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台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒肉絲/金針肉絲湯/熱炒，成大附近美食

2024-05-11 18:38:00 大M带小m 人氣：99
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窩客好文

大M带小m

發表篇數：4篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：久昌飯店
phone06-2756199
place台南市東區長榮路三段66巷11號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

之前吃完香香小吃，回程路過這家久昌飯店，當時覺得好像是老店，印象中也看過別人分享，可以吃看看。

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台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

 

所以行動派的我們，隔週就來踩點！

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

 

＊非即時分享，價格菜色以現場為主～

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

 

阿伯很可愛，很會捕捉鏡頭誒😆

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兩個人吃，點些簡單的菜色吃看看。

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香菇肉飯

wowww肉很多誒，都是很扎實的瘦肉，香菇也是肥厚飽滿的，滷汁味道不算重，但整體搭配起來肉多吃起來就是爽！

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筍絲炒肉絲

當初吃這盤這份量是50元！！CP值超高，筍絲多肉也多，味道很下飯。

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炒青菜也是有多，但吃起來我們覺得菜葉有點老，纖維多。

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蛋花湯，大碗湯多，適合多人分。

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金針肉湯，推！！小m我本身愛吃金針花，加上這碗湯料很豐富，除了金針花、肉絲還有筍絲，湯的味道算滿原味的，吃完很飽也順口不鹹不口渴。

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

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吃完覺得物美價廉～會想帶家人來聚餐開大桌，可以吃多一點菜色哈哈哈！看其他大桌有點熱炒，好香啊！

台南平價小餐館～久昌飯店，肉滿滿的香菇肉飯，美味家常菜筍絲炒

久昌飯店

地址：台南市東區長榮路三段66巷11號

電話：06 275 6199

營業時間：11:30–14:00, 17:45–21:00／週三休息

文章標籤
台南平價美食 台南平價熱炒 台南平價餐廳 成大附近美食 香菇肉飯
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