意猶未盡。
綠豆糕吃來口感不乾澀，入口即化，冰心泌涼，香甜可口，我家兒子很愛。
【季節水果盤】
最後的水果盤是火龍果、西瓜及芭樂三種水果拚盤，火龍果及芭樂鮮脆爽口，
西瓜可惜不對時(台語)不甜。
【柒號洋樓】經典上海菜滋味豐富美味，每道口感都很讓我們滿意，
服務非常親切有禮貌，會適時來收拾桌面、添加茶水及講解菜色，
但因是在飯店內的餐廳，價格自然會比較貴，以餐點份量來說價位偏高，
比較適合桌菜享用，有包廂，環境高雅，也可以是尾牙、春酒、母親節等節慶宴客的好選擇。
【柒號洋樓】
地址: 台北市中山區建國北路二段7號2樓
電話: 02- 2506 6688
營業時間：上午11:30 - 下午2:30 、下午5:30 - 下午9:30
官網：柒號洋樓
FB：柒號洋樓
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