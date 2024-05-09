這一趟釜山行
住了兩間不同的旅館
就一併介紹給大家~
每一間都住兩晚~
第一間位於釜山車站附近
Notte La Mia Hotel
平日用Agoda訂的話
含早餐大概兩千
所以一人落在1000台幣
大廳還有一小區是販售咖啡
韓國人真的是一早就要喝冰美式醒腦
所以咖啡廳真的是隨處都有
還有一台販賣機
如果太冷不想出去超商店買
其實這很方便~~價格也沒差多少
近鄰還是有好幾個便利商店
想要採購還是很方便的
這次入住三人房
有一張雙人床以及一張單人床
還附有睡袍
穿起來也真的滿舒服的~
這裡也有浴缸~~真的大加分!!!XD
晚上宵夜叫了橋村炸雞來吃~
現在想吃~~台南最近也展店了!!!
不過聽說口味上還是有落差~~
吃飽真的很好睡~~加上那時候去好冷!!!
整個睡翻~
早餐選擇雖然說沒有很多
但我覺得真的該有的都有
且阿姨很親切
我有發現兩天的菜色都有稍微不一樣
來這上頂樓還可以看到很美的夜景
雖然冷颼颼還是要來看一下釜山
用錢買不到的超驚嘆夜景吧~
Notte La Mia Hotel
265 DAEYEING-RO, DONG-GU, BUSAN 48822
步行釜山車站約5分鐘
入住15:00後 退房11:00前
來釜山一定會來南浦洞逛逛吃吃美食
這一間非常推薦給各位
地鐵南浦站2號出口
步行約4分鐘可到
附近還有樂天百貨跟超市
想要採購一番也真的很方便
飯店下就有一間小七~
想臨時買個吃、喝的也真的能快速補貨
而這裡的頂樓夜景我說的也是滿美的
直接就能看到釜山塔
櫃台並不是在一樓
我記得是在二樓
雖然空間不大但環境很優美
房間像是小公寓那樣
還有流理臺以及微波爐
不過都沒用到XD
不過可惜這一間沒有浴缸~~
不過整體算是還滿乾淨的~
附近有樂天超市
就買盒草莓來吃~~
來韓國剛好又是草莓季
怎麼可能不吃草莓呢~~
韓國草莓真的是又大又香甜
跟上一間比起來這裡的早餐豐富許多
不過早餐是需要加購的
大人是15,000韓幣、小孩8,000韓幣
早餐供應時間是7:00-10:00
我們是訂房時就有含早餐費用進去
平日雙人房大概是1700台幣
等於一晚一人大約850元含早餐
真的覺得CP值很高ㄟ~~
這裡地理位置算是非常好
吃喝以及逛街還有交通都十分方便
GRIFFIN BAY HOTEL그리핀베이호텔
부산 중구 자갈치로59번길 6（남포동4가 7）
入住15:00後
退房11:00前