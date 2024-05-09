突然想吃韓食-韓國榨醬麵 ！就發現逢甲人氣韓式餐廳- 金老爺 從逢甲轉移市政路附近（離我好近）全新的空間設置，餐點部分增加不少選項，價格照樣親民，各種你想的到的 韓式火鍋/石鍋拌飯/年糕 之外也有提供韓式素食( 非嚴格素食) ，葷素共食請進，改天可以約大貓來吃韓食了！

金老爺 韓式料理

地址:台中市西屯區大墩二十街101號1樓

營業時間: 11:00–14:00, 17:30–21:00 (週一休)

電話: 04 2310 7168

金老爺 FB / IG 金老爺 Mr.Kim_korea_food

金老爺在哪裡

從市政府文心站(捷運) 走路過來大約7分鐘，大墩20街與大聖街交叉路口處，呈現簡約韓式餐廳風格－藍色遮雨棚搭配古風窗框裝飾牆面一看就讓人秒懂這裡是韓食餐廳

金老爺｜用餐環境

這裡只有現金交易（餐後結帳），寵物友善，沒有多餘裝飾直觀的白色與木質餐桌椅，牆面上布置古代韓國街道手繪圖這樣的空間環境挺舒服！

這個可愛木製招牌據說在逢甲就有，挺可愛的XD

金老爺 餐點評論

是一個人吃飯簡單點了一份炸醬麵與韓式炸雞翅! 四道小品開胃菜與湯品是店家提供，口味是我喜歡的。

○韓式小菜(招待)

醃製白蘿蔔是酸甜柚香蘿蔔，地瓜就蒸熟冷藏而已，紅色辣泡菜也是白蘿蔔調味上剛剛好的辣（小辣左右）少許香油氣味，當天最有特色的就是那個韭菜抱蛋，很韓式是那種搞工款，很少遇見這麼細膩的韓式小菜 想續可以加價購。

湯-味噌湯 海帶味噌!! 很家常的味道就沒特別補特寫了。

○韓式炸醬麵 $160

這裡韓式榨醬麵帶著肉燥與蔬菜的香氣，炸醬醬汁非常的濃稠帶著深咖啡的色澤，滿滿的肉末在其中為了不浪費這些醬汁絕對要認真的攪拌再攪拌讓烏龍麵沾上滿滿的醬汁才算對得起醬汁，搭配清爽小黃瓜絲與半熟蛋 就這樣。

○韓式炸雞翅 $120

這裡炸物可以挑選風味，我選了經典 微辣中帶著甜甜焦糖香氣…說真的蠻好吃的，雞翅是這種肥美款已經幫大家拆開，不只可以啃骨頭之外也保有肥美肉質區域，沾裹麵衣完整包覆著，冷了也很吃..害我突然好想去韓國玩吃炸雞。

金老爺MENU

金老爺家的餐點價位呢..請看吧!PA覺得價格親切無服務費 收現金／收現金／收現金（記得帶錢啊！）每桌提供四款小菜是細膩的開胃菜啊！

▼ Mr.kim korean-food/金老爺 韓式料理 Address: 1st Floor, No. 101, Dadun 20th Street, Xitun District, Taichung City Business hours: 11:00–14:00, 17:30–21:00 (closed on Mondays) /Phone: 04 2310 7168 Meals: Korean fried noodles/Korean barbecue/Tofu pot/rice cake/Korean pancake..Drinks meat/vegetarian food

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