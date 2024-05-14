就是要烤肉吃到爽！台中燒肉吃到飽$599起，安格斯16oz嫩肩牛排、澳洲和牛、天使紅蝦、鮑魚等精選80種食材任你吃，絕對滿足，大口吃肉的好去處！

偶爾想要吃烤肉又不想自己備料，只想出去吃燒肉的朋友快快將這篇收藏起來！ Oh！Yaki燒肉 ，高CP值燒烤吃到飽，不論是澳洲和牛，鮑魚、比臉大牛排、金鑽大蝦，櫻桃鴨胸、日式大阪燒、韓式石鍋拌飯等多達7.80種食材通通任你吃、呷免驚！！

🙏 歡樂畢業季，感恩謝師宴 🙏 活動時間：2024/05/1-2024/06/30

20人同行，享2人免費

30人同行，享3人免費

40人同行，享4人免費，以此類推……..

注意事項：

1.人數需滿20人以上方可享有優惠

2.需教師參與並表明身分方可享有本次優惠

3.本優惠恕不與其他優惠同時使用，本店保留修改、變更、取消活動之權利。

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-崇德店 就位在崇德路二段與北平路口，緊鄰捷運文心崇德站步行只要3分鐘，且旁邊有不少收費停車場，就算多人聚餐停車也都沒問題唷！

目前台中-中美店，平日17:30進場有9折優惠。

店內位置以４．６．８座位區，桌和桌之間還多加了隔板來區分，加上寬敞獨立大桌間距座位，讓顧客食的更安心!!

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽菜單與價格：

$599/人 超值饗宴

$699/人 頂級饗宴

$899/人 豪華海陸饗宴

食材份量出餐會依照現場桌人數來給，喜歡的就多點幾次，建議一次點15~20樣，邊烤邊吃食材新鮮，快吃完再繼續點即可! 高達80種食材任你吃，完全不怕你吃的拉~~~

+77元！！酒精飲品還可以無限喝到飽喔！！

小涼今天跟姊妹是吃$699+$77啤酒無限暢飲，Oh!Yaki點餐方式是以掃QR Code碼來點想吃的食材及份量。

醬料的部份也很齊全，從辣味噌醬、味噌醬、蒜泥、蔥花、辣椒、檸檬、芥末燒肉醬、日式燒肉醬、韓式醬油、和風果醋醬及蔥鹽選擇相當多，但這一次小凉都沒有使用到這邊的醬料，因為我發現肉的品質好，只要單純的撒上桌上的玫瑰鹽就好好吃囉!!

飲料的部份提供可樂汽水機，日式煎茶、果醋、烏梅汁、乳酸冰沙、冬瓜檸檬及咖啡機，以上全部都能無限暢飲唷~

我們基本上吃燒肉的配料會有生菜、泡菜、涼拌洋蔥、檸檬、蔥末或蔥鹽，以上可是燒肉的好朋友呢

每次來都必點上幾片 安格斯16oz嫩肩牛排 來吃過癮！

讓人一手無法掌握的牛排真的超誇張!!!

特選鮮蝦 ，嚴選過的蝦子都特別大尾。

上選椒鹽豬五花 、 上選椒鹽豬梅花 ，可以發現這邊的烤肉片厚度都比一般的肉片要來的有點厚度，其實這樣烤起來的肉吃起來也比較有口感呢

白醬起司扇貝 ，扇貝肉質鮮嫩、不回縮，加上奶香味十足超棒!

小凉超推 剝皮辣椒豬肉捲 (左)，柔軟帶油花的肉質包裹著剝皮辣椒，吃起來鹹香十足，剝皮辣椒的微辣風味讓層次明顯又不膩嘴。右邊是 培根蘆筍捲 ，建議培根烤的焦酥焦酥的更涮嘴。

韓式厚切豬五花 ，肥瘦參半的豬五花肉，烤肉時油脂融化，吃起來軟嫩易咀嚼，加上已經先醃漬韓式醬料，單吃即可唷！ 古早味鹹豬肉 (右)，烤好後切上一塊塊單吃很夠味，包在生菜內吃更爽口，而且會有種停不了的涮嘴，這鹹豬肉一點都不會過鹹唷。

Oh！Yaki採用阿根廷的魷魚，肥美Q彈又大隻，再烤得當下要注意不要烤太久唷！

韓式辣味土雞腿肉 ，喜愛韓式辣味風格的人不可錯過的好味道。

特選戰斧豬排 ，不吃牛的你，這一定要點來吃！

安格斯黑牛 ； 板腱牛肉 ，這兩款肉質都很讚，油花也美，重點快狠準確的放入烤網，五秒翻面、再五秒立馬上桌吃，天啊！那軟嫩度超棒～

蛤蠣絲瓜 、 剝皮辣椒多利魚 ，這兩種直接放上烤網上去煮熟即可吃。

醬燒角切牛 ，有點類似骰子牛，烤後無需再沾醬料吃唷！

川味麻辣豬小排 ，喜歡吃辣的朋友可以試試，這麻辣有豬肉、牛肉可選！

椒鹽雞腿肉 ，小涼習慣將雞腿肉放在烤網的一旁上慢慢烤，畢竟這雞肉比較厚實些。

椒鹽魚下巴 ，看起來沒有很大，但烤起來的肉質很嫩唷！建議魚皮先向下烤一段時間再翻面烤魚肉。

續點很多次的蝦蝦

吃肉肉的當下，也要來點時蔬唷！玉米筍、玉米、香菇、杏鮑菇通通點起來！

晚上九點後來到Oh Yaki 燒肉免＋７７。直接免費升級啤酒、調酒無限暢飲唷～

接下來就依照自己想要先吃的食材，開烤吧！！！！

安格斯16oz嫩肩牛排

嫩肩牛排散發出濃郁的牛肉香氣，我們是一面烤得比較焦香、另一面就是如圖下，這樣軟嫩的肉中夾帶著Q彈而有勁的筋，吃起來不油膩又細緻多汁～

建議大約烤至這個熟度，再依照現場大家的喜好熟度來回烤，或是直接品嘗大約再5分的美味。吃牛排搭配上店家特製的玫瑰鹽，鹽味帶出肉的鮮甜味兒，會讓整體味道更上一層樓唷~~~

