台中也吃的到淡菜麵線！這間以浮誇系聞名的滿溢麵線，不僅用料非常實在，料還多到看不見底下的麵線，除了招牌滿溢麵線，還有超浮誇龍蝦麵線，一開賣就成轟動，沒預訂還吃不到，還有超狂淡菜麵線，整碗淡菜擺滿滿，畫面真的超浮誇，每日限量開賣～

滿溢麵線位置

滿溢麵線位在台中南屯文心南三路，就在好市多南屯店與迪卡儂南屯店的附近，距離台中捷運豐樂公園站也不遠，除了路邊停車格，附近也有收費停車場，公車與、IBike樣樣有

滿溢麵線環境

滿溢麵線的內用座位區只有一樓，空間不大，座位數也不算多，每到用餐尖峰時刻幾乎都客滿，不只內用，就連外帶單也是接不停，生意超級好

滿溢麵線菜單

滿溢麵線除了原有菜單上的餐點外，還有隱藏版菜單，一推出就引發熱烈討論的龍蝦麵線，還有料滿滿的淡菜麵線，每日限量供應

另外在冰箱櫃中也有各式各樣的小菜類

滿溢麵線的麵線都是現點現做，瞧瞧老闆娘給料還不手軟，料瘋狂鋪在麵線上頭，整個擺滿滿就對啦

淡菜麵線 160元

想吃淡菜麵線，在台中滿溢麵線也吃得到，採用紐西蘭淡菜，以清蒸方式先將淡菜蒸熟，再擺放至麵線上頭，一份共有八顆淡菜，用料非常實在

紐西蘭淡菜肉質超肥美，口感Q軟多汁，吃起來沒有腥味，還帶有柴魚的香甜

滿溢麵線的麵線是以柴魚高湯為基底，加入筍絲及油蔥下去熬煮，再加入些許馬鈴薯粉來勾芡，手工麵線有粗有細，吃起來不會爛爛的，每一口都帶有柴魚的香甜，不時還會蹦出筍絲的爽脆口感

滿溢麵線 特大90元 + 糖心蛋 25元

滿溢麵線是店裡頭的人氣招牌，一碗麵線一次可以吃到四種配料，包含豬小腸、手工魚羹、手工雞肉羹及蚵仔，糖糖還額外加了糖心蛋，一樣整碗料滿滿

裡頭的蚵仔份量還不少，不過因為季節關係蚵仔比較小顆一些，吃起來很新鮮，不會有腥味

一般麵線都是使用大腸居多，滿溢麵線是使用豬小腸，經過處理、洗淨、川燙後再滷製而成，比起大腸，小腸口感帶點微脆，不會軟軟爛爛的，油脂含量也較少，不會讓人覺得油膩

手工雞肉羹口感紮實帶有嚼勁，有著濃郁的雞肉香氣，讓人越嚼越香

手工魚肉羹是採用虱目魚漿及九層塔手工捏製而成，比起剛剛的手工雞肉羹，口感更加Q彈，除了魚肉本身的鮮味，還多九層塔的香氣

台中人氣手工麵線，主打浮誇系銅板美食的滿溢麵線，招牌滿溢麵線一次可以吃到四種料，用料非常實在，還有超狂龍蝦麵線及淡菜麵線，讓你吃到飽到不要不要的，用餐尖峰時間時常客滿，建議早點來卡位