↑最近一直介紹家常菜的中式料理

本篇來點不一樣的~義大利麵~沙拉~濃湯

小青喜歡各式各樣的麵食~它的烹飪作法

總能讓人食指大動~美味開啓挑嘴的味蕾~

↑之前看到跳舞班姐姐~又在臉書打卡分享

與朋友開心聚會~吃著美食~美景的歡樂照片~

↑再細看餐廳名稱~后巷PASTA~在鶯歌中山路329巷

果然是隱身在傳統街角巷弄的老公寓裡

某週日~小青和爸爸也來踩點囉~

↑小巧精緻~燈光明亮~乾淨清爽的用餐環境

若是辦個小小聚會~温馨的求婚包場~感覺會很讚~

↑菜單一大本~營業時間上午11點至晚上8點

公休日以FB公告為主~

↑用餐須知~每人低消200元~用餐限時90分鐘

提供義大利麵~燉飯~輕食沙拉~炸物~各式飲品

選項算蠻多~主餐部份~可加價升級套餐

A餐+99~含手工麵包~主廚濃湯~飲品

B餐+129~含鮮蔬沙拉~主廚濃湯~飲品

C餐+149~含手工麵包~鮮蔬沙拉~主廚濃湯~飲品

套餐飲品可折抵50元

↑用餐所需之餐具~水杯~刀叉~衛生紙等

都請自取喔~

↑小青和爸爸點了二份主餐

再升級二份套餐~+99及+129

哈~這樣+149的4選項~全齊了喔~

↑+99的手工麵包~二片~烤的香甜酥脆

↑+129的鮮蔬沙拉~小小一盅~五顏六色擺盤的真美

底層鋪了生美菜+玉米粒+小蕃茄+小黃瓜+蘋果+葡萄乾

再搭上主廚特調的和風芝麻醬~

↑主廚玉米蘑菇濃湯~熱度夠~濃郁好喝~

↑爸爸點的紅醬黑糊椒豬排義大利麵210元

豬排煎煮的軟嫩口感~搭上有些微咬勁的義大利麵~

↑小青點的紅醬海味蛤蜊義大利麵260元

蛤蜊給的大方~顆顆飽滿~鮮味十足~

↑飲品是現沖泡的微甜冰熱紅茶~

↑小青說看了姐姐打卡~才知有這麼間可愛餐廳

老板娘很開心的~請我們吃甜點~綠茶果凍~

↑先前的客人離席~拍到這淨空畫面

小巧溫馨~文青優雅的場地~蠻適合小型派對的活動場景

若有求婚~同學會~聚餐等~想包場辧個開心活動

都可洽詢店內服務人員了解租借條件~

↑這麼可愛的場景~合影肯定要來好多張~

↑店家資訊

店名~后巷 PASTA

地址~新北巿鶯歌區中山路329巷24弄1號

電話~0931-396-109

營業時間~11:00-20:00

午餐供應時間~11:00-14:00

午茶供應時間~14:00-17:00

晚餐供應時間17:30-20:00 最後點餐時間19:30

無固定休息日~以FB公告為主