大口吃肉的爽感！就是把板腱牛肉放個兩三片在生菜上，再加入蔥末、泡菜一起入嘴，那爽度絕對讓你喊～喔依西，尤其肉嫩加上肉汁整個宣洩再嘴巴內，那細細咀嚼中的風味，只能說我太會弄生菜包肉囉！

特選戰斧豬排 ，小涼喜歡在烤得當下就撒上些許的玫瑰鹽~~

戰斧豬排吃起來很軟嫩又細緻，而且小涼有先撒上些許玫瑰鹽，重口味的朋友再撒上胡椒就很美味了。再來吃到位於骨頭邊的肉，可是Q彈有嚼勁~

大家小孩都愛的蛤蠣絲瓜也是必點，蛤蠣都相當的飽滿、加上絲瓜的甜味融合，就連湯都能喝。

愛吃蝦的朋友來到Oh！Yaki可以盡情地點來吃，特選鮮蝦很鮮，又Q彈，不用沾醬直接吃更能吃到甜味兒~

五花肉一定要烤到恰恰在剪開，兩面繼續烤熟，記得豬肉一定要熟透了再吃!! Oh！Yaki給的用餐時間是兩個小時，基本上是很足夠的唷!!

五花肉包菜吃真的是燒肉的招牌，那油脂完全釋放在嘴巴內，加上生菜的纖維清脆解膩，這樣的搭配我吃上10個都沒有問題。且生菜包肉內亦可加上洋蔥或泡菜、蔥鹽都是不錯的選擇唷!

699/899限定的 奶香起司地瓜 ，就是地瓜加起司的組合，喜歡這風味的朋友一定要試試，這我個人覺得很好吃。

記得將兩種食材拌一拌在吃，那地瓜的甜香牽起了濃郁的邪惡起司，綿密的風味，可說是甜點的新寵。

在烤爐上烤的 日式麻糬 一點要小火慢慢烤唷!!! 看到699/899限定的 香蕉阿華田 我也一定也要點，香蕉切片後表面會放上砂糖，再放入烤網中翻面烤即可。

當砂糖反面後的瞬間就會起火，這時候其實香蕉的香氣都飄起來囉!!

你看看就是這個樣子就差不多可以囉! 去掉香蕉皮在沾上一開始附的阿華田沾著吃味道就很美妙了唷!

每一次來都必點的還有墨西哥烤餅，以往都是將烤餅當生菜包肉吃，這一次小涼嘗試了將烤餅包上冰淇淋吃，想不到更對味也更好吃捏，建議大家可以試試唷~

暖呼呼的日式麻糬又Q又香，加上煉乳、花生粉更是超級無敵過癮的啦！這時候只能將熱量往後丟，先吃再說囉!!!

+77元！！酒精飲品還可以無限喝到飽喔！！

所以我們點了荔枝莎瓦、水蜜桃莎瓦、葡萄莎瓦、可爾必思莎瓦，我個人喜歡甜甜香香的水蜜桃莎瓦，搭配鹹香的烤肉更是讚!!

最後少不了冰淇淋! 這邊有泰國明果冰淇淋以及北海道乳原料的Niseko冰淇淋。

北海道乳原料的Niseko冰淇淋淇淋口味有芒果騷莎、北海道牛奶、巧克力脆片、和風抹茶。

泰國明果頂級冰淇淋口味有泰式奶茶、黃金榴槤、白玉荔枝、熱帶椰子。

很喜歡Oh！Yaki店內的裝潢與擺設，且烤肉區上頭沒有抽油設備，只有美美的造型燈，將抽油設備設計以下吸式的模式執行，不只是吸力強也不影響美觀，不管哪個角度拍起來都美美的～

牆面上還有大型投影，真的很特別！

這一區很適合多人相聚，宛如半包廂區，可以大家一起吃喝玩樂。

Oh Yaki 燒肉 真的是肉控的天堂，像我們今天吃的價格在$699，不只是肉肉的品項不少且肉質也好吃，加上海鮮食材新鮮，可是讓我們續了多次鮮蝦、魷魚等。而且QR Code掃碼點餐方便、店員服務親切、上菜速度也滿快的，一整個吃下來，讓我們飽足了肚皮，難怪每次姊妹想吃燒肉就非來Oh Yaki 不可！

Oh！Yaki台中崇德店

電話：04-22365959

地址：台中市北屯區崇德路二段130號一樓

營業時間：17:30-00:00

臉書粉絲頁： Oh Yaki 精緻燒肉吃到飽-台中崇德店

Oh！Yaki 精緻燒肉吃到飽-分店資訊

台中中美店

台中市西區明義街6號1F

04-23288105

中壢店

🏠桃園市中壢區延平路477號1F

☎️03-4270199

新竹店

🏠新竹市東區中正路2號5F

☎️03-5250139

台中崇德店

🏠台中市北屯區崇德路二段130號1F

☎️04-22365959

高雄中山店

🏠高雄市前金區中山二路539號1F

☎️07-2152929

高雄澄清店

🏠高雄市三民區澄清路466-7號1F

☎️07-7805999