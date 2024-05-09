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「義珍香烘焙坊 蘇澳總店」是宜蘭蘇澳地區飄香數十年的老店了，後來隨著雪隧開通，店內推出了爆漿饅頭，馬上一炮而紅成為宜蘭地區相當知名有代表性的伴手禮了，旁邊50年的老店涼意叭噗專賣店也可以順便吃吃冰，附近還有阿英小吃部、義珍香、蘇澳阿暖魚雜、林文讚手桿麵，可以順便把在地蘇澳美食吃起來啊！



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義珍香烘焙坊 交通停車

義珍香烘焙坊 空間環境

這是位於蘇澳總店的「義珍香烘焙坊」，後來開枝散葉開了不少分店，現有蘇澳總店及礁溪直營店。一旁的涼意叭噗也是老店了

而原本於民國100年成立的「礁溪義珍香」，現在改為逸鄉村並有羅東店及冬山店，店裏賣的東西也和義珍香有點類似。所以看到逸鄉村的朋友可別誤會了

「義珍香烘焙坊」店裏的陳設還是有濃濃的台式麵包店的古早味，是一種你我都熟悉的親切感

義珍香烘焙坊 必買推薦

發展多年後，現在這是店內的明星商品了

義珍香爆漿饅頭

架上一顆顆的都是爆漿饅頭，有的還是熱的

軟中帶Q彈的饅頭和香淳濃醇的爆漿鮮奶內餡一直到現在還是擄獲了很多人的味蕾啊

現在發展的口味愈來愈多元了

這種冷凍包裝也很不錯哦，不會被壓的扁扁的



如果用蒸汽加熱的饅頭，應該會比較軟嫩好吃

不同口味的饅頭加上鮮奶內餡而已，甜度也不會太膩，好吃

義珍香鮮奶吐司

標榜不加一滴水，只加鮮奶，口味香甜，口感柔軟好吃，不用烤就非常美味了。

在還沒流行生土司的年代，這可算是極品呢

義珍香流淚土司

義珍香烘焙坊流淚吐司，這就是生吐司了

義珍香伴手禮

「義珍香烘焙坊」還有不少伴手禮呢!! 像是、台式馬卡龍、蘇打牛軋餅、三星蔥脆麵、桂圓蛋糕~~~等，也都是人氣很高的明星商品呢

也提供一般的台式麵包，這也是在地人會常買的

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