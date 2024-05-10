五月底因為要參加活動

便去了一趟台中

朋友因為知道我很喜歡貓咪

於是帶我去這家R-Star coffee｜R星咖啡

光看外觀就覺得很溫馨風格

又有點鄉村風～～

戶外空間也可以讓貓咪們曬曬陽光

優雅的散散步....

室內用餐空間還有2樓可使用

1.2樓都有大小獨立包廂可以預約辦活動

目前2樓也有韓式拍照攝影棚

還有一個位置是能夠坐下來拍照

感覺也是挺美的

每個人須低銷150元

用餐時間不限

因為我們是吃飽之後才過來

所以就只點了可以拉花貓咪圖案的提拉米蘇拿鐵

店內還有提供漢堡跟三明治....等

話說很少看到有拉花貓咪圖案的

真的也滿吸睛的~超可愛的!!!!!XD

而且飲品不僅好拍也滿好喝的~~

點我看短片介紹

去的時候正好是貓咪們睡覺時間

所以大概待了一下子貓咪們才開始起身吃飯以及上廁所

貓咪們在睡覺時盡量聲音放低~~

不要打擾牠們

當天看到的貓咪大概有8、9隻左右

每隻我都覺得挺乖的~~

只有一隻會比較貪吃

會爬上桌吃客人的餅乾(笑

店內的貓是不可以抱~~

要注意這一點~

我們就看看拍拍照就行

店家是說可以自帶貓咪的零食或是肉泥過來

可以先詢問店長再去餵會比較好

台中似乎這類型的寵物友善餐廳&咖啡廳

也越來越多了~~~

下次還想再去別家擼貓看看

R-Star coffee｜R星咖啡

台中市西區忠明南路101號

04 -23268385

10:30-21:00

官方FB