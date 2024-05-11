為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜蛋花湯超推薦！醡醬麵/水餃/滷味

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜蛋花湯超推薦！醡醬麵/水餃/滷味

2024-05-11 18:27:00 大M带小m 人氣：102
share
窩客好文

大M带小m

發表篇數：4篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 東區

造訪商家：台南香香小吃
phone06-2759489
place台南市東區東寧路134巷4-4號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

這是一個突然想吃燙青菜的晚上...

（大概是源自於常常大吃大喝只吃肉的罪惡感哈哈哈）

 

於是搜尋到了這家「香香小吃」位於東寧路巷弄裡的麵店。

到的時候恰逢晚餐時間，人很多。

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

拿著菜單直接先畫兩份燙青菜，高麗菜和地瓜菜，又點了水餃和湯，然後大M怕吃不飽...加上愛吃麵，又點了醡醬麵。

＊非即時分享，價格菜色請以現場為主～

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

送菜單到櫃檯，聞到滷味滷汁很香，忍不住夾了一些滷菜，於是又不小心爆食了QQ

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

滿滿一桌QQ加油！努力完食！

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

燙青菜，菜很多，送來我們有後悔點兩份，好多啊！菜葉是新鮮的，淋的肉燥也多！

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

醡醬麵是小碗的，麵量就很多了，麵的口感不錯有Q，但大M和我都覺得醬汁偏甜，加點辣油之後比較對味。

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

水餃也滿大顆，看到有些桌是炒飯配水餃，食量真厲害！

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

滷味。

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

貢丸湯，湯是大骨湯，以麵店的湯來說算很濃有誠意了。

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

 

最後是讓我們震驚的蛋花湯...這蛋量應該有兩顆吧，還配了白蘿蔔，想吃蛋花湯可來！

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

台南麵店【香香小吃】學生最愛成大學區好店，平價份量多，燙青菜

整體來說，味道中規中矩，勝在份量很多、價格平易近人，學區好店萬歲～

香香小吃

地址：台南市東區東寧路134巷4-4號

電話：06 275 9489

營業時間：11:20–14:00, 16:30–20:00／週五休息

文章標籤
台南麵店 台南燙青菜 台南蛋花湯 成大附近美食
創作者介紹
創作者 mtakem.life 的頭像
mtakem.life

大M带小m




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

台南平價吃冰分享～台南剉冰/台南豆花：台南豆

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，

chevron_right
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up