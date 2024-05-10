如果朋友要我推薦日本無菜單料理，那《匠壽司》絕對是我會大力推薦的厲害店家，同時也是麥仔我跟珍小姐平時很愛的日本壽司店，只要想吃高級壽司犒賞一下辛苦工作的自己這裡一定是首選。或許《匠壽司》與現在當紅的無菜單日料店比起來，少了花俏浮誇的料理手法，卻是穩重精湛的將每樣高級食材處理的無微不至，所謂一試成主顧在《匠壽司》中天天都在上演，也因為如此鎮店板前的阿治師傅憑著自己的好手藝以及對日本食材敏銳的掌握度，成功擄獲了一大票饕客的胃圈粉無數，這次聽到阿治師傅又有好料進貨，立馬訂位用珍小姐最愛的日料美食來紓壓一下。

《匠壽司》餐廳位置交通資訊

《匠壽司》的餐廳位置在中山區建國北路一段跟長安東路交叉口附近，附近最近的捷運是松江南京，從2號出口步行約8-10分鐘就可以抵達，開車到匠壽司也很方便，餐廳旁就是建國高架橋停車場，整體交通相當便利。

《匠壽司》Google評論

網路上超過700則評論分數高達4.4顆星！如果來過《匠壽司》那一定對他們客製化的無菜單料理印象深刻，頂級的空運進口食材不管是想要多點生魚片還是握壽司，食量大還是小剩下的就交給板前的阿治師傅就可以，這天帶著珍小姐來回味阿治師傅的好手藝，品嚐的是5000元/人的Omakase。

《匠壽司》おまかせOmakase消費方式

目前《匠壽司》的無菜單料理Omakaseおまかせ消費方式大概分成幾個價位，午餐基本是2000、3000、3000上都有供應晚餐3000、5000、5000以上都有供應，如果想要吃日本螃蟹像是整隻活松葉蟹，至少需要三天前電話預訂，另外也提供鱈場蟹腳單賣，簡單來說就是提供預算其他部分讓阿治師傅替你搭配。

《匠壽司》環境介紹

雖然每次來匠壽司都是安排板前座位，但除了板前的座位外，這裡也有提供包廂服務，像這個六人及四人的包廂座位，也可以打通變成10人的大包廂，既可以滿足家庭聚餐或是商務會議的座位需求。

《匠壽司》5000元套餐餐點介紹

1.東京灣星鰻魚苗

第一道料理就讓我們印象深刻，這個來自日本東京灣的星鰻魚苗現在正是產季。粉紅色的是紫蘇梅醋。

晶瑩剔透的星鰻魚苗真的是太珍貴了，輕輕夾起就是好幾隻星鰻。

雖然有些不捨這麼小就被吃掉，但口感真的是Q彈爽口，搭配紫蘇梅醋更開胃。

2.北海道干貝

甜度跟鮮度都沒話說的北海道干貝，搭配玫瑰鹽以及新鮮檸檬皮作調味，讓整個干貝口味層次更提升。

3.鹿兒島真鯛

上面撒上的是現在日本相當流行的柚子芝麻，這很適合搭配味道較為清爽的魚種，這個真鯛就是其中之一。

第一次吃到這樣自帶柚子香氣的芝麻，但不會搶掉真鯛本身的清甜，反倒是營造出另外一種清香口感。

每次來《匠壽司》最喜歡就是坐在板前搖滾區，細細欣賞阿治師傅的好手藝，看似簡單的幾個手勢背後可是數十年的經驗累積。

為了能夠將最鮮美的食材在最短的時間送到客人面前，這握壽司的速度真的相當迅速。

4.金目鯛 お握り

接下來品嚐的是金目鯛握壽司，之前在匠壽司就品嚐過用金目鯛的刺身還有烤魚下巴，這次再品嚐握壽司又是另外一個境界。

肥美的金目鯛本身自帶甜度，魚肉緊實又帶些油脂口感很棒。阿治師傅同樣搭配了調味的芝麻，讓這金目鯛味道層次更提升，這樣的吃法在日本的壽司界中很流行。

5.島鰺腹toroお握り

接下來這島鰺握壽司可是相當珍貴，據說整尾島鰺全身只能取出四片，沒想到5000元的套餐就可以吃到這樣的稀少部位，真的是太難得了。

吃過黑鮪大腹，但這島鰺Toro真的是會讓人印象深刻，本身魚肉油脂分布就很豐富，上面經過阿治師傅的俐落刀工，整個甜度在嘴裡化開，細細在嘴裡咀嚼享受這難得的美味，只需稍稍碰點醬油其餘調味完全不用。

