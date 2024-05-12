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宜蘭礁溪美食 | 東方紅鐵板創意料理 精緻細膩的無菜單料理 老饕推薦必吃 - 就是這樣。吃喝玩樂。愛漂亮部落格 - FashionGuide 華人時尚專業評鑑

2024-05-12 11:30:00 Lulu~愛分享 人氣：104
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窩客好文

Lulu~愛分享

發表篇數：283篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 礁溪鄉

造訪商家：東方紅鐵板創意料理
phone03-9872699
place宜蘭縣礁溪鄉健康路36號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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東方紅鐵板創意料理 於2013年成立至今，提供精緻細膩的無菜單料理，精心嚴選大溪漁港每日新鮮漁獲與在地食材，主廚創意巧思與料理手法發揮的極致，以獨家手作醬汁、佐料做調和，同時鎖住食材的原始鮮甜風味，所呈現的每道料理，都讓人意猶未盡，已是不少饕客的口袋名單。

所提供的 無菜單料理 菜色配置都可依客人需求做調整（全海鮮或全肉類），如果沒有特別需求的話，基本上就是3分之2海鮮、3分之1肉類，價位分 NT$2000 ／ NT$2500／NT$3500／無上限與兒童餐590元（7-12歲），另加收服務費10％，（不分 時段、平假日 價位都一樣）。

一份套餐有8道料理，不同價位可以吃到不一樣的美味食材，價位 NT$2000 有 牡蠣／鮑魚／生態蝦，價位 NT$2500 有 干貝／鮑魚／龍蝦／美國極黑金牌和牛肋眼，價位 NT$3500 有 干貝／鮑魚／天鵝龍蝦／日本和牛及美國極黑和牛老饕，牛肉升等為日本和牛及美國極黑和牛。


我們今天預約的是 價位NT$2500 可以吃到干貝、鮑魚、龍蝦還有美國極黑金牌和牛肋眼，真的讓人好期待啊～！！！
 

 

文章目錄

   1. 東方紅鐵板創意料理 | 地理位置 交通資訊
   2. 東方紅鐵板創意料理 | 環境介紹

   3. 東方紅鐵板創意料理 | 人氣菜單
       3-1   季節水果
       3-2   宜蘭小捲佐溫泉絲瓜蛤蜊醬
       3-3   放野鮑魚佐金湯瑤柱醬
       3-4   旺旺仙貝
       3-5   鮭魚卵松露燉飯
       3-6   香煎紅喉魚
       3-7   員山二湖鳳梨果醋
       3-8   干貝山藥湯
       3-9   鐵板爆米花
       3-10 焗烤海膽龍蝦
       3-11 乾煎龍蝦
       3-12 蘿勒櫻桃鴨
       3-13 洛神花茶
       3-14 美國極黑金牌和牛肋眼
       3-15 主廚特製鐵板炒飯        
       3-16 飯後甜品

    4. 東方紅鐵板創意料理 | 店家資訊
 

 


 

宜蘭礁溪美食 | 東方紅鐵板創意料理 地理位置 交通資訊

東方紅鐵板創意料理 座落於宜蘭礁溪的健康路上，隔壁就是礁溪寒舍溫泉酒店，距離礁溪火車站步行約7分鐘即可抵達，開車的話，附近也有收費停車場設置。






 

 

宜蘭無菜單料理 | 東方紅鐵板創意料理 環境介紹

以「日出東方一點紅」作為餐廳風格概念的原點，黑底紅字亮眼的跳色，展現沉穩內斂的高雅氣質，幸福空間出自於 手繪大師-張馨 所設計。

乾淨舒適的用餐環境，走道動線設計流暢，主要提供3個用餐區塊與1個飯後甜點專區，1個用餐區塊可容納10位貴賓，隱密性高，合適情侶約會、家族聚餐、員工聚會、節日慶祝 等等，人多的話，包場也非常合適喔～！！！

媲美星級飯店的廁所，特別提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水，供重視飯後好口氣的賓客使用，親子友善，提供嬰兒尿布台、兒童座椅、未滿7歲幼兒不強制點餐，另外還有提供簡易兒童餐，真的超大心～！！！









▼飯後甜點專區




▼媲美星級飯店，提供一次性牙刷、牙線棒與漱口水


▼嬰兒尿布台設置


▼簡易兒童餐



 

礁溪頂級鐵板料理 | 東方紅鐵板創意料理 人氣菜單

餐前提供佐餐茶，使用礁溪溫泉米（黑糯米／糙米／紅糯米）製成的三寶米茶，淡淡的米香；以及佐餐小菜，獨家特製泡菜與生洋蔥佐和風醬，開胃清爽。



▼佐餐小菜


 

