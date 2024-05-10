2024-05-10

今天女王又要帶大家到中部最大的關聖帝君廟宇祈福啦! 如果你是住在台中東區的人一定對這間「台中南天宮」不陌生，於民國41年建廟至今已有一甲子以上的歷史，稱作台中標誌性的歷史廟宇完全不過份。而廟宇內最有名的就是，汽車過火儀式以及機車過火儀式，加上1-6樓的無數神祉，讓你求財、祈福、求姻緣一次收滿滿，話不多說就讓我們帶大家去這間中部最大關帝廟祈福吧!

⏏文章摘要

台中南天宮-汽車過火｜機車過火

首先文章一開始，就先跟大家介紹台中南天宮最特別的 汽車過火、機車過火 祈福儀式 ，最近如果有買新車或是買二手車的人，非常推薦到訪「南天宮」讓這裡的師兄(姐)親自替你的愛車，一起祈福請求關帝爺保佑車主行駛平安。

如果你是第一次到訪 台中南天宮 可以先到前殿大廳參拜關聖帝君，並且告知要祈福或問事的內容，接著再到門口處的服務台預約，進行汽車過火或機車過火服務。接著大家可以暫時將需過火的車子停在南天宮大門口對面的桃花林，並至櫃檯填妥資料後待宮內師兄(姐)處理程序，需先購買一份金紙與貢禮向關聖帝君稟報。

而汽(機)車過火儀式的步驟女王也順便把它整個成完整的流程分享給，如果有到訪時就能更快速的照著步驟進行就好囉! 在正式進入汽車過火的時候，女王先來分享一下最好的過火的時間：基本上汽(機)車過火最好的時段是每天的日正中午，太陽越大越好，象徵越來越旺，下雨天或陰天都不太適合，確認好時間後就讓我們正式來進入今天的汽車過火服務吧!

步驟一：由南天宮的專門過火的師兄(姐)將資料先於宮內稟報於關聖帝君，告知關聖帝君此次需過火要淨車的車主資料；稟報時我們就跟著師傅到大殿以及大門先進行稟報即可，過程非常簡單易懂~大家跟著師兄前進就對啦!

步驟二：過火儀式由車頭開始，需過火車輛需先將車門與後車廂打開；過火專員會持已燃的「過運福壽金」於車頭開始念咒畫印，依序唸祈福咒畫平安印最後再回車頭稟報關聖帝君過火儀式完畢；待車前的「過運福壽金」燃畢即可與關聖帝君三拜稟報後即結束過火祈福儀式。

祈福淨車儀式過後執事人員還會替您掛上平安符以及祈福布條，整個過火儀式過程約10分鐘內非常的快速，因此就算是臨時起意也可以直接前往預約喔! 對了南天宮除了有淨車過火也有機車過火淨車的服務，如果有需要也可以自己來這安排喔!

台中五路財神求財｜台中南天宮

話說台中南天宮求財秘境也非常多，比如前殿1F的大元寶、殿的財神爺以及旁邊的座椅關公，還有6F的五路財神洞這超多的求財服務絕對讓你帶走滿滿財氣，現在就讓我們帶大家前往這些求財秘境探訪吧!

座椅關公

在這也順便替大家科普一下，關於座椅關公的意思，關公手中的物品，如書、刀，以及手勢的變化，則更進一步展現了他的文武全才。而這南天宮這尊座椅關公則象徵著「文武」兼備的形象，非常適合文職工作、文官、學生等信徒參拜喔~

五路財神殿(財神洞)

進入財神殿(財神洞)的第一步驟就是先敲響門口的大鐘，接著就是沿著洞內走一圈，參拜流程在入門前都會有詳細的求財作法及解說非常貼心，大家快點走進這個財神洞把東、西、南、北、中的各路財神齊參拜一遍帶走滿滿財氣吧!

祈福｜問事｜求子｜文昌｜求姻緣-台中南天宮

話說這間中部最大關聖帝君廟宇氣勢非常的輝煌，供奉的神祇也非常的多，像是5F的天公殿-主祀玉皇大帝﹑北斗星君陪祀南斗星君孚佑帝君及玄天上帝。4F觀音殿 - 觀世音菩薩、保生大帝及武財神。3F千聖殿 - 聖母娘娘、註生娘娘及關聖帝君。2F月下老人、文昌帝君及文衡帝君。因此不管你是想 要祈福｜問事｜求子｜文昌｜求姻緣 的信眾，來到這裡參拜就對啦!

關公文物故事館

南天宮的關公文物故事館算是近期新設立的展區，在小小的故事館中述說著關於關公出世、三結義、掛印封金等等多樣的文物展示，除了能更了解關帝聖君的傳承故事與歷史外，也能一覽這些典藏文物之美，如果有到訪參拜的信徒絕對要去逛逛喔~

景福園-南天宮結緣品

文章最後，再帶大家到台中南天宮旁的景福園內參觀，在這提供了上百款的南天宮結緣品，不管是霸氣的龍珠、龍年開運商品、還是一些市面上少見的展示文物，這裡都能讓你看個夠，如果有需要結緣品或展示品的人也可以到這逛逛喔! 最後也祝看到這篇文章的人福氣滿滿，財源廣進~我們下次見啦!

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台中南天宮資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：台中南天宮

粉專：台中南天宮

電話：04-2211-1281

地址：台中市東區自由路三段309號