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【南區】唯吾知足自在素食－內用外帶都需有耐心等候的排隊素食店～忠孝夜市、lalaport、第三市場、中興大學、國資圖、台中車站

2024-05-12 20:21:00 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：117
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：348篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：唯吾知足自在素食
phone04-22855889
place台中市南區忠孝路161號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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1341.jpg

 

 

說起忠孝夜市『唯吾知足自在素食』...

或許有些人沒聽過,但是從以前逛逛忠孝夜市時,排隊最長的就是這一家 

從沒吃過的我,因和茹素的同學下課一起來吃宵夜,讓我對它的大排長龍也深信不疑了~

就是好吃~難怪大家願意排隊等候,但是真的非常久~~ 連打電話先訂購都非常久!!

若是想來吃又不耐等的人真要挑戰一下~ 
 

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店家位於忠孝夜市約中段的地方

座位不多,可先就坐or點餐後坐著等皆可,不管外帶or內用都要有耐心!!

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Menu (價格請以現場為主)

餐點都算是銅板價,覺得算是便宜的素食了~
 

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第一次來吃時,點了炒手跟炸豆腐,其他的米糕、水餃都是同學點的~ 
 

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炸豆腐 $35

每次來必點.. 酥脆感十足,是板豆腐

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水餃 $55

水餃大顆內饀多~
 

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紅油抄手 $60

抄手的內饀跟水餃一樣,但手很多顆,一份也不貴
 

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高麗菜湯 $25 

不管高麗菜湯還是紫菜湯,都是滿滿的一碗
 

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米糕 $40 

起初還不覺得米糕會好吃,但也是一吃成主顧! 尤其加一些店家自製的辣椒更提味~
 

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米糕有豆干、豆輪和素肉,吃起來都不會有豆製品的味道,調味得很恰好

最怕吃起來有些微硬的米糕,但這個不會,吃起來軟硬適中
 

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還有加素肉鬆..(有人和我一樣也喜愛素肉鬆的嗎~

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之後又來外帶回家吃~   
 

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米糕真是每次都會出現的餐點XD 另外『唯吾知足自在素食』的麵也很好吃~ 炸物也很推~~
 

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麻醬麵 $45

麻醬濃厚,麵條彈牙  
 

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不是自己點的湯麵,但是看湯麵份量很大一碗~
 

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炸物有炸豆腐、炸香菇、炸杏鮑菇、炸菜捲、豆皮、茄子 

除了豆皮和茄子... 來這麼多次,倒是都把炸物點過一輪了~


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『唯吾知足自在素食』的炸物外皮咬下去脆脆的,很有咔啦口感~
 

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內饀豐富的炸菜捲 
 

吃了n次的『唯吾知足自在素食』,也是百吃不厭的一家~更是素食深夜食堂

最不便的缺點就是要等候很久~ 祝大家都能守住耐性,順利吃到!!

 

 

 

唯吾知足自在素食

【店址】台中市南區忠孝路161號

【TEL】04-2285-5889

【營業時間】週一～日 17:00–23:30 (週六休)

 

 

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