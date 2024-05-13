板橋有間餐廳超棒！一進門就請你喝酒啦~

板橋有家G+9鮮釀餐廳，不但有自已的釀酒工廠，對酒很了解外，他們家的餐廳氣氛超讚，適合聚餐、包場活動、慶生之類的活動！

平日想要過來吃吃餐點、喝點小酒也很ok，但就是喝酒後記得不要開車！

一進門就有滿滿的自釀啤酒，一整面牆非常壯觀！

G+9的活動不少，目前還有399暢飲專案及壽星酒活動

「壽星酒活動」

提前一日預約，當月壽星憑證件可兌換免費酒水300毫升，當日壽星可兌換免費酒水一公升。

酒水選擇：微醺雷格（啤酒）、紅茶、可樂、雪碧。

「啤酒暢飲」

每月逢九號（9號/19號/29號），TAP精釀啤酒全系列暢飲399元/人

除了一樓的空間外，二樓是多人坐位，包場真的很適合！

來G+9最棒的地方，就是你只要想點杯酒來喝，店長就會超熱情的先請你試喝，喝喜歡再點，這樣就不會點到雷的酒了，是不是很讚啊！

當天包包放好後，馬上到試酒區，全部來上一杯，都試試看，喜歡再點！

我們一行人每種都試，一人一小口試飲，當天的酒種不少，每種酒各有各的風味，有的清爽，有的渾厚，有的帶點酸，有的帶點微甜，

各有各的迷人之處，邊試喝店長也會邊講解，除了品嚐到酒精帶來的美味外，還能學到不少知識！

選好我們要的酒後，餐點也到齊，今天這桌真的很適合星期五或是假日時的朋友聚餐，吃好喝好，一天的快樂都有了！

當天選中的有:輕柔之舞、青檸之夏、1664及瓶裝的桂花釀酒，我個人很喜歡青檸之夏，帶有檸檬香，

入口後沒有啤酒的苦味，很清爽的口感，非常適合女孩兒們來喝！

輕柔之舞這杯有莓果的香氣，一樣是清爽的口感，一樣適合夏天！

另外還點了基本款的1664，大眾都適合的口味！

桂花釀酒店家說現在也推出瓶裝，在店裡喝或是要送人都可以~

除了酒類很讚外，他們家的餐點也非常有水準，像是這道-主廚在家系列，就是主廚的客制料理，

除了會依照當天來的客人做不同的調整外，還會將當季的時令蔬菜、水果加入餐點裡頭，

是由主廚即興發揮，做不在菜單上的料理，可以說是無菜單料理之一！

今天這道就是法式洋芋焗烤，裡頭除了有滿滿的起司外，還有綿密的馬鈴薯, 濃濃的起司味很合女孩們的胃！

西西里炙烤透抽

這道滿推薦點來當開胃菜，帶點微酸微辣加上透抽的鮮甜，味道很不錯！

開胃菜當然少不了煙燻雞肉凱撒沙拉，很大一盆多人分食沒問題！他們家的醬味道調的很剛好，不會過鹹也不會膩口！

開胃菜很豐富，他們家的正餐也很厲害，尤其是這個奶油松露義大利麵佐燒烤骰子牛，一上桌就把我們迷暈！！

松露味道真的好香啊，下重本的松露用料一點也不手軟！

麵條沾滿了醬料，每吃一口就會忍不住再吃下一口，完全停不下來耶！

一旁的骰子牛好嫩口！

另一個主食點的是綜合海鮮蕃茄披薩，人多很適合點個PIZZA來分食，G+9的PIZZA料很多，餅皮也很用心，

是拿坡里餅皮，吃起來類似佛卡夏麵包那樣，有嚼勁也吃得到麵粉的香氣。

德國慕尼黑脆皮烤豬腳

這道很適合搭配啤酒一起品嚐，豬腳烤的香噴噴的，搭配主廚自已做的酸菜，很解膩也很能襯托出豬腳的美味！

炸物系列是聚餐必點的誘人美食，這道雙饗Ｇ，裡頭有豆乳口味跟椒麻口味，兩種味道都很夠，尤其是椒麻口味，

不但很入味外，上頭撒上椒麻粉味道更是讚！

另一道炸物也是必點，滿滿的炸雞翅是招牌豪華雞翅拼盤，真的很大一份，愛吃雞翅的千萬別錯過！

外皮炸的酥脆，裡頭還有肉汁鎖在裡頭，真的是吮指的美味！

最後再來個主廚招待的咖啡蛋糕做個完美的結尾，G+9的餐點及酒類都很不錯，非常適合大家來聚餐或是平常來喝個幾杯，

尤其是他們家的餐點幾乎沒有雷點，非常推薦！！

店名：G+9鮮釀餐廳

臉書：G+9 (板橋三民店)

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G+9【板橋三民店】

地址：新北板橋區三民路二段69號

電話：02-2963-3743

訂位：https://reserve.toreta.in/gn9s002?stamp=kol