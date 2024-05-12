說起忠孝夜市『唯吾知足自在素食』...

或許有些人沒聽過,但是從以前逛逛忠孝夜市時,排隊最長的就是這一家

從沒吃過的我,因和茹素的同學下課一起來吃宵夜,讓我對它的大排長龍也深信不疑了~

就是好吃~難怪大家願意排隊等候,但是真的非常久~~ 連打電話先訂購都非常久!!

若是想來吃又不耐等的人真要挑戰一下~



店家位於忠孝夜市約中段的地方

座位不多,可先就坐or點餐後坐著等皆可,不管外帶or內用都要有耐心!!





Menu (價格請以現場為主)

餐點都算是銅板價,覺得算是便宜的素食了~



第一次來吃時,點了炒手跟炸豆腐,其他的米糕、水餃都是同學點的~



炸豆腐 $35

每次來必點.. 酥脆感十足,是板豆腐





水餃 $55

水餃大顆內饀多~



紅油抄手 $60

抄手的內饀跟水餃一樣,但抄手很多顆,一份也不貴



高麗菜湯 $25

不管高麗菜湯還是紫菜湯,都是滿滿的一碗



米糕 $40

起初還不覺得米糕會好吃,但也是一吃成主顧! 尤其加一些店家自製的辣椒更提味~



米糕有豆干、豆輪和素肉,吃起來都不會有豆製品的味道,調味得很恰好

最怕吃起來有些微硬的米糕,但這個不會,吃起來軟硬適中



還有加素肉鬆..(有人和我一樣也喜愛素肉鬆的嗎~





之後又來外帶回家吃~



米糕真是每次都會出現的餐點XD 另外『唯吾知足自在素食』的麵也很好吃~ 炸物也很推~~



麻醬麵 $45

麻醬濃厚,麵條彈牙



不是自己點的湯麵,但是看湯麵份量很大一碗~



炸物有炸豆腐、炸香菇、炸杏鮑菇、炸菜捲、豆皮、茄子

除了豆皮和茄子... 來這麼多次,倒是都把炸物點過一輪了~





『唯吾知足自在素食』的炸物外皮咬下去脆脆的,很有咔啦口感~



內饀豐富的炸菜捲



吃了n次的『唯吾知足自在素食』,也是百吃不厭的一家~更是素食深夜食堂

最不便的缺點就是要等候很久~ 祝大家都能守住耐性,順利吃到!!

唯吾知足自在素食

【店址】台中市南區忠孝路161號

【TEL】04-2285-5889

【營業時間】週一～日 17:00–23:30 (週六休)