羅東的「阿桶嬤糬」在冬山搬新家開了一家「阿桶嬤糬概念店」，空間更有阿嬤時代的復古氛圍，擺設了很多老物件，有舒適的內用空間，麻糬現點現包，口感軟Ｑ，烏龍茶麻糬好好吃，不包餡自己沾粉的麻糬個人覺得最好吃！

阿桶嬤糬概念店 營業資訊

阿桶嬤糬概念店（賣完提早打烊）

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：宜蘭縣冬山鄉順安路26號( 地圖 )

電話：03 968 0822

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 11:00 – 17:00,

星期四: 11:00 – 17:00,

星期五: 11:00 – 17:00,

星期六: 11:00 – 17:00,

星期日: 11:00 – 17:00

星期一: 休息, 星期二: 休息, 星期三: 11:00 – 17:00, 星期四: 11:00 – 17:00, 星期五: 11:00 – 17:00, 星期六: 11:00 – 17:00, 星期日: 11:00 – 17:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

阿桶嬤糬概念店 位置｜環境

看了一下原本在冬山的阿桶麻糬店面，現在是由創辦人姑姑所經營，同樣也是賣麻糬，感覺很像但是不同家。新的阿桶嬤糬概念店距離冬山老街還有些距離，四周都是稻田，很好停車外景色也很好。

店內環境走復古風，擺放了很多老物件，整體環境非常寬敞，內用空間舒適，門口玻璃窗上有注意事項，看到店狗記得好好愛護，內用有低消一人一杯飲料或是套餐。

阿桶嬤糬概念店 菜單

內用菜單跟外帶不一樣，雖說內用一人低消一杯飲料或套餐，不過坐在戶外座位區的話目前沒有限制，沒有很想喝飲料就點了麻糬坐在外面吃，飲料的價格介於90~150元，就跟咖啡廳差不多，這次只是單純想吃麻糬就直接外帶坐戶外區。

阿桶嬤糬概念店 餐點

紅茶米蕨餅

日式蕨餅變成紅茶口味，帶有茶香以及黃豆粉香氣，口感比在日本吃到的要扎實一點，吃起來比較像小時候在雜貨店買的涼糕，蠻古早味的。

包餡麻糬 紅豆｜花生｜芝麻｜芋頭

先吃了芋頭口味有點偏甜，不過麻糬的外皮軟綿綿的很好吃，也不會黏牙，小小顆一次吃一顆負擔不會太重，最愛花生口味，其他口味也算好吃，看個人口味啦！

客家麻糬 白麻糬｜黑金麻糬｜烏龍茶麻糬

老闆很貼心的知道要在現場吃，先灑上了花生粉跟茶飲，不得不說，阿桶麻糬的客家麻糬真的很好吃，除了已經一顆顆包好不用自己再拿一大坨拿筷子分開，吃起來簡單方便，軟綿綿的口感還有香濃花生粉、苦甜茶粉，搭配起來都很美味，傳統白麻糬是經典，烏龍茶以及黑金紫米口味也都非常優秀，真的會令人想一直吃不停，很難收手。

後來還外帶了一盒綜合客家麻糬外帶，保存資訊在牆上都有寫得很清楚，大家可以參考。

阿桶麻糬搬家之後環境很好，之前跑羅東店很常撲空，現在的概念店週一二公休，大家要來記得注意一下時間喔！

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