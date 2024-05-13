【員林雞腳凍-團購美食推薦】黑竹園, 追劇必備, 好吃不肥, 這8種推薦非吃不可

吮指經典滷味, 秘方QQ雞腳凍. 中藥香入口回甘.

炎炎夏日，做什麼最爽快？當然是宅在家吹冷氣，啃著雞腳凍、啖著滷味，一口鴨舌、一口冷飲追劇最快樂啊。

尤其那雞腳凍是追劇最愛吃的滷味之一，想想那細嫩有彈性的皮、吮指入味越嚼越香、追劇追得正帶勁的時候，嘴巴也不會寂寞，假日就該這樣耍廢。

8大招牌熱銷美味

黑竹園讓人愛不釋手，停不了口的滷味有：招牌雞爪凍、雞翅凍、鴨翅、雞胗、鴨舌、滷花生、滷豆干、滷牛肉。

除了滷味外，還有茶梅、紅蒜豆、咖啡橄欖。

招牌雞爪凍

招牌雞爪凍 NT$ 180

看這焦糖的色澤，是不是讓人就想用手抓起來啃，雞腳滷得非常入味，完全不油膩，讓人忍不住一隻接著一隻的吃，店家細節滿滿，除了拔除雞腳表面上的細毛外，貼心的將每隻雞腳上的指甲也用心的剪除乾淨，讓人可以非常放心地吸允骨頭，吃完連手指頭也想舔一下，真正做到讓人允指回味。

「黑竹園」雞腳凍是香港、澳門遊客來台灣最喜歡帶回國的伴手禮，也是我每次到到台中、彰化員林玩，回家時最愛帶回家的滷味。

店家資訊

黑竹園

官網

每天四點前下單，隔日就可以送達。

訂購金額滿2000 元以上，即可不用另外加運費。

出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知。

當日滷好的雞腳凍滷味都在當日賣完，因此有意購買的饕客們，可要事前預約或提早來電，以免向隅。

員林老店

台中東興店

「黑竹園」雞腳凍好吃的秘訣在於，使用四十年的老滷汁，店家先將雞腳挑骨用開水串燙過後，用包含麥門冬、參絲、當歸、川芎、枸杞等十餘種中藥的獨門秘方的滷汁，加上醬油、芝麻、鹽 酒一起熬煮，這獨門的祕方除了可以讓雞腳凍更加美味外，還可以幫助將雞腳凍的膠質提煉出來，因為滷好的雞腳上面會有一層膠質像果凍一樣，所以這也是雞腳凍名子的由來。

特別挑選過的雞腳，每隻都肥厚，不會吃到瘦巴巴、小根難啃的雞腳凍。

因為早期店前面有一片濃密竹林，所以老闆便以「黑竹園」命名。

雞翅凍

雞翅凍 NT$180

四十年的老滷汁滷得非常入味，口味道地，肉質鮮嫩不柴，從冰箱拿出來就可以吃，非常適合夏天，跟幾個朋友一起一手一口可樂/啤酒，一手雞翅，天南地北聊天。

味道入味，大人小孩都愛吃。

鴨翅

鴨翅 NT$ 180

肉質飽滿的鴨翅，吃起來有嚼勁、咬勁，滿足想要吃肉又想要有口感的人。

吃了會唰嘴的鴨翅。

有時候加班回家，沒有時間燉煮肉，用電鍋煮飯的時間、炒個青菜、煎個蛋、再從冰箱「黑竹園」拿出雞翅凍、滷牛肉、雞胗、鴨舌…輕輕鬆鬆完成有肉、有菜，豐盛的晚餐。

鴨舌

鴨舌 NT$ 130

特別的外表讓人一看完全不知道它是鴨舌頭，等知道已經不自覺吃了好多根，冷藏後再吃口感更佳。

滷鴨舌配啤酒，絕配。

滷花生

滷花生 NT$ 70

追劇的時候就是要來一盤滷得入味、軟嫩的滷花生，放鬆紓壓的完美時刻。

雞胗

雞胗 NT$ 130

充滿滷汁的香氣，店家處理得很乾淨，吃不到內臟的腥味，脆脆的口感帶有些微嚼勁。

滷牛肉

滷牛肉 NT$ 220

脂肪分布均勻、散發誘人醬香的滷牛肉，軟Ｑ韌性適中，店家切成薄片，非常方便食用，口感滑嫩談，不管是配白飯還是湯麵都非常搭。

肉質緊密的牛肉，用「黑竹園」特製的老滷汁經過長時間燉煮後，酥軟的口感，味道醇厚，配上蔥花、香菜、切碎的辣椒一起食用，是讓人即使在減肥中也會忍不住吃完還想再吃得美味。

滷豆干

滷豆干 NT$ 70

充分吸收滷汁，非常下飯。

除了以上介紹的8大美味外，「黑竹園」另有

茶梅 NT$ 130

紅蒜豆 NT$ 130

咖啡橄欖 NT$ 130

詳情 請看 官網

宅配到家，不用出門就可以吃到，非常方便。

店家資訊

黑竹園

官網

每天四點前下單，隔日就可以送達。

訂購金額滿2000 元以上，即可不用另外加運費。

出國如有需求，可以提供真空包裝，請提前二天告知。

員林老店

台中東興店