東方紅鐵板創意料理 於2013年成立至今，提供精緻細膩的無菜單料理，精心嚴選大溪漁港每日新鮮漁獲與在地食材，主廚創意巧思與料理手法發揮的極致，以獨家手作醬汁、佐料做調和，同時鎖住食材的原始鮮甜風味，所呈現的每道料理，都讓人意猶未盡，已是不少饕客的口袋名單。
所提供的 無菜單料理 菜色配置都可依客人需求做調整（全海鮮或全肉類），如果沒有特別需求的話，基本上就是3分之2海鮮、3分之1肉類，價位分 NT$2000 ／ NT$2500／NT$3500／無上限與兒童餐590元（7-12歲），另加收服務費10％，（不分 時段、平假日 價位都一樣）。
一份套餐有8道料理，不同價位可以吃到不一樣的美味食材，價位 NT$2000 有 牡蠣／鮑魚／生態蝦，價位 NT$2500 有 干貝／鮑魚／龍蝦／美國極黑金牌和牛肋眼，價位 NT$3500 有 干貝／鮑魚／天鵝龍蝦／日本和牛及美國極黑和牛老饕，牛肉升等為日本和牛及美國極黑和牛。
我們今天預約的是 價位NT$2500 可以吃到干貝、鮑魚、龍蝦還有美國極黑金牌和牛肋眼，真的讓人好期待啊～！！！
文章目錄
1. 東方紅鐵板創意料理 | 地理位置 交通資訊
2. 東方紅鐵板創意料理 | 環境介紹
3. 東方紅鐵板創意料理 | 人氣菜單4. 東方紅鐵板創意料理 | 店家資訊
3-1 季節水果
3-2 宜蘭小捲佐溫泉絲瓜蛤蜊醬
3-3 放野鮑魚佐金湯瑤柱醬
3-4 旺旺仙貝
3-5 鮭魚卵松露燉飯
3-6 香煎紅喉魚
3-7 員山二湖鳳梨果醋
3-8 干貝山藥湯
3-9 鐵板爆米花
3-10 焗烤海膽龍蝦
3-11 乾煎龍蝦
3-12 蘿勒櫻桃鴨
3-13 洛神花茶
3-14 美國極黑金牌和牛肋眼
3-15 主廚特製鐵板炒飯
3-16 飯後甜品
宜蘭礁溪美食 | 東方紅鐵板創意料理 地理位置 交通資訊
東方紅鐵板創意料理 座落於宜蘭礁溪的健康路上，隔壁就是礁溪寒舍溫泉酒店，距離礁溪火車站步行約7分鐘即可抵達，開車的話，附近也有收費停車場設置。
宜蘭無菜單料理 | 東方紅鐵板創意料理 環境介紹
乾淨舒適的用餐環境，走道動線設計流暢，主要提供3個用餐區塊與1個飯後甜點專區，1個用餐區塊可容納10位貴賓，隱密性高，合適情侶約會、家族聚餐、員工聚會、節日慶祝 等等，人多的話，包場也非常合適喔～！！！
媲美星級飯店的廁所，特別提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水，供重視飯後好口氣的賓客使用，親子友善，提供嬰兒尿布台、兒童座椅、未滿7歲幼兒不強制點餐，另外還有提供簡易兒童餐，真的超大心～！！！
▼飯後甜點專區
▼媲美星級飯店，提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水
▼嬰兒尿布台設置
▼簡易兒童餐
礁溪頂級鐵板料理 | 東方紅鐵板創意料理 人氣菜單
▼佐餐小菜
季節水果
宜蘭小捲佐溫泉絲瓜蛤蜊醬
放野鮑魚佐金湯瑤柱醬
以主廚精心熬製的金湯瑤柱醬為基底，襯托出東北角放野鮑魚的新鮮滋味，湯底喝得到老母雞干貝絲以及浸泡威士忌後烘烤磨成粉狀的鹹蛋黃，新鮮活鮑魚的口感Q彈，吃完嘴裡充滿令人滿足的海味，底層吸飽滿湯汁的百靈菇，將精華完美呈現。
旺旺仙貝
鮭魚卵松露燉飯
香煎紅喉魚
員山二湖鳳梨果醋
干貝山藥湯
鐵板爆米花
焗烤海膽龍蝦
乾煎龍蝦
蘿勒櫻桃鴨
洛神花茶
美國極黑金牌和牛肋眼
主廚特製鐵板炒飯
飯後甜品
我們點了不論搭配何種甜品都合宜的拿鐵與經典鮮奶茶，甜品則是鐵板師傅現點現做的「香蕉布朗尼」，與自家甜點師傅精心手作的「烤布蕾」，為今天的美食之旅做個完美的END。
▼拿鐵
▼經典鮮奶茶
▼香蕉布朗尼
▼烤布蕾
東方紅鐵板創意料理
地址：
宜蘭縣礁溪鄉健康路36號
電話：
03 987 2699
營業時間：
週一至週四 11:30–13:00/17:30–19:00
週五至週六 11:30–13:40/17:30–19:40
週日 11:30–13:00/17:30–19:00
粉絲團：
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。