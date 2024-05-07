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新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息的義式餐廳~

2024-05-07 22:05:00 小青姐姐 人氣：95
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：后巷 PASTA
place新北市鶯歌區中山路329巷24弄1號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑最近一直介紹家常菜的中式料理

    本篇來點不一樣的~義大利麵~沙拉~濃湯

    小青喜歡各式各樣的麵食~它的烹飪作法

    總能讓人食指大動~美味開啓挑嘴的味蕾~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息   

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息 

  ↑之前看到跳舞班姐姐~又在臉書打卡分享

    與朋友開心聚會~吃著美食~美景的歡樂照片~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   ↑再細看餐廳名稱~后巷PASTA~在鶯歌中山路329巷

    果然是隱身在傳統街角巷弄的老公寓裡

    某週日~小青和爸爸也來踩點囉~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息  

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑小巧精緻~燈光明亮~乾淨清爽的用餐環境

    若是辦個小小聚會~温馨的求婚包場~感覺會很讚~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑菜單一大本~營業時間上午11點至晚上8點

    公休日以FB公告為主~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息  

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑用餐須知~每人低消200元~用餐限時90分鐘

    提供義大利麵~燉飯~輕食沙拉~炸物~各式飲品

    選項算蠻多~主餐部份~可加價升級套餐

    A餐+99~含手工麵包~主廚濃湯~飲品

    B餐+129~含鮮蔬沙拉~主廚濃湯~飲品

    C餐+149~含手工麵包~鮮蔬沙拉~主廚濃湯~飲品

    套餐飲品可折抵50元     

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑用餐所需之餐具~水杯~刀叉~衛生紙等

    都請自取喔~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑小青和爸爸點了二份主餐

    再升級二份套餐~+99及+129

    哈~這樣+149的4選項~全齊了喔~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑+99的手工麵包~二片~烤的香甜酥脆

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑+129的鮮蔬沙拉~小小一盅~五顏六色擺盤的真美

    底層鋪了生美菜+玉米粒+小蕃茄+小黃瓜+蘋果+葡萄乾

    再搭上主廚特調的和風芝麻醬~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息   

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑主廚玉米蘑菇濃湯~熱度夠~濃郁好喝~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息   

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑爸爸點的紅醬黑糊椒豬排義大利麵210元

    豬排煎煮的軟嫩口感~搭上有些微咬勁的義大利麵~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑小青點的紅醬海味蛤蜊義大利麵260元

    蛤蜊給的大方~顆顆飽滿~鮮味十足~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑飲品是現沖泡的微甜冰熱紅茶~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息   

  ↑小青說看了姐姐打卡~才知有這麼間可愛餐廳

    老板娘很開心的~請我們吃甜點~綠茶果凍~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑先前的客人離席~拍到這淨空畫面

    小巧溫馨~文青優雅的場地~蠻適合小型派對的活動場景

    若有求婚~同學會~聚餐等~想包場辧個開心活動

    都可洽詢店內服務人員了解租借條件~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑這麼可愛的場景~合影肯定要來好多張~新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息    

   新北鶯歌后巷pasta午晚餐~下午茶時光～精緻小巧～文青氣息

  ↑店家資訊

    店名~后巷 PASTA

    地址~新北巿鶯歌區中山路329巷24弄1號

    電話~0931-396-109

    營業時間~11:00-20:00

         午餐供應時間~11:00-14:00

         午茶供應時間~14:00-17:00

         晚餐供應時間17:30-20:00 最後點餐時間19:30

    無固定休息日~以FB公告為主

文章標籤
新北鶯歌 后巷pasta 午晚餐 下午茶 文青氣息 莪大利麵 燉飯 tea time PASTA
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鯨與小孩

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