【新竹食記】阿本家(竹北文和店)

川菜是中國四大菜系之一，麻、辣、鮮、香是最鮮明的特色，阿本家為川湘菜名廚蕭冠之所創立，店面走的是純白現代簡約風，很難跟中式傳統的川菜聯想在一起，用餐空間寬闊新穎，不管是小家庭或多人家族聚餐都很適合。

開車前往可停附近的光明商圈停車場(價格較便宜距離較遠)或餐廳旁的正好停停車場。

▲餐廳外觀像個大型玻璃盒，周圍使用大量玻璃帷幕非常有設計感，看到招牌就會發現阿本家倒著念就會變成台語"呷奔阿"，設計店名時真的很有巧思。

▲一進到門就看到樓梯下種滿了綠色植物，很有熱帶叢林的感覺。

▲餐廳用餐空間寬敞舒適，有四人座小方桌也有多人坐圓桌，滿足不同客群需求。

▲餐廳也有提供私人空間的小包廂，將透明的簾子關上馬上就有屬於自己的包廂空間。

▲出餐口使用透明玻璃隔開可以清楚看見內部運作，餐廳使用現在最流行的機器人送餐，但從機器人取餐還是交由服務人員服務不要自己動手喔！

阿本家菜單：

▲當天我們點了四人套餐 2660元，內容有前菜2選1、海鮮3選2、肉類3選2、青菜蛋3選2、飲料四杯。

▲冬瓜檸檬(四人套餐+80元)(去冰)：因為我們點的是去冰甜度稍微偏高，將檸檬放進冬瓜檸檬內搗碎，檸檬的味道會完全釋放出來。

▲冰水果茶(四人套餐+90元)(去冰)：有金桔、檸檬、百香果、鳳梨等熱帶水果，很真材實料，整體甜度也是稍微偏甜，建議點少冰會比較剛好。

▲玄米綠茶(四人套餐)：使用三角立體茶包，茶葉的香氣很香濃，玄米茶算是很溫和的茶喝起來不會過於苦澀，旁邊附上小碟子可放置茶包。

▲四人白飯使用木桶裝乘看起來更可口，套餐白飯無限續可以吃超飽。

▲招待兩道小菜有涼拌木耳和豆芽菜，都是清涼爽口的開胃菜色。

▲煳辣凍蹄花(四人套餐)：第一次吃到涼拌形式的豬腳，使用香菜、花生米和特製辣椒醬調味，吃起來完全不會感到不舒服的辣而是清爽口感。

▲蟹黃豆腐煲(四人套餐)：使用滑嫩的雞蛋豆腐搭配章魚腳、蝦仁，最後灑上芹菜提味，醬汁超濃郁是非常下飯的菜，一般的蟹黃都使用鹹蛋黃製作，阿本家是真的加入了蟹黃醬，真的是下重本經營餐廳阿！

▲陳醋子排(四人套餐)：陳醋子排外觀呈現黑金色，使用鎮江香醋和山西老陳醋醃製，再炒至焦糖色澤，最後灑上糖粉點綴，口感酸酸甜甜並散發著淡淡醋香超誘人。

▲麻辣水煮魚(四人套餐)：水煮魚選用宜蘭的山泉鱸魚，肉質肥美鮮嫩無腥味，並帶有豐富膠質，這道菜使用蓮藕和豆芽做配料，整體吃起來口感溫和沒有嗆辣感。

▲宮保雞丁(四人套餐)：宮保雞丁也是非常典型的川菜，使用乾辣椒和花生米、白蔥段調味，雞丁肉質軟嫩，辣度算是微辣程度，這道菜也是白飯殺手。

▲櫻花蝦炒高麗菜(四人套餐)：高麗菜口感脆甜，加了櫻花蝦後增添些許鮮味。

▲清蒸娃娃菜(四人套餐)：吃了幾道口味較重的菜色，中間吃這道清淡的娃娃菜剛好可以休息一下，娃娃菜使用清蒸方式沒有過多調味，更能吃出食材本身的甜味。

▲賽螃蟹 460元：這道是中國名菜，以蛋白仿造蟹肉製作故名賽螃蟹，食材內有蛋白、鮮蝦和鱈魚，中間再放上一顆蛋黃，將蛋黃弄破拌入，再使用蘿蔓生菜包著一起吃，鹹香的口感配上生菜的清爽，兩者融合得很棒！

▲豆沙鍋餅：鍋餅表層裹上滿滿的芝麻和花生粉，內餡有綿密甜香的紅豆和麻糬，鍋餅有酥酥的口感，吃起來完全不會甜膩。

▲宮廷蜜芋頭：這道也是古代宮廷著名的點心，芋頭先蜜過再粿上糖粉去油炸，最後再淋上煉乳灑入花生粉提味，芋頭口感綿密鬆軟，一定要趁熱享用。

雞蛋糕短評：餐廳走的是純白簡潔風，光在門口就被裝潢深深吸引，店經理非常親切會一直關心用餐狀況，讓人有賓至如歸感受，這次點了四人套餐，印應最深的是陳醋子排和宮保雞丁這兩道都超級下飯，豆沙鍋餅也極具特色外皮超酥！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★★

服務★★★★★

CP值★★★☆



【阿本家竹北文和店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市文和街90號

電話：035587557

官網：facebook

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:00(周一~周四)，11:30–14:30、17:30–21:30(周五周六)，11:00–15:00、17:30–21:00(周日)

外送：oddle、

線上預定：inline、opentable

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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