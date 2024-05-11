桃園平價火鍋附設自助吧吃到飽/中壢小火鍋推薦【逸小鍋鍋物-中壢健行總店】自助吧食材升級不加價。集點送火鍋/豬肉片、生干貝買一送一/健行科技大學商圈美食(逸小鍋菜單)

逸小鍋鍋物(附設免費自助吧)每次來內用都吃飽飽才離店 !! 可共鍋(共鍋費可折抵單點餐食)親子家庭用餐很可以！更是健行科大學生火鍋愛店

逸小鍋鍋物-中壢健行總店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁: 逸小鍋鍋の物-中壢健行店

加盟專線:0927-527-933

原文網址 桃園平價火鍋附設自助吧吃到飽/中壢小火鍋【逸小鍋鍋物-中壢健行總店】自助吧食材升級不加價。集點送火鍋/豬肉片/生干貝買一送一/健行科技大學商圈美食(逸小鍋菜單)

今晚吃了哪些餐食？直接看(短影) https://youtu.be/WGa_Tl0JjNs?si=EObwcS5fi8-Y3gfX

除了內用也可以外帶與外送。外帶價格比內用優惠10元(附白飯+飲料一瓶)

有時候來中壢辦事! 回家懶得自煮午(晚)餐會順路買外帶火鍋回來吃

(下圖)外帶藥膳牛肉鍋~鍋物配料挺多的! 藥膳湯頭溫順還附一包豆瓣醬佐食與一瓶利樂包飲品

單人吃鍋是小紫日常! 內用座位多；一人用餐也可以! 豬肉片買一送一很划算(必點)

咖哩牛肉鍋~湯頭濃郁 很香

生干貝買一送一12顆! 煮一下下就可開吃! 很適合親子家庭點給寶貝吃!

這次回訪來吃小火鍋! 小紫發現(逸小鍋)又推出新活動啦!

最新好康: 集點送火鍋

內用、外帶火鍋(一鍋集1點)集滿10點可兌換一鍋(150元外帶熟食鍋) 兌換的外帶鍋(可補差額升級其它口味鍋物)

注意喔! 共鍋與外送(無法參加 )點鍋集點活動!

想集點必須在(結帳前)出示集點卡，結帳後避免爭議店家(不)補蓋!

目前集點卡兌換期限至9/31止(時間很長) 依我們每月至少光顧(內用)1~2次很快就可集滿做兌換啦

兒童餐椅旁有置物籃(可自取)拿到座位旁放包包外套

才半個多月沒來吃逸小鍋! 總覺得店舖好像哪裡不一樣!

與妹妹正在閒聊感覺地板好像全更新？

不小心被老闆娘聽到(笑稱)我這常客眼睛真利!

闆娘回應: 歡慶逸小鍋10週年! 除了地板汰舊換新(自助區)也新增多樣餐食(品質升級/不加價)希望喜愛逸小鍋鍋物客人能有更多的附餐選擇(吃飽飽再回家)

內用與外帶(火鍋價格不同)so內用是拿『黑色菜單』外帶拿『綠色菜單』

外帶不想等候! 提前線上預約點餐! 再到店取餐很方便

好康報報: 3款麻辣系列湯底『任點2鍋』現送~招牌麻辣滷鴨血1份

若想一次品嘗兩種火鍋湯頭風味!

推薦大家點『個人鴛鴦鍋』

12種湯底任選2種。附一盤肉盤! 點鴛鴦鍋加碼送一盤豬肉盤=總共有2盤肉(12片肉肉）

(逸小鍋鴛鴦鍋)湯頭口味選擇與內容物( 點我 查看)詳細食記

逸小鍋消費方式:

一人一鍋( 可共鍋 )

身高 110公分 以上(未點鍋) 共鍋費80元 (可折抵單點費用)

身高 140公分 以上(共鍋費) 100元 (可折抵單點)

用餐時間 90分鐘 ，只 收現金

內用 不提供打包服務 、浪費食材 每人酌收50元

『 多種麵食吃到飽 』自助吧有每日限定食材可夾取

火鍋肉類主食『附豬肉』可加價更換牛肉/羊肉/魚片/去骨雞腿肉(4選1)

逸小鍋菜單

警語: 避免日後店家『MENU內容或餐食售價更動調整』僅供參考；請以您享食當日『現場菜單』為準!

