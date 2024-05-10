高雄左營擁有高鐵、台鐵、捷運的便利交通，是許多人來高雄的第一站。推薦你必吃的新左營美食，從早餐、在地小吃、餐廳、咖啡廳下午茶一路吃到宵夜，連素食蔬食都一併整理給你，一下高鐵站就能開啟左營美食地圖！

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左營美食｜早餐推薦

美紅豆漿

高雄受歡迎的打卡地點果貿社區，有間「美紅豆漿」是很多人早上必去的店，他們賣的燒餅、蛋餅、水煎包和鍋貼都很好吃，還有一大特色是「酸菜」，可以夾在燒餅裡面吃，口感很清爽，而且還有四種辣度可以選擇，對於愛吃辣的人來說是一大福音。他們的酸菜也不是普通的酸菜，還加了蝦米和肉末增加風味，蛋餅也可以搭配酸菜吃，非常開胃。如果你很喜歡他們的酸菜，你還可以買一包帶回家自己做料理，像是炒麵或者湯類都很適合。如果你是一個酸菜迷，你一定要來這間左營美食店試試看。

地址 : 高雄市左營區果峰街5號(點我導航)

營業時間 : 5:00 – 12:00 ; 週三公休

左營美食｜高鐵附近 新左營美食餐廳

新光三越 彩虹市集

左營新光三越規劃了一個彩虹市集特色館，將原本的美食街全新改裝，變成能容納更多商家的新潮美食街。彩虹市集裡頭就進駐了超過60家的美食，從小吃、主食、異國料理到人氣伴手禮通通有，不管你是今晚想來點日式拉麵、韓式豆腐鍋、鐵火牛排都可以！

左營美食推薦1 彩虹市集特色館

彩虹市集特色館 地址：高雄市左營區高鐵路123號 (google導航)

營業時間：11:00-22:00 (週一至週日)

麵屋武藏-武骨

來自日本的麵屋武藏 武骨，店面位於左營高鐵站三樓，以日本神社為形象，有鳥居、手水舍、搖鈴和祈願所等元素，充滿濃濃的日式風味。麵屋武藏 武骨主打豚骨湯頭，有白豚骨、黑墨魚、赤辣味三色經典湯頭可以選擇，最後放上叉燒、味玉、海苔、筍乾及蔥花，份量超滿足！

左營美食推薦2 麵屋武藏-武骨

麵屋武藏-武骨 地址：高雄市左營區站前北路1號3樓 (google導航)

營業時間：09:00-18:00 (週一至週五)

左營美食｜左營小吃

犇。三牛牛肉麵

位在左營蓮池潭旁的美食「犇。三牛牛肉麵」是一家高人氣高雄牛肉麵專賣店，雖其貌不揚，但卻已經在地飄香30年。小菜區玲琅滿目有涼拌的醃泡菜、辣豆芽、小黃瓜等，滷味小菜則有麻辣鴨血、辣豆干、滷蘿蔔等選擇超過二十樣，主角的牛肉麵麵量、湯量和牛肉塊都相當氣派，湯頭有清燉紅燒，麵條也有分粗細以及麵疙撘可選，眷村口味的美食魅力就連外國觀光客也專程搭車來吃！

左營美食推薦3 犇。三牛牛肉麵

犇。三牛牛肉麵 地址 : 高雄市左營區勝利路85號 (點我導航)

營業時間 : 每週二公休、平日(11:00-15:00 ; 17:00-20:30)、假日(11:00-20:30)

官方資訊 : FB粉絲專頁

今年貴焿

今年貴焿是一間麵線焿專賣店，有大腸、蚵仔、肉羹、魚羹，還有四種配料一次滿足的綜合可以選擇，而且店員給料不手軟，麵線上鋪上滿滿的料，再加一顆糖心蛋更澎湃，加上一碗只要一個50元銅板，完全就是平價美食，CP值超高。

左營美食推薦3 今年貴焿

今年貴焿 地址：高雄市左營區左營大路63號 (google導航)

營業時間：05:55-20:30

汾陽餛飩

在地飄香60年的餛飩老店汾陽餛飩，店內品項很簡單，只有餛飩湯一樣，不過可以額外加入麵線、冬粉、泡麵、湯圓等配料，湯頭加了榨菜末、芹菜、油蔥酥香氣十足，餛飩透出粉嫩的內餡，咬下去扎實鮮甜，簡單又樸實的美味。

左營美食推薦4 汾陽餛飩

汾陽餛飩 地址：高雄市左營區左營大路84號 (google導航)

營業時間：06:00-00:00

粉專 : 老左營汾陽餛飩《創始老店》

劉家酸白菜火鍋

位於左營軍區的劉家酸白菜火鍋創始店，招牌的酸白菜火鍋，湯底放入酸白菜、豬肉片、丸子、豆皮、凍豆腐，古法醃製天然發酵的酸白菜把酸味釋放到湯頭裡，喝起來酸爽順口超入味，除了酸菜白肉鍋以外，菜單上還有餡餅，水餃、麵類、各式小菜，選擇很多。

左營美食推薦5 劉家酸白菜火鍋

劉家酸白菜火鍋 地址：高雄市左營區介壽路9號 (google導航)

營業時間：11:00-14:00、14:30-22:30

儂來簡餐 雞腿飯

許多在地人從小吃到大的儂來簡餐，主食種類很多，雞腿、排骨、爌肉、魚肚、吳郭魚，還能任挑三道菜加一顆蛋，最多人推的是大雞腿和香酥排骨，炸得不油膩又能鎖住肉汁，而且店裡的配菜也是不馬虎，一字排開五顏六色的菜色看起來超美味，每天吃都不會重複。

