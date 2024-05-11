之前吃完香香小吃，回程路過這家久昌飯店，當時覺得好像是老店，印象中也看過別人分享，可以吃看看。

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所以行動派的我們，隔週就來踩點！

＊非即時分享，價格菜色以現場為主～

阿伯很可愛，很會捕捉鏡頭誒😆

兩個人吃，點些簡單的菜色吃看看。

香菇肉飯

wowww肉很多誒，都是很扎實的瘦肉，香菇也是肥厚飽滿的，滷汁味道不算重，但整體搭配起來肉多吃起來就是爽！

筍絲炒肉絲

當初吃這盤這份量是50元！！CP值超高，筍絲多肉也多，味道很下飯。

炒青菜也是有多，但吃起來我們覺得菜葉有點老，纖維多。

蛋花湯，大碗湯多，適合多人分。

金針肉湯，推！！小m我本身愛吃金針花，加上這碗湯料很豐富，除了金針花、肉絲還有筍絲，湯的味道算滿原味的，吃完很飽也順口不鹹不口渴。

吃完覺得物美價廉～會想帶家人來聚餐開大桌，可以吃多一點菜色哈哈哈！看其他大桌有點熱炒，好香啊！

久昌飯店

地址：台南市東區長榮路三段66巷11號

電話：06 275 6199

營業時間：11:30–14:00, 17:45–21:00／週三休息