單口味火鍋價位$160元~$230元/鍋

葷食湯頭多達23種。吃素朋友有素食鍋/素食酸白菜鍋/素食香茅鍋/素食三菇鍋(4種湯頭)可點食

劃好單拿到櫃檯點餐結帳後；店員會依點鍋(共鍋)人數給您(飯碗與自助吧餐盤)

自助吧 麵食/咖啡/熱飲/軟性飲料/霜淇淋/冰淇淋/餅乾都是自助無限吃(喝)到飽

(以不浪費為原則~吃多少拿多少)

鍋燒麵、雞絲麵

寛王子麵、王子麵

除了地板全面換新！ 內用還多了一個醬料、麵食、鍋物配料自助餐檯

老闆娘說: 自助區的生鮮麵食、火鍋配料都是她每天親自去市場選購so此區裡頭的麵食或火鍋配料會視其(當天) 市場看到的現貨採買供餐 ！買到什麼就出什麼! 夏天有可能會提供冰涼甜湯喔!

店家將原本放在(拌醬區)火鍋佐醬移到此區擺放!

佐醬與麵食有(冷藏櫃)保鮮(注重食安)即將到來的炎熱夏季(內用時)吃的更安心啦!

您吃辣嗎？自調沾醬時我每次都會加一點點(特調辣醬)+蒜茸油膏(辣香辣香)沾火鍋料或肉片很涮嘴!