左營美食推薦6 儂來簡餐 雞腿飯

儂來簡餐 雞腿飯 地址：高雄市左營區西陵街117號 (google導航)

營業時間：10:30–14:00, 16:30–20:00 (週日公休)

郭家蛋包飯

菜單品項琳瑯滿目的郭家蛋包飯，選擇困難的人一定會很痛苦。招牌的蛋包飯加的是古早味番茄醬，吃起來偏酸，是沒吃過的風格，酸甜的鱔魚麵意外地開胃，還有蚵仔湯、砂鍋魚頭也是許多人推薦的美食，下次不妨來品嘗看看。

左營美食推薦7 郭家蛋包飯

郭家蛋包飯 地址：高雄市左營區埤子頭路32巷5號 (google導航)

營業時間：09:00-20:00

左營美食｜左營伴手禮、名產

不二緻果（不二家芋頭蛋糕）

說到不二緻果，一定是許多芋頭控的口袋名單，推出了許多芋頭口味的甜點，肉眼就能看到滿滿的芋頭，超級真材實料，一口咬下濃郁的芋泥讓人魂牽夢縈，扎實綿密的口感甜而不膩，散發出天然芋頭香氣，絕對是來高雄的最佳伴手禮。

左營美食推薦8 不二緻果

不二緻果 地址：高雄市左營區高鐵路105號高鐵大廳中央走道2F (google導航)

營業時間：09:00-21:30

左營美食｜豆花、飲料

丁香豆花

銅板美食丁香豆花，除了一般常見的豆花、冰品、茶飲之外，還有販賣飯麵等主食，古早味糖水的豆花綿密細緻，冰涼的雪花冰很適合夏天，肚子有點餓還有熱騰騰的鍋燒意麵、炒飯，重點價格都超便宜，CP值很高！

左營美食推薦9 丁香豆花

丁香豆花 地址：高雄市左營區左營大路2-62號 (google導航)

營業時間：11:40-20:00 (週日公休)

左營永吉楊桃湯

開業已經70年的永吉楊桃湯，可以做成冰、溫、熱，不管什麼時候都適合來上一杯。永吉楊桃湯是將楊桃用鹽醃漬過，喝起來生津止渴，酸甜之中還有一點鹹味，能更好的帶出楊桃湯的回甘，喜歡濃郁楊桃汁的朋友，也可以額外加一份原汁，喝起來會更夠味。

左營美食推薦10 左營永吉楊桃湯

左營永吉楊桃湯 地址：高雄市左營區左營大路166號 (google導航)

營業時間：24小時

左營美食｜左營宵夜

辣椒香辣滷味

位於崇德路上的辣椒香辣滷味，生意很好常常能看到滿滿排隊人潮，一樣樣的滷味整齊排列在攤位，辣椒香辣滷味的滷汁很特別，有一股特殊的中藥香氣，再加上店家特製的酸菜和辣椒，辣椒香氣刺激味蕾，十分對味。

左營美食推薦11 辣椒香辣滷味

辣椒香辣滷味 地址：高雄市左營區崇德路400號 (google導航)

營業時間：17:00-23:00 (週日公休)

阿博豆漿店

從晚上一路營業到早上的阿博豆漿店，供應簡單的蛋餅、吐司、漢堡等早點，特別的是阿博豆漿店的蛋餅是傳統的粉漿蛋餅，厚實的蛋餅夾上不同口味的餡料，吃起來很有飽足感，還有人手一份的天婦羅也是必點，炸得酥酥脆脆配上清爽的泡菜，讓人停不下來。

左營美食推薦12 阿博豆漿店

阿博豆漿店 地址：高雄市左營區左營大路357號 (google導航)

營業時間：20:30-08:00 (周日公休)

左營美食｜左營素食、蔬食

食不二蔬食

隱藏在海光俱樂部內的食不二蔬食餐廳，廣大的空間很舒適，食不二的菜單以西式為主，有漢堡、義大利麵、燉飯等，而且使用的是在地當季食材，也不做過多的調味，能品嘗到最對時的食物的天然滋味。雖然是蔬食，不過擺盤都很精緻，反而比較像是吃高級西餐料理，平常沒吃素的人也不會抗拒，每一道菜都讓人非常驚艷。

左營美食推薦13 食不二蔬食

食不二蔬食 地址：高雄市左營區南大路4號 (google導航)

營業時間：平日09:30-17:00、假日11:00-20:00 (週二公休)

大口覺醒手做蔬時料理

義式蔬食料理餐廳大口覺醒，主打無蛋無奶的vegan，菜單上有許多特殊的口味，像是紹興酒、剝皮辣椒等，招牌的煙花女番茄丸子義大利麵，豆腐干做成的丸子加上香料提香，酸甜爽口的醬汁醬料使用番茄、九層塔、酸豆烹調而成，能品嘗出食材特有的風味，每一口都能吃出廚師的用心。

左營美食推薦14 大口覺醒手做蔬時料理

大口覺醒手做蔬時料理 地址：高雄市左營區南屏路106號 (google導航)

營業時間：11:00-20:00 (週三、六、日公休)

原粹蔬食

原粹蔬食的招牌以炒飯、炒麵為主，許多人推薦的XO醬炒飯，白飯、新鮮蔬菜和微甜的XO醬香下去炒，粒粒分明的炒飯鹹香適中，味道不過重；每天限量的松露炒飯，濃郁的黑松露超級迷人，每一口都能品嘗到黑松露的獨特香味，有的話絕對不能錯過。