這是一個突然想吃燙青菜的晚上...

（大概是源自於常常大吃大喝只吃肉的罪惡感哈哈哈）

於是搜尋到了這家「香香小吃」位於東寧路巷弄裡的麵店。

到的時候恰逢晚餐時間，人很多。

拿著菜單直接先畫兩份燙青菜，高麗菜和地瓜菜，又點了水餃和湯，然後大M怕吃不飽...加上愛吃麵，又點了醡醬麵。

＊非即時分享，價格菜色請以現場為主～

送菜單到櫃檯，聞到滷味滷汁很香，忍不住夾了一些滷菜，於是又不小心爆食了QQ

滿滿一桌QQ加油！努力完食！

燙青菜，菜很多，送來我們有後悔點兩份，好多啊！菜葉是新鮮的，淋的肉燥也多！

醡醬麵是小碗的，麵量就很多了，麵的口感不錯有Q，但大M和我都覺得醬汁偏甜，加點辣油之後比較對味。

水餃也滿大顆，看到有些桌是炒飯配水餃，食量真厲害！

滷味。

貢丸湯，湯是大骨湯，以麵店的湯來說算很濃有誠意了。

最後是讓我們震驚的蛋花湯...這蛋量應該有兩顆吧，還配了白蘿蔔，想吃蛋花湯可來！

整體來說，味道中規中矩，勝在份量很多、價格平易近人，學區好店萬歲～

香香小吃

地址：台南市東區東寧路134巷4-4號

電話：06 275 9489

營業時間：11:20–14:00, 16:30–20:00／週五休息