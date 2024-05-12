









所提供的 無菜單料理 菜色配置都可依客人需求做調整（全海鮮或全肉類），如果沒有特別需求的話，基本上就是3分之2海鮮、3分之1肉類，價位分 NT$2000 ／ NT$2500／NT$3500／無上限與兒童餐590元（7-12歲），另加收服務費10％，（不分 時段、平假日 價位都一樣）。



一份套餐有8道料理，不同價位可以吃到不一樣的美味食材，價位 NT$2000 有 牡蠣／鮑魚／生態蝦，價位 NT$2500 有 干貝／鮑魚／龍蝦／美國極黑金牌和牛肋眼，價位 NT$3500 有 干貝／鮑魚／天鵝龍蝦／日本和牛及美國極黑和牛老饕，牛肉升等為日本和牛及美國極黑和牛。 東方紅鐵板創意料理 於2013年成立至今，提供精緻細膩的無菜單料理，精心嚴選大溪漁港每日新鮮漁獲與在地食材，主廚創意巧思與料理手法發揮的極致，以獨家手作醬汁、佐料做調和，同時鎖住食材的原始鮮甜風味，所呈現的每道料理，都讓人意猶未盡，已是不少饕客的口袋名單。所提供的菜色配置都可依客人需求做調整（全海鮮或全肉類），如果沒有特別需求的話，基本上就是3分之2海鮮、3分之1肉類，價位分 NT$2000 ／ NT$2500／NT$3500／無上限與兒童餐590元（7-12歲），另加收服務費10％，（不分 時段、平假日 價位都一樣）。一份套餐有8道料理，不同價位可以吃到不一樣的美味食材，價位 NT$2000 有 牡蠣／鮑魚／生態蝦，價位 NT$2500 有 干貝／鮑魚／龍蝦／美國極黑金牌和牛肋眼，價位 NT$3500 有 干貝／鮑魚／天鵝龍蝦／日本和牛及美國極黑和牛老饕，牛肉升等為日本和牛及美國極黑和牛。



我們今天預約的是 價位NT$2500 可以吃到 干貝、鮑魚、龍蝦 還有 美國極黑金牌和牛肋眼 ，真的讓人好期待啊～！！！







宜蘭礁溪美食 | 東方紅鐵板創意料理 地理位置 交通資訊

東方紅鐵板創意料理 座落於宜蘭礁溪的健康路上，隔壁就是礁溪寒舍溫泉酒店，距離礁溪火車站步行約7分鐘即可抵達，開車的話，附近也有收費停車場設置。















宜蘭無菜單料理 | 東方紅鐵板創意料理 環境介紹

以「 日出東方一點紅 」作為餐廳風格概念的原點，黑底紅字亮眼的跳色，展現沉穩內斂的高雅氣質，幸福空間出自於 手繪大師-張馨 所設計。



乾淨舒適的用餐環境，走道動線設計流暢，主要提供3個用餐區塊與1個飯後甜點專區，1個用餐區塊可容納10位貴賓，隱密性高，合適情侶約會、家族聚餐、員工聚會、節日慶祝 等等，人多的話，包場也非常合適喔～！！！



媲美星級飯店的廁所，特別提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水，供重視飯後好口氣的賓客使用，親子友善，提供嬰兒尿布台、兒童座椅、未滿7歲幼兒不強制點餐，另外還有提供簡易兒童餐，真的超大心～！！！



















▼飯後甜點專區









▼媲美星級飯店，提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水





▼嬰兒尿布台設置





▼簡易兒童餐





▼飯後甜點專區▼媲美星級飯店，提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水▼嬰兒尿布台設置▼簡易兒童餐





