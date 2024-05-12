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【信義區伴手禮】日禾春 RìHÉCHŪN｜中式喜餅｜喜餅試吃｜伴手禮｜真材實料又美味

2024-05-12 15:04:00 范范 人氣：118
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窩客好文

范范

發表篇數：812篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：日禾春
phone02-29253098
place台北市信義區松高路19號-2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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去逛信義新光看到這家日禾春中式喜餅

就上網搜尋一下評價，

發現他竟然是我從小吃到大的北港大餅-日香珍來北部展店了，

款式多樣化且真材實料，

除了適合即將結婚的新人來這試吃選購，

也很適合想念北港大餅的朋友來這懷舊一下，

拿來當伴手禮或是自己吃都很適合

【信義區伴手禮】日禾春 RìHÉCHŪN｜中式喜餅｜喜餅試吃｜伴手禮｜真材實料又美味 (35).jpg

日禾春 RìHÉCHŪN位於信義新光三越A4地下二樓，

店面新穎又有質感，復古又漂亮，

新人們想試吃喜餅，建議可以上他們的官網預約試吃，還可以選試吃口味喔~

想買伴手禮的朋友可以直接來這裡或是選擇宅配，

如果要一次購買多盒，建議可以先預約喔~

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小時候每到北港朝天宮拜拜完，媽媽一定會帶我來買這家位於朝天宮前的熱門餅店日香珍，

所以我對他們的口味並不陌生，

讓懷念古早味大餅的我每一種都想試試，

這裡的禮盒，每款包裝都很時尚而且很美耶~

拿來送禮大方又體面

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如果是一個人想吃大餅又怕吃不完，

很推薦買這種小顆的喔，

也有多種口味可以選

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每塊餅都是單包裝，

好保存，又能滿足口腹之慾

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禮盒的提袋小巧又可愛，真是讓人愛不釋手啊~

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除了喜餅之外，這裡也有婚禮小物可以選，

讓新人們可以在這一站買齊超便利的

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重點是日禾春 RìHÉCHŪN不僅可以買到中式喜餅、婚禮小物，就連西式喜餅的小餅乾這裡也通通都有喔~

想要中式、西式喜餅一次擁有也沒問題喔~

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而且還有幫忙客製禮盒小卡，真的超讚的

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日禾春 RìHÉCHŪN真的好好買，有好多口味都想試試，

所以就外帶了幾盒回家和家人們一起享用，

每款禮盒都很精緻又很有質感，除了餅很真材實料，包裝也不馬虎

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我大餅選了招牌狀元餅、起司Q餅、鳳梨酥、小餅選了咖哩魯肉、核桃蛋黃、香Q餅、還選了蛋黃酥禮盒、奶皇流沙禮盒

一桌滿滿的大餅，再泡壺茶很適合和三五好友們一起分享來當下午茶

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所有的餅都是開封後需放冷藏，

並於三日內食用完畢喔~

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小餅咖哩魯肉、香Q餅、核桃蛋黃

一個盒子一塊餅，

真空包裝方便保存方便攜帶，

非常適合下午嘴饞時來一塊

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一打開袋子就聞到迷人的餅香，

讓人迫不及待的想品嚐

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核桃蛋黃

以紅豆泥為底，裡面還有脆脆的核桃粒，

還有鹹蛋黃鹹香濃郁的口感，

鹹鹹甜甜，

整體嚐起來也不會過於甜膩喔~

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香Q餅

超推這款香Q餅的，

以紅豆沙為基底、裡面還包了Q彈柔軟的麻糬、還有鹹香濃郁的鹹蛋黃、酥香的肉鬆，

表面還灑滿了芝麻粒，

嚐起來鹹甜又有層次，

多層次的口感豐富著味蕾，

讓人一口接一口停不下來

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咖哩魯肉

餅皮是帶有咖哩香的千層餅皮，

內餡的咖哩豆沙帶有濃濃的咖哩香氣，

咖哩肉角大塊又有嚼感，

香氣十足，

讓愛咖哩的家人們都說好吃

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【心意滿滿】6入伴手禮

可擇一口味-綠豆椪、蛋黃酥、芋頭流沙、奶皇流沙

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我選擇的是蛋黃酥，

日禾春的禮盒包裝真的超級美的，拿來送禮很有面子

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蛋黃酥

使用紅豆沙、鹹蛋黃、芝麻組成

蛋黃酥的表皮相當酥，

紅豆沙綿密且不甜膩，

鹹蛋黃濃郁鹹香，

整體嚐起來鹹鹹甜甜的酥香又有層次，

紮實又飽滿的蛋黃酥，

喜歡這味的朋友一定要試試

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【心意滿滿】9入伴手禮，可選擇蛋黃酥、綠豆椪、芋頭流沙、奶皇流沙

擇一口味

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我選擇奶皇流沙口味

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奶皇流沙

使用白鳳豆沙、椰漿、鹹蛋黃、煉乳製作而成，

每顆大小適中，

入口帶有濃濃的奶香氣，

綿密滑順，香氣十足，讓人回味無窮，

也是我們家小孩搶著吃的美味

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中式單層禮盒

盒子是紅色的，讓人感覺相當喜氣，

非常適合追求時尚、創意的年輕新婚夫妻

中式大餅多達24種可以選，

滿足每個人不同的喜好

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招牌狀元餅

1個有1斤重，拿起來沉甸甸的份量十足

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招牌狀元餅是我必買的大餅口味，

裡面有魯肉角、肉鬆、鹹蛋黃、綠豆沙非常真材實料，

嚐起來鹹鹹甜甜的相當耐吃，咬到魯肉角多了肉香氣，好吃又有嚼感，

咬到鹹蛋黃時又多了綿密濃郁的蛋黃香氣，

不時還有肉鬆一絲絲的嚼感，

超推薦大家來試試的

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中西式雙層禮盒

可以選擇一層餅乾一層大餅，

也可以選擇都是中式喜餅，

滿足每個人不同的喜好

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我上下層都選擇中式喜餅，

就愛這傳統風味

很推薦新人們可以選這個組合，

有象徵多子多孫的鳳梨口味，

還有黏到分不開的麻糬內餡大餅

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起司Q餅

這款是人氣必買口味，

表面有滿滿的起司粉，

內餡有起司豆沙，

還有Q彈的麻糬，

濃濃的起司香氣充滿了整個口腔，

重點是麻糬冰過後不會硬，

冰冰的也很好吃喔~

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鳳梨酥

選用台灣在地頂級鳳梨製作而成的鳳梨醬搭配冬瓜餡料製成，

嚐起來酸酸甜甜的，

表皮是平常吃到那種鳳梨酥的外皮，

帶有濃濃的奶香氣，

整體嚐起來酸香又清爽，

讓喜歡微酸的我一試就愛上

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日禾春 RìHÉCHŪN店面復古高質感，

餅類口味多樣化且真材實料，

無論是自己吃，還是拿來當伴手禮都適合，以後想吃喜餅不用再跑南部了，

也是新人們選購中式喜餅的好選擇

店家資訊:
日禾春
地址:台北市信義區松高路19號B2F
時間:週日~週四 10:00-21:30;週五~週六 10:00-22:00
專線:02-2925-3098

日禾春官網

日禾春粉絲團

#信義區伴手禮 #日禾春 #中式喜餅 #喜餅試吃 #伴手禮 #信義區美食 #台北伴手禮 #新光三越信義 #信義新光 #中式喜餅推薦
本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

范范部落格

范范LINE@:@098hmurg

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