6.鰤魚下腹お握り

品嚐完島鰺Toro，接下來這個鰤魚油脂同樣也是讓人滿意，光是看這魚肉上面的紋路就知道要呈現這樣的畫面刀工要多講究。

好的刀工真的讓魚肉更加的加分，豐富的油脂香氣每次的咀嚼都好滿足。

除了握壽司的功力精湛，在刀功上阿治師傅也是一絕。

7.北海道根室海膽軟絲 お握り

海膽跟軟絲這兩個食材搭配在一起還挺少見，味道的鮮甜海味加乘，一次入口實在難忘。

海膽的奶油香氣配上軟Q的軟絲真的是一絕，上面是紫蘇花香氣又是另外個層次。

這天的5000元套餐中我們一共品嚐到兩種不同的日本海膽，上面這個是來自北海道根室的海膽。每次來都可以吃到日本不同地區的海膽，真的是太幸福了。

一開始看不出這個炙燒的是什麼東西，後來聞到香氣原來是蝦膏。

8.葡萄蝦お握り

這個握壽司使用的不是牡丹蝦而是來自台灣龜山島的葡萄蝦，太讓人驚艷了。

上面的蝦膏經過炙燒後搭配一些玫瑰鹽調味，就是最棒的呈現方式。葡萄蝦肉鮮甜度破表，本身肉質緊實彈牙真的好好吃。

看著阿治師傅準備接下來的握壽司，又讓我們會心一笑，這餐太幸福了。

9.北海道札幌海膽お握り

這顆握壽司同樣是直球對決，不需要沾任何調味，品的就是海膽本身的奶油香氣。

同樣來自北海道的海膽，味道跟甜度卻是略有不同，我更愛這個整個海膽的握壽司。順帶一提如果套餐中有什麼想要再吃的都可以直接請師傅準備，會依照食材費用報價，像這個握壽司就很想要多來幾顆XD。

同樣阿治師傅會介紹這海膽的產地，相當用心。現在海膽一盒的成本真的是高的嚇人，能夠吃到這樣一大口真的很超值。

接下來精彩的還沒有結束，這個據說每條魚只能夠取兩塊。

10.真鯛下腹 お握り 佐柚子胡椒

就是這個真鯛下腹，經過炙燒後整個油脂香氣充分被逼出來，上面搭配的是柚子胡椒，相當提味。炙燒過的真鯛魚皮帶點脆度，吃進嘴裡那油脂迷人的香氣直接爆開，好好吃啊。

11.比目魚鰭邊 お握り

這個是珍小姐的愛，不太敢吃太油的珍小姐卻對這鰭邊肉情有獨鍾。

油脂豐富的比目魚邊鰭肉經過炙燒，油脂充分被逼出，油油亮亮太誘人了。搭配簡單一點醬油跟蔥花就相當美味。

12. 岩手縣生蠔佐澳洲無籽手指檸檬

這個日本生蠔表現超亮眼，除了生蠔本身鮮度破表，上面的手指檸檬更是靈魂所在。

上面搭配的是拇指檸檬，是從澳洲進口，譽為蔬菜界的魚子醬(會有波波的口感)。

手指檸檬的酸度不高，搭配生蠔恰到好處，微酸讓生蠔的鮮甜更加乘，這一口下去好舒服。

這就是拇指檸檬的真面目，還真的是頭一次看到，話說這小小一顆竟然要價不斐，這餐真的值得了。

13.黑鮪Toro醬油漬 お握り

太幸福～強烈建議大家都要直上5000的套餐，裡面的好料真的很過癮，接下來這個是頂級的黑鮪魚大腹，阿治師傅先用醬油醃漬後經過斷筋讓整個大腹更佳入口即化，那迷人的油脂香氣真的無法抗拒。

14.烤銀鱈下巴

吃到這生食算是告一段落，接下來進入熟食階段，這個同樣珍貴的銀鱈做爐烤。

這一尾就是銀鱈本人，漂亮的魚皮銀色又發亮真的很美。

這個烤魚火候恰到好處，吃過匠壽司這麼多次，他們家的烤物真的相當夠水準，這次的銀鱈下巴也是一樣完美。魚皮看起來黑可不是烤焦，這個是他本身的顏色。

銀鱈的油脂相當豐富，肉質又厚實沾點胡椒鹽就超好吃，就算之前已經吃了那麼多還是忍不住一口接一口。

內場師傅到水族箱裡直接撈了一顆扇貝，結果是要做我們接下來的料理，很愛吃扇貝但要吃到活體的還不太容易，這天又讓我如願了。

15.活扇貝奶油燒

這鍋加熱的就是用活扇貝來製作的扇貝奶油燒，這鍋端上桌瞬間香氣爆棚，相當促進食慾啊。

扇貝底下是竹筍、上面是金針花。

扇貝的肉厚實又飽滿，整個奶油香氣濃郁。

扇貝本身的甜度配上奶油的奶香味，這個口感真的從來沒吃過。

湯底可是滿滿的精華完全不能浪費，奶油的清香配上扇貝的鮮度，這一碗一滴都不能剩。

16.南非活滷鮑魚

這個鮑魚也是水族箱活體的鮑魚現滷，味道是爽口路線。上面搭配的是可食用的萬壽菊鮑魚上還用來自日本的金山寺味噌點綴。

鮑魚彈牙又脆口，新鮮度沒話說，底下的是滷蘿蔔還有黃豆，口感都很入味。

17.爐烤A5和牛

吃到這真的已經超飽，但看到這個和牛還是不爭氣的一口接著一口。

底下搭配的是烤馬鈴薯，吸收了和牛的油脂香氣迷人，軟糯的口感太好吃了。本來想要戒點澱粉真的太難了。

上面的蒜片也是很搭牛肉。

油花分布剛剛好，不會太膩口。

18.鮮魚味噌湯

這個味噌湯是完美的結尾，熱呼呼好滿足。

匠壽司的味噌湯是經典，必喝啊！

19.黑糖糕

在匠壽司吃無菜單料理真的很幸福，不論是哪個價位的套餐都不用擔心菜色會冷場，每次都覺得阿治師傅真的是造福人群，開這價錢真的有賺嗎？強烈建議如果喜歡吃日式無菜單料理的話，匠壽司絕對值得好好來品嚐。

《匠壽司》店家資訊

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