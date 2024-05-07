台中北屯區早午餐-來去旅食早午餐─文心崇德捷運美食，元氣大早餐超~澎派！現點現做飽足系人氣腿排優格餐，夏天就愛爆汁腿排配繽紛優格尬醇香無糖豆漿，再來一份黑松露菌菇起司薄餅，好滿足│附菜單，台中北屯早餐、四維國小捷運美食、北屯午餐

目錄索引

1. 關於來去旅食早午餐

2. 交通指引│來去旅食早午餐

3. 來去旅食早午餐環境開箱

3.1 來去旅食早午餐接待區

3.2 來去旅食早午餐開放式用餐空間

4. 來去旅食早午餐餐點分享

4.1 人氣TOP1 香料腿排優格餐

4.2 人氣TOP2 黑松露菌菇起司薄餅

5. 消費資訊

5.1 來去旅食早午餐餐點評價

5.2 來去旅食早午餐菜單

6. 台中北屯區早午餐相關資訊

6.1 品牌資訊

關於來去旅食早午餐

「台中北屯區早午餐」

「文心崇德捷運美食」

「台中北屯早餐 x 四維國小捷運美食 x 北屯午餐」

來去旅食早午餐在哪裡？

來去旅食早午餐位於台中市北屯區熱河路三段16號，近文心崇德捷運站、四維國小捷運站，附近有公車站、捷運站、機車停車格、汽車收費停車格、汽車收費停車場，大眾運輸便捷、好停車。

來去旅食早午餐環境 / 餐點特色

「文心崇德捷運站附近 x 四維國小捷運站附近 x 飽足系大份量早午餐」

「嚴選時令蔬果 x 手做豆漿 x 自製醬料 x 餐點選擇多樣化」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-文心崇德捷運站、四維國小捷運站；公車-崇德一路口站 (走路3分鐘)、民俗公園站 (昌平路，走路3分鐘)

機車：附近機車停車格 (熱河路二段、北屯路二段)

汽車：附近汽車收費停車格 (熱河路二段、北屯路二段)

交通指引│來去旅食早午餐

四維國小捷運站附近 / 文心崇德捷運站附近 / 機車停車格 / 汽車收費停車格

選址於台中市北屯區熱河路三段的來去旅食早午餐，擁有相當不錯的地理位置，距離文心崇德捷運站、四維國小捷運站均在步行10分鐘左右，附近亦有機車停車格、汽車收費停車格，免擔心找不到停車位。

來去旅食早午餐環境開箱

早午餐店門口

月初跟姊妹們約在距離工作地點不遠的高評價台中北屯區早午餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐聚聚。

放大版菜單

來去旅食早午餐店門口有擺設放大版菜單，方便路過的朋友們參考。

來去旅食早午餐接待區

接待區

由外場人員招呼、協助安排用餐座位。

付款方式

在來去旅食早午餐吃早午餐、外帶，可使用：

現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay等方式付款。

來去旅食早午餐開放式用餐空間

開放式用餐空間

製餐區旁的空間，設置兩張4人桌、一張2人桌。

4人桌

4人座

窗邊單人座

一個人走進來去旅食早午餐吃飯，可選擇在此區用餐，不尷尬。

來去旅食早午餐餐點分享

人氣TOP1 香料腿排優格餐

香料腿排優格餐 320元

香料腿排 / 優格碗 / 生菜沙拉 / 橙香優格醬 / 美式炒蛋

每一份主餐均有附：冷熱咖啡、紅茶、奶茶綠茶、豆漿，擇一；橄欖油醋、和風醬、胡麻醬、橙香優格醬，擇一。

在大大的圓形早午餐盤中，以現點現煎的香料腿排為主角，旁邊依序擺放一碗繽紛優格碗，生菜沙拉、沙拉醬、美式炒蛋 → 上餐。

生菜沙拉

看似簡單其實不簡單的生菜沙拉，以清洗乾淨、爽脆清甜的小黃瓜、生菜、蘿蔓為核心，搭配的橙香優格醬是闆闆自製的，自帶豐富水果香氣，嘟嘟賀的甜感、不甜膩。

優格碗

基底為微糖優格，在上層灑上麥片、葵瓜子、蔓越莓果乾點綴，每一口都可以吃到多種元素堆疊的層次感，整體甜感蠻剛好的，酸酸甜甜的很適合炎熱夏天吃。

手做豆漿

主餐搭配的豆漿是闆闆自己做的，可以喝到蠻馥郁的黃豆香氣，香氣飽滿很順口。

無糖豆漿

人氣TOP2 黑松露菌菇起司薄餅

黑松露菌菇起司薄餅 180元

薄酥餅皮烤至微金黃色擺盤，可以吃到餅皮的酥脆口感，夾在餅皮中獨特的黑松露香氣、起司奶香、洋蔥甜香在嘴裡交織的層次風味，口感蠻豐富的。

質感盒裝

外帶美食

消費資訊

用餐日期：2024/04月

付款方式：現金、LinePay、全支付、街口支付、台灣Pay

來去旅食早午餐餐點評價

台中北屯區早午餐，工作前先到文心崇德捷運站附近的高評價台中北屯早餐─來去旅食早午餐，吃個早午餐。

在溫馨舒適、飄散著食物香氣的空間裡，嚐嚐現點現做，注入大量手做元素的豐盛香料腿排優格餐，喝到了自製的醇香豆漿、吃到了淋上自製酸甜橙香優格醬更顯美味的生菜沙拉，料理過程中完美掌控火侯時間的爆汁噴香雞腿排，吃到了多樣無地雷好食已滿足，之後有在附近會想再來嘗試其他餐點內容。

來去旅食早午餐菜單

台中北屯區早午餐推薦- 來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)

台中北屯區早午餐推薦- 來去旅食早午餐菜單 (來源：來去旅食早午餐FB粉絲頁，2024/05月)

台中北屯區早午餐相關資訊

來去旅食早午餐

類型：台中北屯區早午餐 / 文心崇德捷運美食 / 四維國小捷運美食 / 台中北屯早餐 / 北屯午餐

設施：洗手間

⏰ 營業時間

二~日 07：3 0~15：00 (週一公休)

📍 地址：台中市北屯區熱河路三段16號

📞 電話：04-2247-8648



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品牌資訊

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