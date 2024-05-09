彰化民生路這家絕對榜上有名，默默經營多年，更累積了不少老主顧。於是今年初老闆將店內升級成有心二代店改名為兄長逆襲，以咖啡店裝潢與大家相見歡，舒適又有冷氣開放，價格親民實在，不只傳統臭豆腐和香酥臭豆腐好吃，就連涼麵、麻辣臭豆腐也吃的到，甚至還有內用紅茶無限喝，難怪用餐時間人爆滿，只不過餐點都是現點現炸，想吃記得耐心等候阿～

店址就在彰化市華山路與民生路交叉口，緊鄰著好樂迪KTV彰化店、國泰世華銀行、伊蕾名店旁，地標明顯不用擔心找不到，然而最近收費停車場步行只要110公尺，無論是開車或騎車都十分便利。

2007成立在地深根17年，目前在中部有三家分店，皆是家族經營。彰化店老闆憑著對於臭豆腐熱愛與執著，跳脫傳統框架思維，將彰化店改名為「有心二代目 兄長逆襲」，而我們停好車後，才剛踏進店家製餐區就聞到濃濃臭豆腐香味，迫不期待想大快朵頤。

現場設備更新成不銹鋼，再引進專業抽風設計，以高規格設備做出平價消費，卻大大提升用餐品質。

生意真的超級好，不光是內用座無虛席、外帶也都要排隊，店家雙手完全沒停下來過，一直炸一直出餐，甚至差點爆桌，看照片中人潮就知道結果～

Wow~彰化最美最文青臭豆腐丟滴加！充滿韓系風的暖色裝潢，簡約白色牆面點綴，再搭配著咖啡色系桌椅，整個空間超像韓系咖啡店，而且這裡座位不僅有2~4人座位，貼心規劃單人靠牆邊桌，即便一個人用餐也不覺得尷尬。值得一提是，內用有冷氣開放空間，排油煙系統做的良好。

對於麻辣臭豆腐總是又愛又恨，想吃又怕辣到受不了，不過來到兄長逆襲用餐免煩惱，因為內用有紅茶、RO冰開水免費喝，就大膽得一邊大啖麻辣臭豆腐，一邊喝著沁涼紅茶保證吃得過癮又滿足。

多了麻辣臭豆腐選項，其中麻辣湯頭也是自己熬煮，嚴選數種中藥與花椒、朝天椒、逆滲透RO水慢火燉煮，再加入天然發酵2-4小時臭豆腐，讓豆腐吸飽湯汁而入味，紅通通色澤超誘人。

麻辣綜合臭豆腐(小辣)

端著一盤熱騰騰麻辣綜合臭豆腐上桌，內容物有高麗菜、豆皮、香Q糕、自炒榨菜、蔥花，份量給的不手軟，若擔心吃不飽可加點配料，而且更佛心是內用湯不夠都能續加唷。

平常不太敢吃辣，我選擇小辣麻辣湯底，省去繁瑣調味，單靠中藥材和辣椒燉出麻辣湯的精隨，嚐起來立即感受到麻辣又香又麻，尾韻帶有淡淡中藥香，使麻辣湯頭變得一點都不無聊，層次感相當豐富。

吸飽麻辣湯的臭豆腐能加倍帶出香、麻、辣的溫潤口感，不僅味道夠勁，辣度不會停留太久直接在唾液中揮發，而且豆腐軟嫩滑彈，咬下去的瞬間湯汁再臭豆腐細孔間溢開，吃完實在有夠滿足。

豆皮也很可以！厚實Ｑ彈的口感，從第一口吃到最後一口，都擁有香濃醇厚麻辣湯汁滋味超涮嘴。

香Q糕是素米血，比起葷米血更喜歡香Q糕的口感，香Q柔嫩，每一口咬起來特別彈牙，且麻辣湯底完全吸附其中，喜歡的人一吃就愛上。

高麗菜份量十足，清脆口感浸泡於麻辣湯中，多了一股辛辣感，卻口口香氣濃郁。

綜合臭豆腐(蒜泥)

