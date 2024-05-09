這一趟釜山行

住了兩間不同的旅館

就一併介紹給大家~

每一間都住兩晚~

第一間位於釜山車站附近

Notte La Mia Hotel

平日用Agoda訂的話

含早餐大概兩千

所以一人落在1000台幣

大廳還有一小區是販售咖啡

韓國人真的是一早就要喝冰美式醒腦

所以咖啡廳真的是隨處都有

還有一台販賣機

如果太冷不想出去超商店買

其實這很方便~~價格也沒差多少

近鄰還是有好幾個便利商店

想要採購還是很方便的

這次入住三人房

有一張雙人床以及一張單人床

還附有睡袍

穿起來也真的滿舒服的~

這裡也有浴缸~~真的大加分!!!XD

點我看短片介紹

晚上宵夜叫了橋村炸雞來吃~

現在想吃~~台南最近也展店了!!!

不過聽說口味上還是有落差~~

吃飽真的很好睡~~加上那時候去好冷!!!

整個睡翻~

早餐選擇雖然說沒有很多

但我覺得真的該有的都有

且阿姨很親切

我有發現兩天的菜色都有稍微不一樣

來這上頂樓還可以看到很美的夜景

雖然冷颼颼還是要來看一下釜山

用錢買不到的超驚嘆夜景吧~

Notte La Mia Hotel

265 DAEYEING-RO, DONG-GU, BUSAN 48822

步行釜山車站約5分鐘

入住15:00後 退房11:00前

來釜山一定會來南浦洞逛逛吃吃美食

這一間非常推薦給各位

地鐵南浦站2號出口

步行約4分鐘可到

附近還有樂天百貨跟超市

想要採購一番也真的很方便

飯店下就有一間小七~

想臨時買個吃、喝的也真的能快速補貨

而這裡的頂樓夜景我說的也是滿美的

直接就能看到釜山塔

櫃台並不是在一樓

我記得是在二樓

雖然空間不大但環境很優美

點我看短片介紹

房間像是小公寓那樣

還有流理臺以及微波爐

不過都沒用到XD

不過可惜這一間沒有浴缸~~

不過整體算是還滿乾淨的~

附近有樂天超市

就買盒草莓來吃~~

來韓國剛好又是草莓季

怎麼可能不吃草莓呢~~

韓國草莓真的是又大又香甜

跟上一間比起來這裡的早餐豐富許多

不過早餐是需要加購的

大人是15,000韓幣、小孩8,000韓幣

早餐供應時間是7:00-10:00

我們是訂房時就有含早餐費用進去

平日雙人房大概是1700台幣

等於一晚一人大約850元含早餐

真的覺得CP值很高ㄟ~~

這裡地理位置算是非常好

吃喝以及逛街還有交通都十分方便

GRIFFIN BAY HOTEL그리핀베이호텔

부산 중구 자갈치로59번길 6（남포동4가 7）

入住15:00後

退房11:00前