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屏東最好喝的珍珠奶茶｜ptt爆紅梅杜莎拿鐵＋珍珠｜G Colour金色魔法紅茶-屏東形象店

2024-05-11 17:38:00 艾瑪娘的小日子 人氣：101
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窩客好文

艾瑪娘的小日子

發表篇數：104篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：G Colour金色魔法紅茶-屏東形象店
phone08-7660610
place屏東縣屏東市公園路33號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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屏東手搖飲必喝！金色魔法五款人氣飲品推薦，英式紅茶香氣迷人，

最近同事推薦了一間叫做「金色魔法」的手搖飲店主打英式紅茶，聽說茶葉都是嚴選自世界各地的莊園，於是揪了我們一起嚐鮮。

 

▼我們點了五杯飲料，其中一杯是新推出的隱藏版-梅杜莎拿鐵！

屏東手搖飲必喝！金色魔法五款人氣飲品推薦，英式紅茶香氣迷人，

屏東手搖飲必喝！金色魔法五款人氣飲品推薦，英式紅茶香氣迷人，

 

梅杜莎拿鐵（隱藏版）

這款飲料是店員推薦的，是菜單上沒有的隱藏版！

喝起來有淡淡的薔薇香氣和桂花香氣，搭配鮮奶增添溫醇的厚度，甜而不膩，搭配珍珠QQ口感，整個人充滿花香～好浪漫。

屏東手搖飲必喝！金色魔法五款人氣飲品推薦，英式紅茶香氣迷人，

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零下火舞

青茶的烘焙茶香搭配香草冰淇淋，沒想到喝起來真的很好喝，清爽又有奶香，非常協調，加上冰淇淋非常消暑，好適合夏天飲用！

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惡魔眼淚

葡萄柚的酸甜滋味～還有果肉哦！和綠茶的清香完美融合，非常清爽解渴，再加上QQ的寒天，口感豐富有層次。

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巴黎毒藥檸檬

紅茶加檸檬的組合很經典，喝起來酸甜可口，而搭配散發白桃香的巴黎毒藥紅茶，更多了一股法式浪漫～

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舞魅蜜妃紅

來自鹿野的極品紅茶茶味濃郁但不澀，喝起來很順口，尾韻散發淡淡的龍眼蜂蜜果香，讓紅茶的風味更加獨特，非常迷人。

屏東手搖飲必喝！金色魔法五款人氣飲品推薦，英式紅茶香氣迷人，

這次喝了金色魔法手搖飲，覺得茶飲的品質都很不錯，也很有特色，如果你是手搖飲控，一定要來金色魔法試試看！

G Colour金色魔法紅茶-屏東形象店

地址：屏東縣屏東市公園路33號

營業時間：週一至日10:00-21:00

電話：08 766 0610

粉專：https://www.facebook.com/PIF.Gcolour/


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文章標籤
屏東手搖飲 屏東手搖飲料 屏東飲料 屏東飲料推薦 屏東飲料店 屏東飲料店推薦 屏東金色魔法 金色魔法紅茶 金色魔法屏東 金色魔法紅茶推薦 金色魔法
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