季節水果

嚴選礁溪在地蔬果，香甜可口。


 

宜蘭小捲佐溫泉絲瓜蛤蜊醬

以洛神花粉特製的紅色葉片做整道創意料理的點綴，新鮮Q彈的大尾宜蘭小捲，佐以主廚特製溫泉絲瓜蛤蜊醬調和，利用蘿勒風味油去腥解膩，鐵板香煎的特殊香氣迷人。




 

放野鮑魚佐金湯瑤柱醬

還未料理的東北角活鮑魚，好比現撈海鮮般的，活脫脫在餐桌前呈現。

以主廚精心熬製的金湯瑤柱醬為基底，襯托出東北角放野鮑魚的新鮮滋味，湯底喝得到老母雞干貝絲以及浸泡威士忌後烘烤磨成粉狀的鹹蛋黃，新鮮活鮑魚的口感Q彈，吃完嘴裡充滿令人滿足的海味，底層吸飽滿湯汁的百靈菇，將精華完美呈現。




 

旺旺仙貝

50元硬幣兩倍大的北海道干貝，裹上仙貝粉後，在鐵板上香煎滋滋作響，外層表面恰恰，旺旺仙貝加上林屋海苔，紮實飽滿的口感，與新鮮海味正衝擊著味蕾。






 

鮭魚卵松露燉飯

精心嚴選宜蘭五結在地小農自產的夢田越光米，所製成的鮭魚卵松露燉飯，米粒分明，充斥著黑松露特殊香氣與奶香，最上層撒上現刨帕瑪森起司，接著以鮭魚卵點綴，增添口感上的層次感。




 

香煎紅喉魚

香煎野生紅喉魚的口感鮮嫩細緻，些微的細小魚刺，不算多，輕沾芥末胡椒鹽，增添風味，也可以搭配自家醃漬的紫蘇梅山苦瓜。






 

員山二湖鳳梨果醋

餐間會附上「員山二湖鳳梨果醋」，去油解膩之外，同時將味蕾update一下，準備迎接今天的主角，創意龍蝦料理以及美國極黑金牌和牛肋眼。


 

干貝山藥湯

將山藥打成綿密細緻的泡狀，喝起來帶點些微的口感，底層可以吃到干貝絲，山產與海味微妙的組合。




 

鐵板爆米花

利用鐵板現爆的焦糖爆米花，酥脆可口。


 

焗烤海膽龍蝦

以飛魚卵、海膽膏、蛋黃醬 焗烤過後的本地青殼龍蝦，帶著焗烤後的特殊香鹹風味，龍蝦肉肥美彈牙，值得細味品嚐。






 

乾煎龍蝦

特別將本地青殼龍蝦的蝦肉取出，以最原始的料理方式烹調，鐵板乾煎後的龍蝦肉，帶著鐵板香煎的特殊香氣，輕沾明太子奶醬，別有風情，墨魚蕾絲不僅是裝飾品，也可以搭配明太子奶醬一同品嚐。




 

蘿勒櫻桃鴨

來到宜蘭怎麼可以少了櫻桃鴨呢！？香煎宜蘭櫻桃鴨胸，佐上主廚現場以鐵板精心熬製的蘿勒青醬，吃起來有點類似牛排的口感。


 

洛神花茶



 

美國極黑金牌和牛肋眼

嚴選美國極黑和牛肋眼最高等級（金牌），肉質軟嫩多汁，特別附上四種不同風味鹽，可以依照個人喜好搭配，分別為 煙燻海鹽、昆布鹽、芥末胡椒鹽與蒜片。








 

主廚特製鐵板炒飯



 

飯後甜品

餐後移動至飯後甜點專區，特別設置的甜點櫃，裡面都是自家甜點師傅精心手作的甜點，品項多達20種可以選擇，是一般高級鐵板料理所少見。

我們點了不論搭配何種甜品都合宜的拿鐵與經典鮮奶茶，甜品則是鐵板師傅現點現做的「香蕉布朗尼」，與自家甜點師傅精心手作的「烤布蕾」，為今天的美食之旅做個完美的END。



▼拿鐵


▼經典鮮奶茶


▼香蕉布朗尼


▼烤布蕾



 



 

［ 店家資訊 ］

東方紅鐵板創意料理
地址：
宜蘭縣礁溪鄉健康路36號
電話：
03 987 2699
營業時間：
週一至週四 11:30–13:00/17:30–19:00
週五至週六 11:30–13:40/17:30–19:40
週日 11:30–13:00/17:30–19:00

粉絲團：
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。



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