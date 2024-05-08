常看阿發食記的朋友們一定知道，我和老婆超愛逛各地的市場，只因市場中總是不難發現，物超所值的在地庶民美食。而近日天氣越來越炎熱，常常會食慾不佳，就難免讓人想吃些消暑又能飽的。
阿發之前曾介紹，距離桃園台茂購物中心不遠處，在蘆竹國民運動中心旁，有座以美食小吃攤為主的「仁愛黃昏市場」。在這市場中代表必吃店家，除了有著名的「南崁香雞排蚵仔煎花枝羹」、「正宗廣東腸粉」外，若想要在炎炎夏日，吃些消暑又能飽的，那就很推薦來吃這攤「聰嬸（綠豆蒜、黑砂糖剉冰、涼麵）」～
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▲蘆竹南崁仁愛黃昏市場
仁愛市場距離台茂購物中心約800公尺，
緊鄰市場旁的整棟建築，
則是蘆竹國民運動中心。
這市場是以美食小吃攤為主的市場，
有些攤家中午就營業～
▲「聰嬸」攤外觀
市場仁愛路側的第一排，
有攤著名的「正宗廣東腸粉」，
「聰嬸」就位於腸粉攤的正後方（市場內）。
▲冰甜品
綜合豆花，三樣配料50元。
黑砂糖剉冰，四樣配料60元。
近一年來，
坊間的各物價可是漲了好幾次，
冰甜品也是。
但「聰嬸」這，
還保有市場的庶民價位。
▲「聰嬸」販售的冰甜品，
除了有黑砂糖剉冰與豆花外，
竟還售有，
北部少見的屏東車城美食〝綠豆蒜〞！
我和老婆一看到有這，
心想可要點來嘗一嘗～
▲「聰嬸」除了販售冰甜品外，
另有販售精緻涼麵與味噌湯。
＊攤家有和外送平台配合
▲攤台
雖然「聰嬸」位在市場內，
但其攤台看起來，
可是乾乾淨淨的，
讓人放心～
▲配料區
其冰品配料，
都是「聰嬸」在中午營業前，
一早花數小時親自熬煮。
▲芋頭
因為老婆是個芋頭控，
愛老婆的阿發，
看到攤家有熬煮芋頭，
當然會特別留意一下。
▲攤家自製的手工粉粿
「聰嬸」說，
粉粿是她手工自製，
外觀不太好看，
問我為什麼要拍？
我回說，
這才能證明是妳手工做的啊！
且切成塊狀後，
通常就不會不好看。
另，
好不好吃？
是不是手工自製？
對我們而言，
通常會比較重要！
▲精緻涼麵，淋上一匙蒜泥
我和老婆頗喜歡蒜泥的，
看到有淋蒜泥就加分！
▲精緻涼麵，淋上攤家精心特製的芝麻醬
▲冰甜品與涼麵上桌
開心的母女倆，
與裝酷的兒子～
▲我們的消暑午餐
黑砂糖剉冰、豆花、精緻涼麵、味噌湯、綠豆蒜（拍照時尚未上桌）。
我們即便在炎熱的中午，
沒冷氣且食慾不佳時，
一看到這組合，
也變成能吃得下～
▲精緻涼麵
外觀看起來非常爽口乾淨，
午餐消暑又能吃飽的好選擇~
▲精緻涼麵，特寫
Q嫩麵條上吸附著蒜泥，
以及店家精心特製，
香醇濃郁滑順的芝麻醬，
吃起來不僅層次豐富，
且爽口療癒又涮嘴！
▲精緻涼麵，淋上芥末醬（客人依照喜好自行取用）
記得我們第一次
吃到涼麵竟淋上芥末醬的，
約十多年前也在桃園。
當時有點訝異這種搭配法，
卻又看到現場很多客人趨之若鶩。
吃了一口後，
這種直衝腦袋的獨特嗆爽感，
真是一絕～
▲精緻涼麵，淋上辣油（客人依照喜好自行取用）
辣得帶勁又過癮，
嗜辣者一定要淋上一些。
▲味噌湯
雖然天氣熱，
但總覺得，
吃涼麵就要配碗味噌湯。
這味噌湯一碗才25元，
竟還放有小魚乾，
也是很物美價廉。
▲黑砂糖剉冰，四樣配料60元
配料都是攤家，
於營業前花數小時熬煮而成，
我們選了手工粉粿、芋頭、珍珠、紅豆。
看到其外觀，
就覺得很閃亮迷人，
很沁心涼的模樣，
暑意立馬消除一大半。
▲黑砂糖剉冰，特寫
冰料很新鮮好吃，
該香Q的很香Q，
該綿密札實的很綿密札實，
且吃起來沒有胃嘈雜、胃滯滯。
攤家精心熬煮的黑糖漿糖水，
讓整碗剉冰吃起來，
香甜卻不甜膩，
整個剉冰吃完，
真的是消暑又沁心涼，
也不燥。
（有些冰店吃完，總會讓我覺得燥渴，不知是加了什麼,,,）
▲綜合豆花，三樣配料50元。
外觀看起來，
就料好實在又好吃的模樣。
另，
因為天氣熱而食慾不佳的女性，
又不想吃剉冰，
覺得太冰的話，
來碗綜合豆花，
不僅消暑，
也會有飽足感的好選擇。
▲綜合豆花，特寫
迷人的模樣，
看起來已讓人垂涎，
且好吃實在～
▲綜合豆花，糖水
無論是剉冰或豆花，
都是只用攤家精心熬煮的黑糖漿糖水。
口感香甜卻不甜膩，
也不燥。
▲綠豆蒜
相信很多朋友，
若沒還吃過綠豆蒜，
看到有蒜字，
會想說這是什麼東西？
綠豆加蒜頭能吃嗎？
其實綠豆蒜，
是在屏東車城，
有著高人氣的獨特謎之甜品，
北部少見。
綠豆蒜是綠豆去皮後熬煮，
由於綠豆仁的外觀色澤，
和蒜末有點類似，
名稱就成了綠豆蒜。
早期在屏東的務農人家，
因為綠豆配上甜湯，
含有豐富的澱粉、糖，
能快速補充體力。
再加上，
綠豆本身有清熱退火、潤喉止渴...效果，
綠豆蒜就成了早期屏東農民家，
餐間常見的點心。
北部少見的綠豆蒜，
不僅具古早味能有飽足感，
其口感清甜綿密，
也健康養身，
沒吃過的朋友們，
更不能錯過～
「聰嬸」的黑砂糖剉冰、豆花與精緻涼麵，
是用心製作、實實在在、市場庶民價、物超所值，
並且好吃的滋味。
其古早味的綠豆蒜，
由於北部少見，
更讓我們眼睛一亮。
無論你，
是去逛桃園台茂購物中心，
或在蘆竹國民運動中心運完動後，
甚至來到蘆竹的仁愛黃昏市場覓食，
當天氣熱食慾不佳時，
吃這會是很不錯的選擇～
＊攤家也有和外送平台合作，
若住在南崁地區，
不想外出覓食的民眾，
也可考慮試試喔～
【營業時間】11：30～21：00
【地 址】桃園市蘆竹區仁愛路一段23號（仁愛黃昏市場內）
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