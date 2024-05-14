串串-串燒， 台中日本料理推薦 。豐原在地老字號居酒屋已經創立二十多年，串串-串燒從小小路邊攤屋台美食到現在有一間充滿日式風情的店面。主推他們家好吃的串燒，都是老闆每天早上採買新鮮食材手工串的，主食更是有咖哩飯、烏龍麵、炒飯、丼飯等多種選擇，價格不貴分量很足味道也不錯。另外還有一些日式小菜、炸物、烤魚跟日本清酒，是下班後想放鬆吃飯小酌的好地方。

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串串-串燒在哪裡?

串串-串燒位在豐原源豐路上，這邊靠近豐原車站跟豐原太平洋百貨，集結不少美食店家，算滿熱鬧的地方。之前就在博愛街吃過他們家的串燒，味道還不錯，這次搬了新家後新增不少餐點，帶著朋友一起來嘗嘗鮮。

串串-串燒環境介紹

串串-串燒從路邊攤起家，保留了一開始屋台的風格，店門口外圍也有擺放桌椅給客人用餐，等涼快一點這邊也是跟朋友們吃飯聊天不錯的位子。

這個店風格充滿日式的元素，門口擺放一整排可愛的招財貓

店內小巧卻很有居酒屋的氛圍，約有5、6張桌位，想不到營業時間開始沒多久，就有不少人進來用餐。

牆上有許多老闆收集的日式小物跟擺設，更添增幾分日式風情。

用餐環境適合2~3朋友一起小聚聊天吃飯，下班就該找這種小地方吃個美食放鬆一下。

冰箱有可樂、啤酒、清酒等可以選擇，下班小酌肯定少不了

(PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

另外店內有免費供應熱茶，餐點上桌前可以先暖暖胃，旁邊也有擺放紙巾跟餐具給客人取用

串串-串燒菜單價位

菜單主打串燒系列，都是老闆自己採買新鮮食材手工串的，品質有把關讓人覺得安心。另外主食類也提供不少選擇，像是咖哩飯、炒飯、丼飯、烏龍麵、炒麵等，可以搭配炸物、小菜、湯等這樣就非常豐盛。

半開放式廚房設計，可以在旁邊看到老闆烤串燒，烤這個也很看功夫，不時要翻面防止烤焦。

肉串還會刷上老闆獨家特製的烤醬，瀰漫著醬香味在烤台上滋滋作響，看著看著肚子都餓了~

炸笨豬排咖哩飯 $160

豬排咖哩飯配料頗有誠意，搭配蔬菜跟蛋，自家煮的咖哩醬味道濃厚好吃，裡面還吃的到肉塊，有媽媽的味道。另外炸豬排帶有點厚度，份量也很足，外層酥脆裡面還保有肉汁，搭配咖哩醬也是別有一番風味。

日式黯然銷魂飯 $155

店家招牌黯然銷魂飯，一端上桌看到那晃動的太陽蛋實在很療癒，裡面依樣有配菜跟滿滿的五花肉

這碗肉塊給的好多，五花肉滷的有入味，帶著滿滿醬香，口感入口即化，拌飯吃很過癮

醬汁也是精華所在，味道帶有一點甜味，淋在白飯真的讓人欲罷不能一直吃。

咖哩烏龍麵 $105

家常烏龍麵，搭配日式咖哩，裡頭配料也不少，分量很夠

我很喜歡烏龍麵那種粗麵條帶來的Q彈口感，伴隨著咖哩醬汁真的很好吃，咖哩湯汁味道非常香濃，喜歡吃咖哩的不能錯過這一道。

日本清酒

來這裡吃飯順便跟朋友喝點小酒，這支劍菱清酒是店家主推的招牌，古法釀造，保留其濃郁渾厚的口味。常溫喝或加熱喝各有不同風味，很適合搭配各式料理或海鮮。

(PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

培根金針 $80

每串培根都是包著滿滿的金針菇，培根獨特油脂香氣，跟水嫩的金針菇結合非常搭，這串推薦要點一份。

綜合可樂餅 $145

大人小孩都喜歡的可樂餅，外表炸的金黃酥脆，飽滿厚實的內餡每一口都很滿足。點了一盤綜合吃的到咖哩、野菜、南瓜三種不同口味，口感紮實香氣十足，上面還有特製沾醬，吃起來很有層次風味。

雞腿肉 $90

選用新鮮去骨雞腿肉，口感滑嫩彈牙，不錯吃喔~

豬五花 $100

豬五花火侯十足，香氣逼人，肥肉的部分經烤過之後，吃起來也不會那麼油膩，拿來配酒真的很不錯。

筊白筍 $50

鮮嫩筊白筍吃的道裡頭還有一點保水度，外層有抹上一層淡淡的奶油香，滿好吃的耶~

桂丁雞腿肉 $130

老饕首選桂丁雞，算是品質可以達到生食級的上品雞肉，肉的甜度跟Q度都比一般雞腿肉要再好吃，推薦可以嘗試看看。

洋蔥 $65

我個人最愛的烤洋蔥，外層烤到略為上色，吃起來卻沒有苦味，非常的甜，一樣有淡淡的奶油香，這個必需多點幾串，實在好吃。

手羽先 $130

雞翅也都處理乾淨串上竹籤，直接拿起來啃很方便，肉質細嫩不乾柴，帶骨的焦香好迷人。

醋味番茄 $70

新鮮牛番茄搭配特調的油醋醬汁，番茄本身的甜味跟油醋結合，風味很清爽也很解膩

胡麻豆腐 $80

香濃四溢的胡麻醬，淋在豆腐上，也是相當清爽的一道涼菜，入口之後直接在嘴裡化開，嘴裡佈滿濃郁芝麻香，份量很多也可以點一份跟朋友一起吃。

赤魚一夜干 $320

老闆挑選新鮮的赤魚，直接吃原味那鮮度沒話說，而且肉多肉質也細嫩，搭配檸檬汁更清爽，沾點胡椒鹽提味也很不賴。整體來說串串-串燒價格不貴，餐點卻有著高檔日本料理店的水準，跟朋友們對每道菜都讚不絕口，值得再回訪的店，這邊分享給大家喔~

店家資訊

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