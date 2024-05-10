五月底因為要參加活動
便去了一趟台中
朋友因為知道我很喜歡貓咪
於是帶我去這家R-Star coffee｜R星咖啡
光看外觀就覺得很溫馨風格
又有點鄉村風～～
戶外空間也可以讓貓咪們曬曬陽光
優雅的散散步....
室內用餐空間還有2樓可使用
1.2樓都有大小獨立包廂可以預約辦活動
目前2樓也有韓式拍照攝影棚
還有一個位置是能夠坐下來拍照
感覺也是挺美的
每個人須低銷150元
用餐時間不限
因為我們是吃飽之後才過來
所以就只點了可以拉花貓咪圖案的提拉米蘇拿鐵
店內還有提供漢堡跟三明治....等
話說很少看到有拉花貓咪圖案的
真的也滿吸睛的~超可愛的!!!!!XD
而且飲品不僅好拍也滿好喝的~~
去的時候正好是貓咪們睡覺時間
所以大概待了一下子貓咪們才開始起身吃飯以及上廁所
貓咪們在睡覺時盡量聲音放低~~
不要打擾牠們
當天看到的貓咪大概有8、9隻左右
每隻我都覺得挺乖的~~
只有一隻會比較貪吃
會爬上桌吃客人的餅乾(笑
店內的貓是不可以抱~~
要注意這一點~
我們就看看拍拍照就行
店家是說可以自帶貓咪的零食或是肉泥過來
可以先詢問店長再去餵會比較好
台中似乎這類型的寵物友善餐廳&咖啡廳
也越來越多了~~~
下次還想再去別家擼貓看看
R-Star coffee｜R星咖啡
台中市西區忠明南路101號
04 -23268385
10:30-21:00