這次載妹妹來買她朋友託買的( 逸小鍋麻辣醬 ) 順便內用吃晚餐

發現(新設增設的)冷藏自助吧佐醬區多了『照燒醬與泰式醬』

逸小鍋總店麵類選擇比以前多很多! 有冬粉、油麵、烏龍麵竟然還有『麵疙瘩』

麵食除了冬粉(粉絲) 也有新竹米粉可煮食! 米粉煮熟拌一點點特調辣醬+沙茶醬+蒜茸油膏、蔥花、洋蔥(麻辣乾拌米粉)好吃

每鍋小火鍋(鍋內附餐)已有附寛冬粉so您可以(等)鍋內冬粉吃完(還想吃)再來夾

今天自助吧還有板豆腐與豆芽菜~自助無限吃到飽

餐具也升級放置於新增的『消毒機內』

內用單點(加點)豬肉片及滷雙拼似乎成了小紫來吃逸小鍋的標配餐食! 今天妹也點了一份白蝦吃

火鍋附餐基本上都是附豬肉片。您也可以加價(升級)更換牛肉、羊肉、魚片或去骨雞腿肉

川香麻辣鍋 $210元+10元 換牛肉

麻辣系列會附老油條 您是吃酥脆帶濕潤口感？還是煮軟軟再吃？我喜歡吃吸飽飽麻辣湯汁、咬下時還帶微微脆口口感『老油條』妹妹則是喜歡煮軟爛再食用

牛肉片原肉切~不是組合肉! 肥瘦適中、不會有肥膩感！

妹妹點的川香麻辣鍋 小辣湯頭喝起來麻香中又帶點辣度! 沒食慾時點這鍋立馬開胃+下飯

小紫家冰箱有囤(買) 逸小鍋麻辣醬 、宅自煮想吃火鍋時，我也常自己加買的『 麻辣醬 』自煮麻辣火鍋吃

鍋內鍋物配料挺多的

鍋物還有豆腐與鴨血(適合)煮久一點讓其吸附麻辣湯汁後再吃

今天來吃晚餐新增的冷藏自助吧有(板豆腐)無限自取！妹趁剛開火時夾了2塊放進鍋內一起煮=等等可以多吃好幾塊現煮麻辣豆腐(加量)不加價

內用免費加『大骨蔬菜高湯』

拿著點餐結帳後店員給的紙碗來自助區盛白飯

真心覺得逸小鍋一直持續在進步! 來用餐~時不時的看到店家在自助區(新增)新餐食，前陣子是多了肉鬆可配飯

這次來又有新發現！除了原本的壽喜燒醬汁、麻辣醬汁

現在又多了(辣)咖哩醬醬汁可拌飯

麻辣醬汁是滷麻辣鴨血臭豆腐滷汁味蕾

壽喜燒醬汁是鹹甜鹹甜滷豆皮滷汁

愛嚐鮮堂妹看到(咖哩辣拌醬)新醬汁立馬澆淋一碗+肉鬆自調肉鬆辣咖哩拌飯! 拌飯咖哩味道不會很厚重! 尾韻帶著些許麻辣醬香氣(身為常客+有買 麻辣醬 回家入菜) 若小紫沒猜錯! 這咖哩醬汁應該是+逸小鍋麻辣醬一起熬煮而成

(麻辣醬)非常百搭~我自煮無論拌麵、拌飯、煮滷味、炒菜、煮火鍋或醃漬涼拌菜都會加

逸小鍋麻辣醬~自煮(食譜) 桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【 逸小鍋麻辣醬 】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

豆芽菜涮煮麻辣湯底、脆口辣香

豬肉片買一送一 $70元 總共12片

愛肉族肉片涮起來!

剝皮辣椒鍋 $190元/鍋 出餐是附豬肉片

我+30元(升級)更換雞腿肉! 這肉量給的很有誠意

鍋內冷凍去骨雞腿肉有7大塊!

剝皮辣椒數根! 記得將辣椒往鍋內塞(煮時)比較能釋放剝皮辣椒特有辣香!

湯頭帶著回甘大骨高湯+淡淡剝皮辣椒味

​

若您喜歡吃脆口口感剝皮辣椒 辣椒不能 煮太久即需先夾食配飯! 我是將剝皮辣椒拿來煨煮火鍋湯頭(讓它們)在鍋內繼續煮(釋放)更多剝皮辣椒味

帶皮去骨雞腿肉 肉感十足

鍋內火鍋配料多

鹹甜鹹甜日式風味(新佐醬)照燒醬沾佐火鍋丸味道美麥捏

單點白蝦 $60元

​

蝦子尺寸不小~口感彈牙

美味小菜 滷雙拼 $50元

之前堂妹來中壢玩! 午餐我載她來這吃火鍋

加點吃過麻辣『滷雙拼』後來每次載妹來吃必(單點)回味

出餐時若您覺得麻辣鴨血臭豆腐(不夠燙)可以自己放瓦斯爐上(開中小火)加熱

麻辣臭豆腐聞起來臭、吃起來香

孔洞吸附麻辣滷汁很夠味! 配酸菜很下飯

第一次在單點火鍋吃到飽店看到麵食有『麵疙瘩』夾了幾片嚐鮮趣!

放進妹妹點的川香麻辣鍋裡煮再拌照燒醬、滋味挺好吃的ㄝ

好久沒吃QQ麵疙瘩，以前想吃都自己DIY自製彩色麵疙瘩

自助吧軟性飲料

百事可樂、7喜、檸檬紅茶、橘子汽水，不喝飲品也有冰開水

熱飲有: 咖啡、拿鐵、3合1奶茶、抹茶牛奶

鍾愛無色汽水(7喜)的我與熱愛抹茶甜點飲品(抹茶牛奶)的妹妹

去年新增設的新加坡水果風味飲料品牌

吃火鍋若有(無色)汽水很少喝其它飲料的我! 看著一旁客人喝~好奇的盛了一杯卡曼橘果汁

卡曼橘果汁 (酸~) 喝起來像金桔檸檬水果風味飲

5種冰淇淋口味! 我很少挖來吃

因為每次來逸小鍋我們特愛自己DIY霜淇淋吃

香草霜淇淋好吃、不死甜

每次來吃火鍋至少連吃2支才肯離店

不管寒冷冬天或酷熱夏季(吃支霜淇淋)滿滿幸福感!

內用店內座位多! 入店後自己找座位

若用餐尖峰時段(怕遇客滿)可以事先打電話預約訂位

逸小鍋真的愈來愈用心!

