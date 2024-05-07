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【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿排優格餐，台中北屯早餐│菜單

2024-05-07 19:54:00 冠婷｜生活趣 人氣：102
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：748篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：來去旅食journey brunch
place台中市北屯區熱河路三段16號16號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

台中北屯區早午餐-來去旅食早午餐─文心崇德捷運美食，元氣大早餐超~澎派！現點現做飽足系人氣腿排優格餐，夏天就愛爆汁腿排配繽紛優格尬醇香無糖豆漿，再來一份黑松露菌菇起司薄餅，好滿足│附菜單，台中北屯早餐、四維國小捷運美食、北屯午餐

 

目錄索引

1. 關於來去旅食早午餐

2. 交通指引│來去旅食早午餐

3. 來去旅食早午餐環境開箱

3.1 來去旅食早午餐接待區

3.2 來去旅食早午餐開放式用餐空間

4. 來去旅食早午餐餐點分享

4.1 人氣TOP1 香料腿排優格餐

4.2 人氣TOP2 黑松露菌菇起司薄餅

5. 消費資訊

5.1 來去旅食早午餐餐點評價

5.2 來去旅食早午餐菜單

6. 台中北屯區早午餐相關資訊

6.1 品牌資訊

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 關於來去旅食早午餐

「台中北屯區早午餐」

「文心崇德捷運美食」

「台中北屯早餐 x 四維國小捷運美食 x 北屯午餐」

 

來去旅食早午餐在哪裡？

來去旅食早午餐位於台中市北屯區熱河路三段16號，近文心崇德捷運站、四維國小捷運站，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、好停車。

 

來去旅食早午餐環境 / 餐點特色

「文心崇德捷運站附近 x 四維國小捷運站附近 x 飽足系大份量早午餐」

「嚴選時令蔬果 x 手做豆漿 x 自製醬料 x 餐點選擇多樣化」

 

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-文心崇德捷運站、四維國小捷運站；公車-崇德一路口站 (走路3分鐘)、民俗公園站 (昌平路，走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (熱河路二段、北屯路二段)

汽車：附近汽車收費停車格 (熱河路二段、北屯路二段)

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 交通指引│來去旅食早午餐

四維國小捷運站附近 / 文心崇德捷運站附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車格

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

選址於台中市北屯區熱河路三段的來去旅食早午餐，擁有相當不錯的地理位置，距離文心崇德捷運站、四維國小捷運站均在步行10分鐘左右，附近亦有機車停車格、汽車收費停車格，免擔心找不到停車位。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐環境開箱

早午餐店門口

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

月初跟姊妹們約在距離工作地點不遠的高評價台中北屯區早午餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐聚聚。

 

放大版菜單

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

來去旅食早午餐店門口有擺設放大版菜單，方便路過的朋友們參考。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐接待區

接待區

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

由外場人員招呼、協助安排用餐座位。

 

付款方式

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

在來去旅食早午餐吃早午餐、外帶，可使用：

現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay等方式付款。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐開放式用餐空間

開放式用餐空間

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

製餐區旁的空間，設置兩張4人桌、一張2人桌。

 

4人桌

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

4人座

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

窗邊單人座

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

一個人走進來去旅食早午餐吃飯，可選擇在此區用餐，不尷尬。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐餐點分享

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 人氣TOP1 香料腿排優格餐

香料腿排優格餐 320元

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

香料腿排 / 優格碗 / 生菜沙拉 / 橙香優格醬 / 美式炒蛋

每一份主餐均有附：冷熱咖啡、紅茶、奶茶綠茶、豆漿，擇一；橄欖油醋、和風醬、胡麻醬、橙香優格醬，擇一。

在大大的圓形早午餐盤中，以現點現煎的香料腿排為主角，旁邊依序擺放一碗繽紛優格碗，生菜沙拉、沙拉醬、美式炒蛋 → 上餐。

 

生菜沙拉

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

看似簡單其實不簡單的生菜沙拉，以清洗乾淨、爽脆清甜的小黃瓜、生菜、蘿蔓為核心，搭配的橙香優格醬是闆闆自製的，自帶豐富水果香氣，嘟嘟賀的甜感、不甜膩。

 

優格碗

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

基底為微糖優格，在上層灑上麥片、葵瓜子、蔓越莓果乾點綴，每一口都可以吃到多種元素堆疊的層次感，整體甜感蠻剛好的，酸酸甜甜的很適合炎熱夏天吃。

 

手做豆漿

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

主餐搭配的豆漿是闆闆自己做的，可以喝到蠻馥郁的黃豆香氣，香氣飽滿很順口。

 

無糖豆漿

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 人氣TOP2 黑松露菌菇起司薄餅

黑松露菌菇起司薄餅 180元

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

薄酥餅皮烤至微金黃色擺盤，可以吃到餅皮的酥脆口感，夾在餅皮中獨特的黑松露香氣、起司奶香、洋蔥甜香在嘴裡交織的層次風味，口感蠻豐富的。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

質感盒裝

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

外帶美食

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐餐點評價

台中北屯區早午餐，工作前先到文心崇德捷運站附近的高評價台中北屯早餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐。

在溫馨舒適、飄散著食物香氣的空間裡，嚐嚐現點現做，注入大量手做元素的豐盛香料腿排優格餐，喝到了自製的醇香豆漿、吃到了淋上自製酸甜橙香優格醬更顯美味的生菜沙拉，料理過程中完美掌控火侯時間的爆汁噴香雞腿排，吃到了多樣無地雷好食已滿足，之後有在附近會想再來嘗試其他餐點內容。

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 來去旅食早午餐菜單

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

台中北屯區早午餐推薦-來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿

台中北屯區早午餐推薦-來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)

 

【來去旅食早午餐】元氣大早餐足澎派！台中北屯區早午餐，人氣腿 台中北屯區早午餐相關資訊

來去旅食早午餐

類型：台中北屯區早午餐 / 文心崇德捷運美食 / 四維國小捷運美食 / 台中北屯早餐 / 北屯午餐

設施：洗手間

⏰ 營業時間

二~日 07：30~15：00 (週一公休)

📍  地址：台中市北屯區熱河路三段16號

📞 電話：04-2247-8648

 


檢視較大的地圖

 

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來去旅食早午餐FB粉絲頁

 

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文章標籤
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