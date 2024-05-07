位於漢普頓酒店2樓的【柒號洋樓】，是飯店2023年全新打造的上海菜餐廳，

配合「媽咪愛團購網」一泊二食方案，這次住宿有搭配【柒號洋樓】的晚餐，

餐廳環境高雅簡潔，還設有包廂，適合親友聚餐、尾牙春酒及年節宴客。

【柒號洋樓】位在漢普頓酒店2樓，需從1樓搭專用電梯上樓。

一走進餐廳空間，彷彿來到民國初年的「上海老洋樓」，

有4人方桌及多人圓桌座位，綠色皮質沙發區配上玫瑰金框架、佐鳥籠造型吊燈，

古典中帶有現代時尚風情，另設有5個小包廂可供多人聚餐及宴客使用較有隱密性，

搭配復古高雅的玫瑰古銅金圓弧拱門，整個很有老上海的懷舊樣貌。

單點menu，以上海菜為主，有冷盤、海鮮料理、肉類料理、煲湯料理、

蔬菜、豆腐、飯/麵、甜品等，也有包廂經典桌菜菜色參考。

完整菜單請點→menu

這是我們這次配合媽咪愛團購一泊二食2024的專屬菜單，

四人合菜飯店標價5,600元+10% 。

這邊要說一下：其實原本買2023團購券時的方案是搭配洛可可餐廳自助式buffet，

結果只吃了一次官方就說洛可可餐廳設備升級，換成柒號洋樓的方案....

票券快到期了，洛可可餐廳還沒升級完但早餐照常開放，無奈之下也只能接受。

入座附上一壺熱茶，我們選了香片，有小火加熱，溫醇順口解油膩。

【洋樓江南四喜拚】

四道小菜結合的洋樓江南四喜拚，有醃漬蕃茄、蜜芋頭、烤麩、蒜香蝦油雞。

去年2023年來的時候菜單是洋樓江南三喜拚，每份都還算大盤，

今年2024來縮水成四小碟，份量也縮小了一半以上，

我們最喜歡蒜香蝦油雞冷盤，雞肉Ｑ嫩，嚐來蒜香味十足。

【香蒜咖哩大草蝦】

一份有有四大尾大草蝦，蝦子已事先劃殼去掉腸泥，

佐咖哩及蒜酥調味，鹹香夠味，蝦子鮮嫩Q彈，吃完令人吮指回味！

【蒜香蝦油雞】NT260

也是以小鐵鍋送上桌，有三大尾大蝦及透抽，

蝦子已事先劃殼去掉腸泥。

【翡翠上海菜飯／砂鍋東坡肉】

柒號洋樓的招牌菜， 翡翠上海菜飯 配上 砂鍋東坡肉 。

秘製砂鍋東坡肉用砂鍋盛裝，底下有小火爐保溫，一份有四份，肥肉居多，油脂豐富，

鹹香入味，吃完嘴巴有滿滿膠質，整個好下飯！

上海菜飯是道地青江菜飯加松子下去烹煮，米飯熟度適中帶有Ｑ度，

一口軟Ｑ東坡肉，一口上海菜飯好對味。

主廚特製的XO辣椒醬，香辣夠勁，嗜辣的人可以跟餐廳要上一碟來加味！

甜豆川耳百合果】

甜豆加入川耳、百合、腰果及白果等配料拌炒，色澤油亮，吃來清脆爽口。

【樹籽海鱸片】

軟嫩的海鱸魚片簡單加入樹籽烹煮增添鹹香滋味，鱸魚片嚐來非常鮮美，

肉質細緻，一盤份量也不少。

【香菇竹笙土雞盅】

每人一盅的香菇竹笙土雞盅細燉入味，湯頭清澈甘甜，

雞腿肉大塊，燉到軟嫩易入口，加上竹笙、香菇、黃金蟲草等食材提味，

整盅呈現食材原始的鮮香味濃。

【左宗棠雞】NT480

因為我們有５個人，所以另外單點了一道左宗棠雞，以特調醬汁醃漬入味後，

再加入乾辣椒大火快炒，紅紅色澤鮮艷油亮，看了就是道很下飯的料理，

所以另外點了白飯(一碗40元)來配。外皮料理的略帶酥香，雞肉吃來Q彈軟嫩不乾柴，

裹覆香辣微甜的特調醬汁，色香味濃，很適合配飯的美味餐點。

【桂花酒釀湯圓／冰心綠豆糕】

也是合菜內的甜點，甜湯是桂花酒釀湯圓，白Ｑ湯圓佐桂花甜酒釀再打入蛋花，

湯圓是香濃的芝麻口味，配上酒釀蛋花好香甜，一顆吃完仍意猶未盡。

綠豆糕吃來口感不乾澀，入口即化，冰心泌涼，香甜可口，我家兒子很愛。

【季節水果盤】

最後的水果盤是火龍果、西瓜及芭樂三種水果拚盤，火龍果及芭樂鮮脆爽口，

西瓜可惜不對時(台語)不甜。

【柒號洋樓】經典上海菜滋味豐富美味，每道口感都很讓我們滿意，

服務非常親切有禮貌，會適時來收拾桌面、添加茶水及講解菜色，

但因是在飯店內的餐廳，價格自然會比較貴，以餐點份量來說價位偏高，

比較適合桌菜享用，有包廂，環境高雅，也可以是尾牙、春酒、母親節等節慶宴客的好選擇。

【柒號洋樓】

地址: 台北市中山區建國北路二段7號2樓

電話: 02- 2506 6688

營業時間：上午11:30 - 下午2:30 、下午5:30 - 下午9:30

官網：柒號洋樓

FB：柒號洋樓

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