不知何時？洗手間也貼心幫女孩們準備生理小物

今晚主要是載休假來桃園找小紫玩堂妹來買(妹妹朋友託買的)逸小鍋麻辣鴨血與麻辣醬

我買過(常溫包裝)逸小鍋麻辣鴨血料理包 自煮 1包110元/3包優惠300元

如果懶得來總店購買

外縣市朋友可以『宅配或超商店到店』全家超商店到店~1次買滿10包~免運!

小紫買自煮『麻辣鴨血火鍋』食記 團購宅配美食【逸小鍋麻辣鴨血料理包】加熱即食/露營/宅自煮(湯底加水稀釋+食材)麻辣鴨血火鍋輕鬆上桌啦!

料理包內『麻辣鴨血』份量蠻多的；湯底很濃郁(濃縮麻辣湯頭~辣) 煮成『火鍋』3人同享沒問題

『逸小鍋麻辣鴨血料理包』麻辣湯汁也可以自滷『麻辣豆腐or麻辣臭豆腐』煮『單人麻辣鴨血豆腐鍋吃』煮法 看 影片

逸小鍋麻辣醬 一瓶$150元

逸小鍋麻辣醬~自煮(食譜) 桃園伴手禮/料理調味百搭萬能醬【逸小鍋麻辣醬】蒸煮料理/烤肉沾醬/麻辣鍋底/炒飯炒麵/沾醬/拌麵/炒菜風味提升(一匙提香)

萬能麻辣醬自煮麻婆豆腐很香很下飯

炒麻辣香菜豆干也好吃

消費用餐(內用or外帶)均可加購逸小鍋限定(無印良品提袋) 100元/個

我有買!! 過年前朋友也有託小紫幫買年節送禮伴手禮直接加購此款提袋當禮袋~有創意又實用

最近陪朋友到台北世貿中心逛展！ 我就是提著這咖提袋放隨身小物與薄外套

逸小鍋鍋物-中壢健行總店歡慶10週年!

最新點火鍋集點活動! 集滿10點即可兌換一鍋150元外帶熟食火鍋，也可加價更換其它口味外帶鍋

騎車可停店前方或附近馬路旁停車格

開車享食『健行科大』有付費地下停車場可停車，從停車場(一樓外面)步行約1分鐘即可抵逸小鍋

每到月底口袋不深又想吃火鍋時就會想到來這兒吃小火鍋

因為食量大(大仁哥)覺得對他們男生而言，自助吧的麵食選擇多，內用又可以免費加湯(可以吃很飽)

有時候和姐妹淘(多人用餐)一人點一鍋再加點幾道單點小菜或買一送一(豬肉片、生干貝) 邊吃邊聊火鍋聚食光很chill

小叮嚀: 現在內用『不提供打包服務』吃不完的鍋物餐食，不會再幫客人打包了喔!

so吃多少點多少(單點餐食若吃不完一次不要點太多嘿)

每次來必點(豬肉片買一送一)之前除了麵食無法打包外，若鍋內肉肉或配料沒吃完店家有貼心打包服務。但近期提供的自助吧餐食愈來愈多加上經常有客人刻意在(離店前)請服務生加高湯加滿(打包)或麵食故意吃到剩幾口(硬ㄠ)鍋內沒啥麵了要整鍋打包等....讓店家非常頭痛又要解釋一堆的困擾與爭議。so現在起內用『不提供』打包服務! 鍋內若夾一堆自助吧火鍋食材、麵食(剩太多)沒吃完另加收50元(浪費食材費)!

逸小鍋鍋物-中壢健行總店

電話:03-428-5757

營業時間:10:00~23:00

地址:桃園市中壢區健行路245-1號

粉絲頁: 逸小鍋鍋の物-中壢健行店

加盟專線:0927-527-933

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逸小鍋鍋物-蘆洲店

電話:02-8282-7588

營業時間:10:00~22:00

地址:新北市蘆洲區長興路297號

粉絲頁: 逸小鍋鍋の物-蘆洲店

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