礁溪頂級鐵板料理 | 東方紅鐵板創意料理 人氣菜單

餐前提供佐餐茶，使用礁溪溫泉米（黑糯米／糙米／紅糯米）製成的三寶米茶，淡淡的米香；以及佐餐小菜，獨家特製泡菜與生洋蔥佐和風醬，開胃清爽。







▼佐餐小菜

▼佐餐小菜





季節水果

嚴選礁溪在地蔬果，香甜可口。









宜蘭小捲佐溫泉絲瓜蛤蜊醬

以洛神花粉特製的紅色葉片做整道創意料理的點綴，新鮮Q彈的大尾宜蘭小捲，佐以主廚特製溫泉絲瓜蛤蜊醬調和，利用蘿勒風味油去腥解膩，鐵板香煎的特殊香氣迷人。













放野鮑魚佐金湯瑤柱醬

還未料理的東北角活鮑魚，好比現撈海鮮般的，活脫脫在餐桌前呈現。



以主廚精心熬製的金湯瑤柱醬為基底，襯托出東北角放野鮑魚的新鮮滋味，湯底喝得到老母雞干貝絲以及浸泡威士忌後烘烤磨成粉狀的鹹蛋黃，新鮮活鮑魚的口感Q彈，吃完嘴裡充滿令人滿足的海味，底層吸飽滿湯汁的百靈菇，將精華完美呈現。













旺旺仙貝

50元硬幣兩倍大的北海道干貝，裹上仙貝粉後，在鐵板上香煎滋滋作響，外層表面恰恰，旺旺仙貝加上林屋海苔，紮實飽滿的口感，與新鮮海味正衝擊著味蕾。

















鮭魚卵松露燉飯

精心嚴選宜蘭五結在地小農自產的夢田越光米，所製成的鮭魚卵松露燉飯，米粒分明，充斥著黑松露特殊香氣與奶香，最上層撒上現刨帕瑪森起司，接著以鮭魚卵點綴，增添口感上的層次感。













香煎紅喉魚

香煎野生紅喉魚的口感鮮嫩細緻，些微的細小魚刺，不算多，輕沾芥末胡椒鹽，增添風味，也可以搭配自家醃漬的紫蘇梅山苦瓜。

















員山二湖鳳梨果醋

餐間會附上「員山二湖鳳梨果醋」，去油解膩之外，同時將味蕾update一下，準備迎接今天的主角，創意龍蝦料理以及美國極黑金牌和牛肋眼。









干貝山藥湯

將山藥打成綿密細緻的泡狀，喝起來帶點些微的口感，底層可以吃到干貝絲，山產與海味微妙的組合。













鐵板爆米花

利用鐵板現爆的焦糖爆米花，酥脆可口。









焗烤海膽龍蝦

以飛魚卵、海膽膏、蛋黃醬 焗烤過後的本地青殼龍蝦，帶著焗烤後的特殊香鹹風味，龍蝦肉肥美彈牙，值得細味品嚐。

















乾煎龍蝦

特別將本地青殼龍蝦的蝦肉取出，以最原始的料理方式烹調，鐵板乾煎後的龍蝦肉，帶著鐵板香煎的特殊香氣，輕沾明太子奶醬，別有風情，墨魚蕾絲不僅是裝飾品，也可以搭配明太子奶醬一同品嚐。













蘿勒櫻桃鴨

來到宜蘭怎麼可以少了櫻桃鴨呢！？香煎宜蘭櫻桃鴨胸，佐上主廚現場以鐵板精心熬製的蘿勒青醬，吃起來有點類似牛排的口感。









洛神花茶









美國極黑金牌和牛肋眼

嚴選美國極黑和牛肋眼最高等級（金牌），肉質軟嫩多汁，特別附上四種不同風味鹽，可以依照個人喜好搭配，分別為 煙燻海鹽、昆布鹽、芥末胡椒鹽與蒜片。





















主廚特製鐵板炒飯









飯後甜品

餐後移動至飯後甜點專區，特別設置的甜點櫃，裡面都是自家甜點師傅精心手作的甜點，品項多達20種可以選擇，是一般高級鐵板料理所少見。



我們點了不論搭配何種甜品都合宜的拿鐵與經典鮮奶茶，甜品則是鐵板師傅現點現做的「香蕉布朗尼」，與自家甜點師傅精心手作的「烤布蕾」，為今天的美食之旅做個完美的END。







▼拿鐵





▼經典鮮奶茶





▼香蕉布朗尼





▼烤布蕾







▼拿鐵▼經典鮮奶茶▼香蕉布朗尼▼烤布蕾





