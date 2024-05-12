去逛信義新光看到這家日禾春中式喜餅，

就上網搜尋一下評價，

發現他竟然是我從小吃到大的北港大餅-日香珍來北部展店了，

款式多樣化且真材實料，

除了適合即將結婚的新人來這試吃選購，

也很適合想念北港大餅的朋友來這懷舊一下，

拿來當伴手禮或是自己吃都很適合

日禾春 RìHÉCHŪN位於信義新光三越A4地下二樓，

店面新穎又有質感，復古又漂亮，

新人們想試吃喜餅，建議可以上他們的官網預約試吃，還可以選試吃口味喔~

想買伴手禮的朋友可以直接來這裡或是選擇宅配，

如果要一次購買多盒，建議可以先預約喔~

小時候每到北港朝天宮拜拜完，媽媽一定會帶我來買這家位於朝天宮前的熱門餅店日香珍，

所以我對他們的口味並不陌生，

讓懷念古早味大餅的我每一種都想試試，

這裡的禮盒，每款包裝都很時尚而且很美耶~

拿來送禮大方又體面

如果是一個人想吃大餅又怕吃不完，

很推薦買這種小顆的喔，

也有多種口味可以選

每塊餅都是單包裝，

好保存，又能滿足口腹之慾

禮盒的提袋小巧又可愛，真是讓人愛不釋手啊~

除了喜餅之外，這裡也有婚禮小物可以選，

讓新人們可以在這一站買齊超便利的

重點是日禾春 RìHÉCHŪN不僅可以買到中式喜餅、婚禮小物，就連西式喜餅的小餅乾這裡也通通都有喔~

想要中式、西式喜餅一次擁有也沒問題喔~

而且還有幫忙客製禮盒小卡，真的超讚的

日禾春 RìHÉCHŪN真的好好買，有好多口味都想試試，

所以就外帶了幾盒回家和家人們一起享用，

每款禮盒都很精緻又很有質感，除了餅很真材實料，包裝也不馬虎

我大餅選了招牌狀元餅、起司Q餅、鳳梨酥、小餅選了咖哩魯肉、核桃蛋黃、香Q餅、還選了蛋黃酥禮盒、奶皇流沙禮盒

一桌滿滿的大餅，再泡壺茶很適合和三五好友們一起分享來當下午茶

所有的餅都是開封後需放冷藏，

並於三日內食用完畢喔~

小餅咖哩魯肉、香Q餅、核桃蛋黃，

一個盒子一塊餅，

真空包裝方便保存方便攜帶，

非常適合下午嘴饞時來一塊

一打開袋子就聞到迷人的餅香，

讓人迫不及待的想品嚐

核桃蛋黃

以紅豆泥為底，裡面還有脆脆的核桃粒，

還有鹹蛋黃鹹香濃郁的口感，

鹹鹹甜甜，

整體嚐起來也不會過於甜膩喔~

香Q餅

超推這款香Q餅的，

以紅豆沙為基底、裡面還包了Q彈柔軟的麻糬、還有鹹香濃郁的鹹蛋黃、酥香的肉鬆，

表面還灑滿了芝麻粒，

嚐起來鹹甜又有層次，

多層次的口感豐富著味蕾，

讓人一口接一口停不下來

咖哩魯肉

餅皮是帶有咖哩香的千層餅皮，

內餡的咖哩豆沙帶有濃濃的咖哩香氣，

咖哩肉角大塊又有嚼感，

香氣十足，

讓愛咖哩的家人們都說好吃

【心意滿滿】6入伴手禮

可擇一口味-綠豆椪、蛋黃酥、芋頭流沙、奶皇流沙

我選擇的是蛋黃酥，

日禾春的禮盒包裝真的超級美的，拿來送禮很有面子

蛋黃酥

使用紅豆沙、鹹蛋黃、芝麻組成

蛋黃酥的表皮相當酥，

紅豆沙綿密且不甜膩，

鹹蛋黃濃郁鹹香，

整體嚐起來鹹鹹甜甜的酥香又有層次，

紮實又飽滿的蛋黃酥，

喜歡這味的朋友一定要試試

【心意滿滿】9入伴手禮，可選擇蛋黃酥、綠豆椪、芋頭流沙、奶皇流沙

擇一口味

我選擇奶皇流沙口味

奶皇流沙

使用白鳳豆沙、椰漿、鹹蛋黃、煉乳製作而成，

每顆大小適中，

入口帶有濃濃的奶香氣，

綿密滑順，香氣十足，讓人回味無窮，

也是我們家小孩搶著吃的美味

中式單層禮盒

盒子是紅色的，讓人感覺相當喜氣，

非常適合追求時尚、創意的年輕新婚夫妻

中式大餅多達24種可以選，

滿足每個人不同的喜好

招牌狀元餅

1個有1斤重，拿起來沉甸甸的份量十足

招牌狀元餅是我必買的大餅口味，

裡面有魯肉角、肉鬆、鹹蛋黃、綠豆沙非常真材實料，

嚐起來鹹鹹甜甜的相當耐吃，咬到魯肉角多了肉香氣，好吃又有嚼感，

咬到鹹蛋黃時又多了綿密濃郁的蛋黃香氣，

不時還有肉鬆一絲絲的嚼感，

超推薦大家來試試的

中西式雙層禮盒

可以選擇一層餅乾一層大餅，

也可以選擇都是中式喜餅，

滿足每個人不同的喜好

我上下層都選擇中式喜餅，

就愛這傳統風味

很推薦新人們可以選這個組合，

有象徵多子多孫的鳳梨口味，

還有黏到分不開的麻糬內餡大餅

起司Q餅

這款是人氣必買口味，

表面有滿滿的起司粉，

內餡有起司豆沙，

還有Q彈的麻糬，

濃濃的起司香氣充滿了整個口腔，

重點是麻糬冰過後不會硬，

冰冰的也很好吃喔~

鳳梨酥

選用台灣在地頂級鳳梨製作而成的鳳梨醬搭配冬瓜餡料製成，

嚐起來酸酸甜甜的，

表皮是平常吃到那種鳳梨酥的外皮，

帶有濃濃的奶香氣，

整體嚐起來酸香又清爽，

讓喜歡微酸的我一試就愛上

日禾春 RìHÉCHŪN店面復古高質感，

餅類口味多樣化且真材實料，

無論是自己吃，還是拿來當伴手禮都適合，以後想吃喜餅不用再跑南部了，

也是新人們選購中式喜餅的好選擇

店家資訊:

日禾春

地址:台北市信義區松高路19號B2F

時間:週日~週四 10:00-21:30;週五~週六 10:00-22:00

專線:02-2925-3098

日禾春官網

日禾春粉絲團

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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