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彰化縣員林市員林美食｜披薩工廠-員林店 台灣省合作金庫與披薩能擦撞出甚麼火花??

2024-05-13 13:55:08 小企鵝生活趣 人氣：108
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窩客好文

小企鵝生活趣

發表篇數：73篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 員林市

造訪商家：披薩工廠 Pizza factory (員林店)
phone04-8364561
place彰化縣員林市中山路一段822號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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員林美食｜披薩工廠-員林店 台灣省合作金庫與披薩能擦撞出甚麼火花??

喜歡老房子味道的朋友看過來!!在合作金庫內搞創意賣披薩超特別~~披薩工廠是全台連鎖披薩，但在這樣文青風格的裝潢下用餐別有一番風味!!

~~披薩工廠~
店家住址：彰化縣員林鎮中山路一段822號
聯絡電話：04-8364561
用餐時間：平日11:30–14:00, 17:00–20:30 假日11:30–20:30

內容目錄

披薩工廠-員林店｜地理位置

披薩工廠員林店位於員林中山路上，員林火車站附近的熱鬧街道，附近有光明街、好樂迪及LZ遊樂園，到員林玩耍時的用餐好選擇！！

披薩工廠-員林店｜店內環境

一進門真的有感覺到了早期的銀行的FU，一格一格的櫃台以及上方的鐵條，相當特別!!

一樓的空間大多是兩人的座位，都是長腳桌椅

二樓空間較寬廣，適合親朋好友一起來談天說地!!牆上故意保留部分原來的樣貌，也讓復古的氛圍跳脫了出來

因原始屋況不佳，店家乾脆放棄前面的部分，做成天井的型態以增加採光~牆上還保留些原始屋況的原貌!!

在餐桌紙及面紙盒還有披薩盒上都看的到披薩工廠的MARK

披薩工廠-員林店｜菜單MENU

菜單是支票耶~~很特別吧!!果然是在合庫裡用餐啊!!很多很特別的的披薩口味唷~~

波隆那肉醬酸奶派大星

很特別的形狀，就像海星一樣，難怪叫派大星了!!而五個表包著酸奶及起司，再加些肉醬吃，口味相當的獨特~

奶油起司雞肉

濃郁的奶油香讓人陶醉，超好吃的一道料理，用料超大方的又好吃，點義大利麵可以選擇義大利麵/斜管麵等，可以選擇喜愛的麵食~

蔥蔥愛上嫩雞燉飯+焗烤

燉飯可以選擇米形麵/壽司米，以為蔥蔥是放了很多蔥花，結果是很多櫛瓜，超特別的!!加上焗烤滿滿的起司好美味啊!!

+49元升級套餐

+49元升級套餐有沙拉、飲品及甜點，想吃多元美食可以升級套餐唷!!

卡啦炸雞

披薩工廠的炸雞非常好吃，不論是腿排、雞翅或是雞腿肉質都很鮮嫩，讓人口齒留香~

這裡不僅保留了老房子的原始風貌，又結合了復古與現代的氛圍，讓人嘴裡吃的美食，心裡卻有一種懷舊的味道!!披薩工廠裡面的餐點都超好吃，而且許多東西是員林限定!!想要吃吃不同的創意料理，就快來員林店的披薩工廠吧~

 

~~披薩工廠~
店面住址：彰化縣員林鎮中山路一段822號
聯絡電話：04-8364561
用餐時間：平日11:30–14:00, 17:00–20:30 假日11:30–20:30

 

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