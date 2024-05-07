台中北屯區早午餐-來去旅食早午餐─文心崇德捷運美食，元氣大早餐超~澎派！現點現做飽足系人氣腿排優格餐，夏天就愛爆汁腿排配繽紛優格尬醇香無糖豆漿，再來一份黑松露菌菇起司薄餅，好滿足│附菜單，台中北屯早餐、四維國小捷運美食、北屯午餐
目錄索引
1. 關於來去旅食早午餐
2. 交通指引│來去旅食早午餐
3. 來去旅食早午餐環境開箱
3.1 來去旅食早午餐接待區
3.2 來去旅食早午餐開放式用餐空間
4. 來去旅食早午餐餐點分享
4.1 人氣TOP1 香料腿排優格餐
4.2 人氣TOP2 黑松露菌菇起司薄餅
5. 消費資訊
5.1 來去旅食早午餐餐點評價
5.2 來去旅食早午餐菜單
6. 台中北屯區早午餐相關資訊
6.1 品牌資訊
「台中北屯區早午餐」
「文心崇德捷運美食」
「台中北屯早餐 x 四維國小捷運美食 x 北屯午餐」
來去旅食早午餐在哪裡？
來去旅食早午餐位於台中市北屯區熱河路三段16號，近文心崇德捷運站、四維國小捷運站，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、好停車。
來去旅食早午餐環境 / 餐點特色
「文心崇德捷運站附近 x 四維國小捷運站附近 x 飽足系大份量早午餐」
「嚴選時令蔬果 x 手做豆漿 x 自製醬料 x 餐點選擇多樣化」
交通 / 停車資訊
大眾運輸：捷運-文心崇德捷運站、四維國小捷運站；公車-崇德一路口站 (走路3分鐘)、民俗公園站 (昌平路，走路3分鐘)
機車：附近機車停車格 (熱河路二段、北屯路二段)
汽車：附近汽車收費停車格 (熱河路二段、北屯路二段)
四維國小捷運站附近 / 文心崇德捷運站附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車格
選址於台中市北屯區熱河路三段的來去旅食早午餐，擁有相當不錯的地理位置，距離文心崇德捷運站、四維國小捷運站均在步行10分鐘左右，附近亦有機車停車格、汽車收費停車格，免擔心找不到停車位。
早午餐店門口
月初跟姊妹們約在距離工作地點不遠的高評價台中北屯區早午餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐聚聚。
放大版菜單
來去旅食早午餐店門口有擺設放大版菜單，方便路過的朋友們參考。
接待區
由外場人員招呼、協助安排用餐座位。
付款方式
在來去旅食早午餐吃早午餐、外帶，可使用：
現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay等方式付款。
開放式用餐空間
製餐區旁的空間，設置兩張4人桌、一張2人桌。
4人桌
4人座
窗邊單人座
一個人走進來去旅食早午餐吃飯，可選擇在此區用餐，不尷尬。
香料腿排優格餐 320元
香料腿排 / 優格碗 / 生菜沙拉 / 橙香優格醬 / 美式炒蛋
每一份主餐均有附：冷熱咖啡、紅茶、奶茶綠茶、豆漿，擇一；橄欖油醋、和風醬、胡麻醬、橙香優格醬，擇一。
在大大的圓形早午餐盤中，以現點現煎的香料腿排為主角，旁邊依序擺放一碗繽紛優格碗，生菜沙拉、沙拉醬、美式炒蛋 → 上餐。
生菜沙拉
看似簡單其實不簡單的生菜沙拉，以清洗乾淨、爽脆清甜的小黃瓜、生菜、蘿蔓為核心，搭配的橙香優格醬是闆闆自製的，自帶豐富水果香氣，嘟嘟賀的甜感、不甜膩。
優格碗
基底為微糖優格，在上層灑上麥片、葵瓜子、蔓越莓果乾點綴，每一口都可以吃到多種元素堆疊的層次感，整體甜感蠻剛好的，酸酸甜甜的很適合炎熱夏天吃。
手做豆漿
主餐搭配的豆漿是闆闆自己做的，可以喝到蠻馥郁的黃豆香氣，香氣飽滿很順口。
無糖豆漿
黑松露菌菇起司薄餅 180元
薄酥餅皮烤至微金黃色擺盤，可以吃到餅皮的酥脆口感，夾在餅皮中獨特的黑松露香氣、起司奶香、洋蔥甜香在嘴裡交織的層次風味，口感蠻豐富的。
質感盒裝
外帶美食
用餐日期：2024/04月
付款方式：現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay
台中北屯區早午餐，工作前先到文心崇德捷運站附近的高評價台中北屯早餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐。
在溫馨舒適、飄散著食物香氣的空間裡，嚐嚐現點現做，注入大量手做元素的豐盛香料腿排優格餐，喝到了自製的醇香豆漿、吃到了淋上自製酸甜橙香優格醬更顯美味的生菜沙拉，料理過程中完美掌控火侯時間的爆汁噴香雞腿排，吃到了多樣無地雷好食已滿足，之後有在附近會想再來嘗試其他餐點內容。
台中北屯區早午餐推薦-來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)
台中北屯區早午餐推薦-來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)
來去旅食早午餐
類型：台中北屯區早午餐 / 文心崇德捷運美食 / 四維國小捷運美食 / 台中北屯早餐 / 北屯午餐
設施：洗手間
⏰ 營業時間
二~日 07：30~15：00 (週一公休)
📍 地址：台中市北屯區熱河路三段16號
📞 電話：04-2247-8648
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