店家有兩種臭豆腐，分別為方形傳統臭豆腐，另一種是三角形裹粉炸的香酥kim三角臭豆腐，而我們點綜合臭豆腐蒜泥口味，一次可吃到兩種口感，重點一份只要80元，價格十分親民。當天詢問老闆為什麼那麼好吃，原來他們家是使用港式脆皮臭豆腐，再以天然發酵2-4小時，散發的豆香味又臭又香，再經過高溫油鍋酥炸，炸到外酥內嫩後從中間戳洞，隱約還能聽到卡滋脆聲～

臭豆腐炸至金黃色澤，依序加入自製泡菜、蒜泥、獨門醬汁，整個視覺感超級銷魂～

臭豆腐的靈魂是眼前這道獨門醬汁，嚴選獨門秘方食材與堅果熬製數小時醬汁，稠度比例剛剛好，帶有胡麻醬香與微微辛辣感，它的堅果香氣醇厚，完全不輸其他醬料，甚至蒜泥醬是用蒜頭自剝自炒，蒜味濃又純，現在回想起來又想來一盤～

裹上薄粉炸的香酥kim三角臭豆腐，趁熱咬一口還會竄煙，看似炸得酥酥感覺，吃起來外酥脆到不行，還能聽到卡滋聲，而且繼續咬第二口時可以感受到臭豆腐在嘴裡的保水度，並沒有想像中的乾硬，真的無敵美味，推薦大家一定要點。

有心臭豆腐是可選擇酥脆度，可依造自己喜好調整，而我們選擇恰恰好酥脆度，當臭豆腐油炸起鍋後，從中間戳洞，淋上醬汁與蒜泥後一起入口，外皮真的有夠酥脆，咬下口內部臭豆腐軟嫩爆汁，細細咀嚼整個天然豆香與臭香在口腔瀰漫，更特別是特製獨門醬汁，剛好平衡了臭豆腐氣味，最後搭配自製醃製泡菜，爽脆中帶微酸感，讓人忍不住一口接著一口～

喜歡吃辣朋友千萬別錯過店家自製辣椒醬。老闆說光是一個辣椒醬可是下不少功夫，尤其是選用真材實料的新鮮辣椒製作，不添加任何辣椒粉，純粹靠著辣椒原始的天然香氣及辣度就十分夠味，而我們沾著少許辣椒入口，又香又帶勁滋味越吃越過癮～

涼麵(蒜泥)

除了臭豆腐還有販售涼麵。有心臭豆腐的涼麵不貴一份只要30元，而且提供蒜泥和辣椒兩種口味可選。

我們點了蒜泥口味，拌著自製特製臭豆腐醬汁與自己炒的蒜泥醬，大口吸起彈牙Q口的麵條，咀嚼時香醇濃厚醬汁與唾液慢慢交融，此時蒜泥天然辛香融合得剛剛好，整個層次風味更加提升，炎熱夏季若沒有胃口，推薦可以來一碗涼麵。

整體心得：實際吃完「有心臭豆腐:兄長逆襲」的臭豆腐真的很有水準，吃得出臭豆腐天然豆香，而且夠酥、夠水嫩，完全不會炸得太乾，更獨特是臭豆腐獨門醬汁，濃稠帶堅果香更是驚豔，不僅臭豆腐好吃，甚至還可以點綜合，一次吃到傳統和香酥兩種口味。有心臭豆腐全新升級二代店，宛如咖啡店的氛圍，擁有舒適冷氣開放用餐空間，內用紅茶無限喝，難怪一開賣人潮沒停過，不只內用客滿，就連外帶也是源源不絕，推薦給大家囉～

有心臭豆腐:兄長逆襲

地址:彰化市民生路3號

電話:0977768810

營業時間:15:00-22:00

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